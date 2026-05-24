কটা মসলায় গরুর মাংস

কোরবানির ঈদে এই রান্না প্রায় প্রতি বাড়িতেই হয়। যাঁরা প্রথমবার রান্না করার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
গরুর মাংস ২ কেজি, আদা ও রসুনকুচি ৪ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, শুকনা মরিচ লম্বা করে কাটা ২ টেবিল চামচ, আস্ত জিরা ১ টেবিল চামচ, সিরকা ২ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, এলাচি ও দারুচিনি ২ থেকে ৩টি করে, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৭ থেকে ৮টা।
মাংস টুকরো করে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে জিরা ফোড়ন এবং আদাকুচি হালকা করে ভেজে বাকি সব উপকরণ ও মাংস দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ৫ মিনিট কষিয়ে নিন। আবার পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে ৩০ মিনিট রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ওপরে ভেসে উঠলে আবারও ঢেকে ৩ মিনিট দমে রাখুন। এভাবে ঘি দিয়ে আরও ২ মিনিট রেখে দিন। তারপর নামিয়ে পরিবেশন করুন দারুণ স্বাদের কাটা মসলায় গরুর মাংস।
