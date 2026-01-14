চুকাই ফুল দিয়ে পুঁটি মাছের চচ্চড়ি

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
বাজারে চুকাই ফুল বা রোজেলা পাওয়া যাচ্ছে। এই ফুল দিয়ে মাছ রান্না করা যায়। এ তথ্য জানেন কি? পুঁটি মাছের চচ্চড়িতে এবার দিয়েই দেখুন, খেতে দারুণ সুস্বাদু। আপনাদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
দেশি ছোট পুঁটি মাছ ৩০০ গ্রাম, দেশি পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, ২টি টক টমেটোকুচি, রোজেলার পাপড়ি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, ৬ থেকে ৭টি কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতাকুচি আধা কাপ, সরিসার তেল ৪ টেবিল চামচ।
প্রণালি
মাছ কেটে ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। পরে আবার ধুয়ে নিন। এবার যে কড়াইতে রান্না করবেন, সেই কড়াইয়ে পেঁয়াজকুচি, আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। এরপর কাটা টমেটো, কাঁচা মরিচ ফালি ও রোজেলা পাতা দিয়ে দেশি পুঁটি মাছ মাখিয়ে নিন। সবশেষে তেল দিয়ে আবারও মাখিয়ে হাত ধোয়া সামান্য পানি দিন। তারপর চুলায় বসিয়ে দিন ঢাকনাসহ। মাঝে মাঝে খুন্তি দিয়ে মাছ এপাশ-ওপাশ করে দিন। খেয়াল রাখতে হবে, যেন সেগুলো ভেঙে না যায়। হয়ে এলে লবণ দেখে ধনেপাতাকুচি দিয়ে ১ থেকে ২ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন। রেডি হয়ে গেল রোজেলা দিয়ে ছোট মাছের চচ্চড়ি।
