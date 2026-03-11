আজকের রাশিফল: অপরিচিতকে ঘরের চাবি বা মনের চাবি—কোনোটাই দেবেন না

মেষ
আজ আপনার অফিসে সম্মান বাড়বে, কিন্তু সেটা যেন আবার আপনার অহংকারের বেলুন না হয়ে যায়। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে মানুষের মন জয় করবেন ঠিকই, তবে সাবধান—বেশি মিষ্টি কথা বলে আবার কাউকে ধার দিয়ে বসবেন না! সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা মিটে যেতে পারে, কিন্তু আপনার পুরোনো কোনো ঝগড়া আবার রি-ইউনিয়ন করতে পারে। উন্নতির যোগ থাকলেও সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না। টাকা ধার দেওয়া মানেই সেটা ফেরত পাওয়ার আশা ত্যাগ করা। পেটের সমস্যা বা মাথাব্যথা দেখা দিতে পারে। পর্যাপ্ত পানি খান। আয়নার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজেকে ‘হিরো’ ভাববেন না, কাজে দেরি হয়ে যাবে।
বৃষ
ব্যবসায় দারুণ লাভের যোগ! কিন্তু সেই লভ্যাংশ দিয়ে আবার জমিয়ে বিরিয়ানি খেতে যাবেন না। কারণ, পেট বাবাজি আজ একটু অসন্তুষ্ট থাকতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনের মন জয় করতে পারবেন, তবে মুখে একটু কুলুপ আঁটলে সম্পর্কগুলো টিকে থাকবে। বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে, তবে ভেবেচিন্তে ‘হ্যাঁ’ বলবেন—সব চকচকে অফার সোনা হয় না। অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে অর্থ লাভ হতে পারে। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাবধান। সঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো ভুল-বোঝাবুঝি হতে পারে। চুপ থাকাটাই আজ শ্রেয়। কেউ পার্টি চাইলে ফোন সাইলেন্ট করে দিন।
মিথুন
আজ আপনি পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকবেন যে নিজের ফোনে চার্জ দেওয়ার সময় পাবেন না। রাজনীতি বা সমাজসেবায় নামার কথা ভাবছেন? আজকের দিনটি শুভ। যারা বেকার ঘুরছেন, তাদের ইন্টারভিউ কল আসতে পারে। তবে প্রেমে আজ ‘পুষ্পা’ হওয়ার দরকার নেই, ঝোঁকার প্রয়োজন হলে একটু ঝুঁকবেন। নতুন চাকরির সুযোগ বা প্রমোশনের সম্ভাবনা প্রবল। অনলাইন কেনাকাটায় খরচ বাড়তে পারে। বাড়িতে অতিথির সমাগম হতে পারে, তাই বিকেলের দিকে একটু ফ্রি থাকুন। ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপে ভুল করে কাউকে অন্য মেসেজ পাঠিয়ে দেবেন না।
কর্কট
আজ আপনার ভাগ্য একদম ‘রকেট’ গতিতে ছুটবে। খেলাধুলা বা সাহসের কাজে নারীরা আজ বিশেষ সম্মান পাবেন। ঘরের কাজের লোকের সমস্যা মিটে যাবে, তাই আজ হয়তো আপনাকে বাসন মাজতে হবে না। তবে অপরিচিত কাউকে বিশ্বাস করে ঘরের চাবি বা মনের চাবি—কোনোটাই দেবেন না। আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হবে। লটারি বা কোনো স্কিমে লাভ হতে পারে। খুব বেশি উত্তেজনা স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ হতে পারে। বিশ্রাম নিন। উত্তর দিক, তবে সেখানে বিড়াল থাকলে সাবধানে।
সিংহ
আজ আপনার মেজাজটা একটু তিরিক্ষি থাকতে পারে। সামান্য কারণে বাড়িতে বিবাদ বাধতে পারে, তাই অযথা সিংহনাদ করবেন না। অফিসের কাজ আপনার জন্য একটু কঠিন হতে পারে, কিন্তু ধৈর্যই আজ আপনার আসল অস্ত্র। বন্ধুরা আজ আপনাকে একটু জ্বালিয়ে মারতে পারে, কিন্তু তাদের অবহেলা করবেন না। কাজের চাপ বাড়বে, তবে দিন শেষে ভালো ফল পাবেন। বড় কোনো খরচের সম্ভাবনা আছে। সঙ্গীর সঙ্গে মিষ্টতা বজায় রাখুন, না হলে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। রেগে গিয়ে মোবাইল আছাড় মারার আগে ইএমআইয়ের কথা মনে করুন।
কন্যা
অফিসে বস আজ আপনার ওপর খুব খুশি। কাজ নিয়ে অন্যদের কৌতূহল বাড়বে, কিন্তু সাবধান—আপনার গোপন স্ট্র্যাটেজি বা বিরিয়ানির রেসিপি যেন ফাঁস না হয়ে যায়! আত্মীয়দের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। তবে ধৈর্য ধরুন, না হলে প্রেমের ময়দানে রানআউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার বুদ্ধিমত্তার জোরে ব্যবসায়িক ক্ষতি সামলে নেবেন। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। চোখের যত্ন নিন, বেশিক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না।
তুলা
কথা দিয়ে কথা না রাখলে আজ বড় কোনো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। ব্যবসায়িক বিবাদ এড়িয়ে চলুন। আপনার বহুমুখী প্রতিভা আজ মানুষকে মুগ্ধ করবে। তবে স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন, বাইরের চটপটে খাবারের চেয়ে ঘরের ডালভাত আজ বেশি নিরাপদ। পার্টনারশিপ ব্যবসায় লাভ হবে। পুরোনো ধার ফেরত পেতে পারেন। পুরোনো ভুল শুধরে নেওয়ার এটাই সেরা সময়, একটা গোলাপ কাজে দিলেও দিতে পারে। আজ কাউকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবেন না।
বৃশ্চিক
আজ আপনার মধ্যে নতুন শক্তি কাজ করবে। ভাই বা বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। তবে টাকাপয়সার লেনদেনে আজ একটু কিপটা হওয়া ভালো। নতুন কোনো ব্যবসায়িক অংশীদার আসতে পারে, কিন্তু তাকে বিশ্বাস করার আগে তার এনআইডি কার্ডটা অন্তত একবার দেখে নেবেন। গোপন শত্রুদের থেকে সাবধান। কোনো প্রলোভনে পা দেবেন না। বাড়িতে শুভ অনুষ্ঠানের যোগ আছে। বড়দের আশীর্বাদ নিন। সকালে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে একবার হাসুন, দিনটা ভালো যাবে।
ধনু
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করার কথা ভাবলে আজ ভালো সুযোগ পেতে পারেন, তবে হুজুগে পড়ে সব টাকা ঢেলে দেবেন না। পড়াশোনায় মন বসবে। বিকেলের দিকে কোনো শুভ সংবাদ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। সৃজনশীল কাজে লাভ হবে। সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন। আজ আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাঁকে মনের কথা বলে দিতে পারেন। ওভার কনফিডেন্সের চোটে আবার বাসের ভুল রুটে উঠে পড়বেন না।
মকর
বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর আত্মীয়দের সঙ্গে সময় কাটানো—আজকের দিনটা আপনার জন্য বেশ রিলাক্সিং। ব্যবসা বাড়াতে চাইলে নতুন পরিকল্পনা করার জন্য আজই সেরা দিন। গাড়ি কেনার শখ থাকলে আজ শোরুমে একবার ঘুরে আসতে পারেন, অন্তত টেস্ট ড্রাইভ তো নিতেই পারেন! অফিসের পরিবেশ অনুকূল থাকবে। আপনার কাজের প্রশংসা হবে। হাঁটু বা কোমর ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। ভারী কাজ এড়িয়ে চলুন। আবেগপ্রবণ হয়ে কাউকে কি-বোর্ড বা ল্যাপটপ ধার দেবেন না।
কুম্ভ
চাকরিতে বড় কোনো পরিবর্তনের জন্য আজ দিনটি একদমই ভালো নয়। বড় প্রজেক্টগুলো ধীরে ধীরে শেষ করার চেষ্টা করুন। আপনার সৃজনশীল কাজ আজ মানুষের প্রশংসা কুড়াবে। অলসতা আজ আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু, তাই বিছানা ছেড়ে একটু নড়াচড়া করুন। পরিশ্রমের ফল আজ পেতে পারেন। তবে খরচে লাগাম দিন। সঙ্গীর সঙ্গে দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।
মীন
ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ইতিবাচক দিকে মোড় নেবে। অফিসের কলিগরা আজ আপনার ওপর একটু বেশিই নির্ভরশীল থাকবে। তবে প্রেমের ক্ষেত্রে আজ একটু মানসিক অস্থিরতা থাকতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে অযথা তর্ক করবেন না। কারণ, দিন শেষে আপনাকেও ক্ষমা চাইতেই হবে! আজ আপনার সৃজনশীলতা শীর্ষে থাকবে। আর্থিক লেনদেনে সচেতন থাকুন। ধ্যান বা যোগব্যায়াম করলে শান্তি পাবেন। মাথা ঠান্ডা রাখতে একটু আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানি খেতে পারেন।
