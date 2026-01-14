Ajker Patrika
রেসিপি

চুকাই ফুল দিয়ে পুঁটি মাছের চচ্চড়ি

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
রোজেলা দিয়ে দেশি মাছের চচ্চরি।
বাজারে চুকাই ফুল বা রোজেলা পাওয়া যাচ্ছে। এই ফুল দিয়ে মাছ রান্না করা যায়। এ তথ্য জানেন কি? পুঁটি মাছের চচ্চড়িতে এবার দিয়েই দেখুন, খেতে দারুণ সুস্বাদু। আপনাদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

দেশি ছোট পুঁটি মাছ ৩০০ গ্রাম, দেশি পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, ২টি টক টমেটোকুচি, রোজেলার পাপড়ি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, ৬ থেকে ৭টি কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতাকুচি আধা কাপ, সরিসার তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি

মাছ কেটে ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। পরে আবার ধুয়ে নিন। এবার যে কড়াইতে রান্না করবেন, সেই কড়াইয়ে পেঁয়াজকুচি, আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। এরপর কাটা টমেটো, কাঁচা মরিচ ফালি ও রোজেলা পাতা দিয়ে দেশি পুঁটি মাছ মাখিয়ে নিন। সবশেষে তেল দিয়ে আবারও মাখিয়ে হাত ধোয়া সামান্য পানি দিন। তারপর চুলায় বসিয়ে দিন ঢাকনাসহ। মাঝে মাঝে খুন্তি দিয়ে মাছ এপাশ-ওপাশ করে দিন। খেয়াল রাখতে হবে, যেন সেগুলো ভেঙে না যায়। হয়ে এলে লবণ দেখে ধনেপাতাকুচি দিয়ে ১ থেকে ২ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন। রেডি হয়ে গেল রোজেলা দিয়ে ছোট মাছের চচ্চড়ি।

বিষয়:

খাবাররান্নারেসিপিখাবারদাবার
