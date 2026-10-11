Ajker Patrika
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মানসিক স্বাস্থ্য

রাতেই কেন দুশ্চিন্তা চেপে বসে মনজুড়ে, জেনে নিন কারণ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
রাতেই কেন দুশ্চিন্তা চেপে বসে মনজুড়ে, জেনে নিন কারণ
রাতে কোনো কোলাহল বা কাজ না থাকায় দুশ্চিন্তাগুলো সহজে মনের ওপর দখল জমাতে পারে। ছবি: পেক্সেলস

কাজের ও পারিবারিক চাপ, মোবাইল-টেলিভিশনের স্ক্রিন—সব মিলিয়ে সারা দিনে আমাদের মন ও শরীর কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। রাতে শোয়ার সময় অন্ধকার ঘর আর নিস্তব্ধ পরিবেশে মাথার ভেতর দুশ্চিন্তা আর অহেতুক চিন্তার ঝড় শুরু হয়। আগামীকালের কাজের চিন্তা, অতীতের কোনো ভুল বা ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা মনকে তাড়া করতে থাকে। শরীর ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও মাথার ভেতর নানান চিন্তার চাকা ঘুরতে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় রাতের দুশ্চিন্তা বা নাইট টাইম অ্যাংজাইটি। কখনো কি ভেবে দেখেছেন, দিনের আলো নিভে গেলে কেন দুশ্চিন্তা এত মারাত্মক হয়ে ওঠে? এটি আমাদের ঘুম ও শরীর—দুটিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই এ বিষয়ে জানা জরুরি।

রাতে দুশ্চিন্তা বা অ্যাংজাইটি বাড়ার কারণ

শরীর ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও মাথার ভেতর নানান চিন্তার চাকা ঘুরতে থাকে। এই অবস্থা আমাদের ঘুম ও শরীর—দুটিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস
শরীর ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও মাথার ভেতর নানান চিন্তার চাকা ঘুরতে থাকে। এই অবস্থা আমাদের ঘুম ও শরীর—দুটিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

দিনের তুলনায় রাতে উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা বাড়ে মূলত তিনটি কারণে।

মনোযোগ সরানোর উপকরণের অভাব

দিনে কাজের চাপ, মানুষের সঙ্গে কথা বলা বা নানা ব্যস্ততার কারণে মন ব্যস্ত থাকে। কিন্তু রাতে কোলাহল বা কাজ না থাকায় দুশ্চিন্তাগুলো সহজে মনের দখল নিতে পারে।

হরমোন ও জৈবিক পরিবর্তন

রাতে আমাদের শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা কমতে শুরু করে। এ ছাড়া দীর্ঘ সময় জেগে থাকার ফলে মস্তিষ্কের আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কিছুটা কমে যায়।

শারীরিক অনুভূতি স্পষ্ট হওয়া

নিস্তব্ধ রাতে বুকের ধুকপুকানি, পেশির টান বা দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো শারীরিক লক্ষণগুলো মানুষ খুব সহজে টের পায়। এগুলোকে বিপদ মনে করে মন আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের মতামত

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড স্টাডি অব অ্যাংজাইটির পরিচালক এমি ব্রাউন জানান, রোগীরা প্রায়ই বলেন, সারা দিন ব্যস্ত থাকার পর রাতে ঘুমাতে গেলেই যেন তাঁদের মস্তিষ্ক হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে। রাতের অ্যাংজাইটি ও ঘুমের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (সেন্ট লুইস) সহকারী অধ্যাপক রেবেকা কক্স এবং অন্য গবেষকদের একটি গবেষণা ২০২৪ সালে ‘সাইকিয়াট্রি রিসার্চ’ জার্নালে প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, অ্যাংজাইটি সারা দিনের বিভিন্ন সময়ে বাড়লেও রাতে চিন্তার দৌড়াদৌড়ি সবচেয়ে বেশি হয়। ২০২২ সালের একটি গবেষণায় একে ‘মাইন্ড আফটার মিডনাইট হাইপোথিসিস’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ থেকে জানা যায়, দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ, অতীত আঘাত, জিনগত কারণ ও স্টেরয়েডের মতো ওষুধ এবং ক্যাফেইনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অ্যাংজাইটি বাড়াতে পারে।

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অ্যাংজাইটির লক্ষণ এবং ঘুমের ওপর প্রভাব

অ্যাংজাইটি হলে শরীরে নানা লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা, ঘাম হওয়া, পেশিতে টান পড়া, মাথা ও পেটে ব্যথা বা ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হওয়া। অনেকে ঘুমের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে জেগে ওঠেন, যাকে নোচার্নাল প্যানিক অ্যাটাক বলা হয়। এটি ঘুমের গভীরতম ধাপ, যেমন আরইএম স্লিপ ও ডিপ স্লিপের সময় কমিয়ে দেয়। ফলে পরের দিন ক্লান্তি ও খিটখিটে মেজাজ তৈরি হয়, যা অ্যাংজাইটিকে আরও বাড়িয়ে একটি মারাত্মক ক্ষতিকর চক্র তৈরি করে।

রাতে দুশ্চিন্তা কমানোর উপায়

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  • দিনের বেলা ওয়ারি টাইম রাখুন। দিনে ১০ মিনিট নির্দিষ্ট সময় রাখুন সব দুশ্চিন্তা লিখে রাখার জন্য।
  • রিল্যাক্সেশন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম শুরু করুন। ধীরগতির শ্বাসপ্রশ্বাস, যেমন ৪ সেকেন্ডে শ্বাস নিয়ে, ৭ সেকেন্ড আটকে রেখে, ৮ সেকেন্ডে ছাড়া এবং পেশি শিথিলকরণ অ্যাংজাইটি কমায়।
  • বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ুন। বিছানায় শুয়ে ১৫ মিনিটের বেশি সময় পর্যন্ত ঘুম না আসলে উঠে অন্য ঘরে গিয়ে বই পড়া ভালো। এর ফলে বিছানাকে দুশ্চিন্তার স্থান মনে হয় না।
  • প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো, ক্যাফেইন ও অ্যালকোহল পরিহার করা এবং প্রয়োজনে কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি নেওয়া যেতে পারে।
  • দীর্ঘদিন রাতে অ্যাংজাইটির কারণে ঘুম ব্যাহত হলে অবশ্যই কোনো মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

সূত্র: হেলথলাইন, টাইমস ম্যাগাজিন, স্লিপ ফাউন্ডেশন

বিষয়:

গবেষণামানসিক স্বাস্থ্য
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