বয়স বাড়লে মানুষ কেন আপনজন থেকে দূরে থাকতে চায়

ফিচার ডেস্ক
বয়স বাড়ার সঙ্গে মানুষের মধ্যে কখনো কখনো একাকিত্বের অনুভূতি হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘নর্থওয়েস্টার্ন মেডিসিন’-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, মধ্যবয়সের পর একাকিত্বের অনুভূতি কমে গেলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে তা আবারও বাড়তে পারে। পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া, নতুন স্বাস্থ্য বা মানসিক সমস্যার সঙ্গে লড়াই অথবা বন্ধুত্ব গড়ে তোলার অসুবিধা—এসব কারণে বয়স্কদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি একাকিত্ব দেখা যায়।
কিছু ক্ষেত্রে এই একাকিত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, মানুষ নিজেকে অজান্তেই বন্ধু ও সমাজ থেকে আলাদা করে ফেলে। বয়স বাড়ার সঙ্গে যারা হঠাৎ বন্ধু ও পরিবারকে উপেক্ষা করে, এগুলোর সাধারণত অনেক কারণ থাকে।
অতিরিক্ত চাপের মুখোমুখি
যাঁরা ক্রমাগত অতিরিক্ত চাপ ও দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, তাঁরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়তে পারেন। নিজেদের মানসিক বিশৃঙ্খলা সামলাতে গিয়ে অন্যদের খুশি রাখার চেষ্টা করেন, এমনকি এর জন্য একাকিত্বও সহ্য করতে হয়।
অনুভূতি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন
‘অতিরিক্ত বোঝা’ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে কেউ নিজের অনুভূতিগুলো চাপা দিয়ে রাখে। এতে সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ব বাড়লেও তারা সাহায্য চায় না। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, এতে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
সাহায্য চাইতে ভয়
যাঁরা জীবনের বেশির ভাগ সময় পরিবার ও বন্ধুদের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরা নিজের সমস্যা সামলাতে সাহায্য চাইতে জানেন না। বয়স বাড়ার সঙ্গে তাঁরা আরও চাপ ও একাকিত্ব অনুভব করেন, কিন্তু সাহায্য চাইতে ভয় পান।
বোঝাপড়ায় ঘাটতি
চারপাশের মানুষ, বন্ধু, পরিবার বা সমাজ তার অনুভূতি, মতামত বা অবস্থাকে ঠিকমত বোঝে না, তখন সেই সম্পর্ক বা সমাজ থেকে মানুষ একটু দূরে সরে যায়। কারণ, সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া থাকলে মানুষ নিরাপদ বোধ করে। বোঝাপড়া না থাকলে তারা নিজেকে অবমূল্যায়িত মনে করতে পারে, যা তাদের আলাদা করে দেয় বা একা করে ফেলে।
সমাজে নিজেকে অদৃশ্য বোধ করা
যুবক থাকার সময় সমাজে একজনের যেমন গুরুত্ব থাকে, বয়স হলে অনেকের তা কমতে শুরু করে। এ কারণে অনেকের মনে একাকিত্বের অনুভূতি তৈরি হতে পারে। ফলে অনেকের পক্ষে পুরোনো বন্ধু ও কমিউনিটি থেকে দূরে সরে যাওয়া স্বাভাবিক।
শোক কাটানোর সময়
কোনো কারণে শোকের মধ্য দিয়ে যাওয়া মানুষদের একাকিত্ব বেড়ে যায়, যা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্যরা যেমন আগের মতো এগোচ্ছে, শোকগ্রস্তদের জন্য তা স্বাভাবিকভাবে হয়ে ওঠে না।
নিজের শান্তি রক্ষা করা
আমাদের আশপাশে অনেক সময় এমন মানুষ থাকে, যারা সব সময় নেতিবাচক প্রভাব ছড়ায়। বয়স হয়ে গেলে এমন মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় বেশির ভাগ মানুষ। এতে মানসিকভাবে শান্ত থাকা যায়। এ ছাড়া অনেক সময় বন্ধু বা পরিবারের ব্যবহার থেকে ভুল-বোঝাবুঝি তৈরি হয়। এতেও বয়স্করা চুপ হয়ে যান। বয়স বাড়ার সঙ্গে আত্মসম্মান ও মূল্যবোধ বাড়ে। তাই তখন শান্তি রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
বিরোধ এড়াতে চান
অনেক সময় পরিবার বা আশপাশের মানুষ যেকোনো বিষয়ে ভুল স্বীকার বা শান্তভাবে কথা না বলে বিরোধ তৈরি করেন। বয়স্ক অবস্থায় এমন পরিবেশ সবাই এড়িয়ে চলতে চান। তাই এ ধরনের বিরোধ এড়াতে অনেকে কাছের মানুষদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। বয়সের অভিজ্ঞতার কারণে মানুষ বিশ্রামের বয়সে এসে নেতিবাচক কোনো তর্কে না জড়িয়ে শান্ত হয়ে যান।
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু, পরিবার বা সমাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া সব সময় নেতিবাচক নয়। অনেক সময় এটি নিজের মানসিক শান্তি রক্ষা, সম্পর্কের প্রতি মনোযোগ বা নিজের ব্যক্তিগত কারণ হতে পারে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অগ্রাধিকার, মানসিক স্থিতি এবং সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। তাই যাঁরা হঠাৎ বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে কম মেলামেশা করছেন, তাঁরা প্রায়ই নিজের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্যই করছেন—স্বাভাবিকভাবে এমনটা ধরে নেওয়া যায়।
সূত্র: ইউর ট্যাঙ্গো
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ আপনি যে গতিতে কাজ শুরু করবেন, সে গতিতে ফিনিশ করতে পারবেন না। সকাল ১০টায় শুরু করা সেই জরুরি প্রেজেন্টেশনটি সন্ধ্যা ৬টায় মনে পড়বে যে পাওয়ার পয়েন্টে সেভই করেননি। বস কিছু বললে সটান উত্তর দেবেন, ‘কাজ তো শুরু করেছিলাম, বাকিটা মহাজাগতিক শক্তির ওপর নির্ভর করে!’ সঙ্গী আপনার প্রতি বেশ আকৃষ্ট। তবে সাবধান! আজ ভুল করে প্রাক্তনকে মেসেজ করে দিতে পারেন। কারণ, ভাববেন হয়তো নতুন কেউ। একটি সামান্য আর্থিক লাভ হতে পারে, যা আবার সঙ্গে সঙ্গে ফুচকা বা স্পেশাল পিৎজা খেয়ে উড়িয়ে দেবেন।
বৃষ
আপনার কাজের গতি আজ মন্থর হলেও স্থিতিশীল। তবে সহকর্মীরা ভুল করে ভাববেন আপনি বুঝি ঘুমাচ্ছেন। বসের কাছে বাহবা পেতে পারেন। কারণ, আপনি গত সপ্তাহের কাজের চাপ এখনো ধরে বসে আছেন। সঙ্গীর সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হতে পারে। কারণ, আপনার প্লেটে প্রিয় খাবারটি তাকে দিতে রাজি নন। আজ অর্থভাগ্য খুবই ভালো। টাকা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে একটি নতুন রেস্তোরাঁ খুলে ফেলবেন। তেল-ঝাল-মসলার দিকে টান আজ চরম শিখরে পৌঁছাবে। ডায়েট চার্ট ছিঁড়ে ফেলে ‘সান্ত্বনা স্বরূপ’ মিষ্টির বাক্স কিনতে পারেন। ফ্রিজ আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু, তালা দিয়ে রাখুন।
মিথুন
আজ একই সঙ্গে তিনটি প্রজেক্ট নিয়ে মাথা ঘামাবেন। ফলে কোনোটিই ঠিকভাবে শেষ হবে না। এক ফোনে অফিসের কল, অন্য ফোনে ইউটিউব, আর মুখে নিজের সঙ্গে নিজেই তর্ক—আজকের আপনার রুটিন এটাই। আজ কথা বলতে গিয়ে একটি নতুন ভাষার জন্ম দিতে পারেন। আপনার কথা কেউ না বুঝলেও আপনি দারুণ এনজয় করবেন। পার্টনার আপনার মেজাজ বুঝতে গিয়ে আজ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হবেন। একবার তিনি ভাববেন আপনি খুবই রোমান্টিক, পরের মুহূর্তেই ভাববেন আপনি বোধহয় তার সঙ্গে অন্য কারও কথা বলছেন। কারও গসিপ শুনে ভুলেও তা আরেকজনকে বলতে যাবেন না। কারণ, আপনি আসল তথ্যটির অর্ধেক ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ অন্য একটি গল্প তৈরি করে ফেলবেন।
কর্কট
সামান্য সমালোচনা আজ আপনার মনকে গভীরভাবে আঘাত করবে। বস যদি বলেন, ‘চা টা ভালো হয়নি,’ আপনি ধরে নেবেন গোটা জীবনই ব্যর্থ। সহকর্মীদের সহানুভূতি পেতে একটি করুণ রিলস বানিয়ে ফেলবেন। বাড়িতে ছোটদের সঙ্গে আজ দারুণ আনন্দ পাবেন, তবে রাতের দিকে পুরোনো অ্যালবাম দেখতে গিয়ে আবেগে ভাসতে পারেন। আবেগপ্রবণ হয়ে আজ কাউকে টাকা ধার দেবেন না। যদি দেনও মনে রাখবেন, সেই টাকা ফেরত চাওয়া আর শাশুড়ির কাছ থেকে তার গোপন রেসিপি চাওয়া একই ব্যাপার। বেশি চিন্তা করবেন না। মন খারাপ হলে ফ্রিজ খুলে রসগোল্লা খান। মিষ্টি আপনার দুঃখ ভোলানোর একমাত্র মহৌষধ। সন্ধ্যার পর পুরোনো কম্বল মুড়ি দিয়ে নেটফ্লিক্সে দেখুন।
সিংহ
যেখানেই যাবেন, সেখানে লাইমলাইট আপনার দিকেই থাকবে। বসকে আপনিই প্রথম সকালে গুড মর্নিং বলবেন, যাতে আপনার উপস্থিতি সবার আগে নজরে আসে। সঙ্গী আজ আপনার প্রতি খুবই মুগ্ধ। কিন্তু সাবধান! অন্য কেউ প্রশংসা করলে আপনার সঙ্গী ঈর্ষান্বিত হয়ে আপনাকে এক মিনিটও একা ছাড়বেন না। আজ সামান্য বেশি খরচ হতে পারে। কারণ, নিজের জন্য একটি ‘বিশেষ’ কিছু কিনবেন, যা আদতে দরকার ছিল না। আজ ফেসবুকে সেলফি পোস্ট করুন। গ্রহ বলছে, লাইক কম পড়বে না। তবে কমেন্টে কেউ কিছু নেগেটিভ লিখলে তার সঙ্গে ভার্চুয়াল যুদ্ধ শুরু করতে পারেন।
কন্যা
আপনার পারফেকশনিজম আজ চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। একটি নগণ্য টাইপিং মিসটেক নিয়ে আজ অফিসের সবাইকে ফোন করতে পারেন। আজ খাবার খাওয়ার আগে তার পুষ্টিগুণ, অ্যালার্জি ফ্যাক্টর ও ক্যালরি হিসাব করে দেখবেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে শুধুই পানি খাবেন। সঙ্গী হয়তো তার জামাকাপড় বিছানায় ফেলে রেখেছে, তা নিয়ে আপনার সঙ্গে তার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে। একটি বড় অঙ্কের বিনিয়োগের আগে এত বেশি গবেষণা করবেন যে ততক্ষণে অন্য কেউ সেই সুযোগ লুফে নেবে। অতিরিক্ত বিশ্লেষণে আনন্দ নষ্ট করবেন না। মাঝে মাঝে সবকিছু যেমন আছে তেমন থাকতে দিন।
তুলা
আজ আপনাকে একাধিক সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যার ফলে পুরো দিনটাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ‘এটা ভালো, না ওটা ভালো’ ভেবে কাটিয়ে দিতে পারেন। শেষমেশ যা পছন্দ হবে, সেটা হয়তো ততক্ষণে অন্য কেউ নিয়ে নিয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে দারুণ দিন! তবে সঙ্গী যদি জিজ্ঞেস করেন, ‘আজ কী খাবে?’, আপনি হয়তো রাতের মেনু ঠিক করতে গিয়ে পরের তিন দিনের মেনু ঠিক করে ফেলবেন, কিন্তু আজকেরটা নয়। আজ পোশাক ও স্টাইল নিয়ে খুবই সচেতন থাকবেন। গ্রহরা বলছে, আপনার হাসি আজ যেকোনো মুডি মানুষকে চাঙা করে তুলতে পারে। আজ এমনভাবে সবার সঙ্গে কথা বলবেন, যেন আপনি জাতিসংঘের দূত।
বৃশ্চিক
আজ বসের একটি সামান্য ইমোজি নিয়ে তার গোপন উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করবেন। আপনার সন্দেহ ভরা দৃষ্টি আজ সারা দিন সহকর্মীর টেবিলের দিকে ঘোরাফেরা করবে। তীব্র আবেগ আজ আপনার সঙ্গীকে আরও কাছে আনবে, তবে আপনার অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতা মাঝে মাঝে মুড নষ্ট করতে পারে। আজ ফাটকা আয়ে লাভের যোগ আছে। তবে সেই টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখবেন, তা নিয়ে সারা দিন প্ল্যান করবেন। আপনার ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়া চলছে। হয়তো ঠিক করেছেন, আজ থেকে কার্বোহাইড্রেট খাবেন না। তবে রাতে চুপি চুপি দুটি আলুর চপ খেতে পারেন। সন্দেহ ছেড়ে আজ একটু সহজ হন, পৃথিবীটা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে না (হয়তো)।
ধনু
আজ মনে হবে এই চাকরি আপনার জন্য নয়, আপনার জন্য দরকার অ্যাডভেঞ্চার। হুট করে বসকে বলতে পারেন যে আপনি ‘জীবনের অর্থ’ খুঁজতে হিমালয়ে যাচ্ছেন। গ্রহদের অবস্থান বলছে, আজ দূরপাল্লার ট্রেনে করে এক প্যাকেট শিঙাড়া খাওয়ার জন্য একটি ছোট ট্রিপ দিতে পারেন। সঙ্গীর সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে কেন মহাবিশ্বের বাইরেও জীবন আছে। অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে আজ কিছু টাকা বিনিয়োগ করে ফেলতে পারেন। গ্রহরা বলছে, ঝুঁকি নিন, তবে ‘চটজলদি ধনী হওয়ার স্কিম’ থেকে দূরে থাকুন। আজ রাস্তায় কোনো দার্শনিককে দেখলে তার কাছে গিয়ে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী ছিল জানতে চাইবেন।
মকর
আজ এত বেশি কাজ করবেন যে সহকর্মীরা ভাববেন আপনি বোধহয় কোনো রোবট, যার সাপ্তাহিক ছুটি বলে কিছু নেই। অতিরিক্ত কাজের চাপে সামান্য অসুস্থতা আসতে পারে। আপনার সঞ্চয় ক্ষমতা আজ প্রশংসনীয়। আজ একটি সামান্য অফারও হাতছাড়া করবেন না, এমনকি যদি জিনিসটি অপ্রয়োজনীয়ও হয়। আজ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সময়ও মনে মনে পরের প্রজেক্টের প্ল্যানিং করতে থাকবেন। পরিবারকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে কেন ‘সময়’ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। সঙ্গীকে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন কিছু বেছে নিতে পারেন যা খুব দরকারি, যেমন একটি নতুন ওয়াশিং মেশিন বা ট্যাক্স পেপারের ফাইল। মাঝেমধ্যে হাসি-তামাশা করুন, তাতে গ্রহের চাপ কমবে।
কুম্ভ
আজ অফিসে নতুন কোনো নিয়ম বা প্রথা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। গ্রহরা বলছে, আপনার আইডিয়াগুলো হয়তো দারুণ, কিন্তু কেউ বুঝবে না। আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারেন। রাস্তায় কোনো কুকুরকে দেখে তার সঙ্গে মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারেন। সঙ্গী হয়তো আপনার অদ্ভুত আচরণে বিরক্ত হতে পারেন। কারণ, হয়তো রাতের খাবারের সময় তাকে মহাবিশ্বের তাপীয় মৃত্যু নিয়ে লেকচার দেবেন। আজ এমন কোনো জিনিসে টাকা খরচ করতে পারেন, যা পৃথিবীর জন্য খুবই দরকারি, কিন্তু আপনার জন্য নয়; যেমন একটি বিরল প্রজাতির গাছের বীজ বা একটি অ্যান্টিক টেলিফোন। আপনার চিন্তাভাবনা আপনার সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে, একটু ধীরে চলুন।
মীন
আজ মন খুব বেশি ডানা মেলবে। মিটিং চলাকালীন অন্যমনস্ক হয়ে প্রিয় কোনো ফিকশন চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে পারেন। রোমান্টিক মন আজ কল্পনার জগতে ভাসতে পারে। সঙ্গীর প্রতি ভালোবাসা আজ দ্বিগুণ হবে, তবে তাকে ভুল নামে ডাকার সম্ভাবনা আছে। টাকাপয়সা সামলানোর দায়িত্ব আজ অন্য কাউকে দিন। নিজে সামলাতে গেলে ভুলে গিয়ে হয়তো দুটো ১০ টাকার নোটকে হাজার টাকার নোট ভেবে খরচ করে ফেলবেন। আজ সামান্য মাথাব্যথা হতে পারে। কারণ, আপনার অবচেতন মন অতিরিক্ত কাজ করছে। দিনে অন্তত দুবার চোখ খুলুন, আর আশপাশে দেখুন। এটি বাস্তব, কোনো ড্রিম সিকোয়েন্স নয়।
ফিচার ডেস্ক
শহর ঘুরে দেখার উত্তম উপায় কী হতে পারে? এ ক্ষেত্রে যে কেউ বলবেন, হেঁটে দেখাই সবচেয়ে ভালো। হাঁটতে হাঁটতে একজন ভ্রমণকারী ধীরে ধীরে একটি নতুন গন্তব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন। মিশে যেতে পারেন ভিড়ের মধ্যে, মানুষের সঙ্গে। তবে এই ধারণা তখনই প্রযোজ্য, যখন একটি শহর হাঁটার উপযোগী এবং পদচারীবান্ধব হয়। কিন্তু বাস্তবতা যে কখনো কখনো এই সুন্দর উপায়টির বিপরীত হতে পারে, তা হয়তো আমরা অনেকে জানি না। বিভিন্ন কারণে বিশ্বের অনেক জনপ্রিয় স্থানই হেঁটে ঘোরার জন্য অনুকূল নয়। কোনো শহরের উচ্চতা বেশি হলে বাতাসের ঘনত্ব কম থাকে, যা সামান্য হাঁটাকেও ক্লান্তিকর করে তোলে। জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, দূষণ, যানজটের মাত্রা এবং প্রধান পর্যটন আকর্ষণগুলোর মধ্যে দূরত্ব; এই সবকিছুই একজন পর্যটককে রাস্তায় নামতে নিরুৎসাহিত করতে পারে। নিচে বিশ্বের এমন কিছু শহর তুলে ধরা হলো, যা হেঁটে ঘুরে দেখার উপযোগী হিসেবে বিবেচনা করা কঠিন।
বাংলাদেশের ঢাকা : ঢাকায় হাঁটা নিঃসন্দেহে একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। প্রায় ২৩ মিলিয়নের বেশি মানুষে ঠাসা এই মেগাসিটি যানজট ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। এখানে বাতাসের মান খুব খারাপ এবং স্যানিটেশন বা পরিচ্ছন্নতার মাত্রাও সন্তোষজনক নয়।
ভারতের মুম্বাই ও আহমেদাবাদ : ভারতে হেঁটে ঘোরার ক্ষেত্রে মুম্বাই এবং আহমেদাবাদ শহর তীব্র প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। মুম্বাইয়ে হাঁটার অর্থ হলো চলমান ট্র্যাফিক এবং দু-একটি গরুকে এড়িয়ে চলা, বিশ্বের অন্যতম দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়া এবং নিজের কথা শোনাতে হলে চিৎকার করা। এই অভিজ্ঞতা স্মরণীয় হলেও কিছুটা উদ্বেগ সৃষ্টিকারী হতে পারে। গুজরাট রাজ্যের সবচেয়ে জনবহুল শহর আহমেদাবাদ হেঁটে ঘুরে দেখা খুবই কষ্টকর। এখানে আনুমানিক ৮.৬ মিলিয়ন মানুষ বাস করে। মনে হয় যেন তারা সবাই একই রাস্তা ব্যবহার করছে। অনেক স্থানীয় বাসিন্দার মতো এখানেও টুকটুক ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।
নেপালের কাঠমান্ডু নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু নিঃসন্দেহে আপনার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করবে। কিন্তু দেশের সবচেয়ে জনবহুল শহর হওয়ায়, হেঁটে ঘুরে দেখার সময় এখানকার রাস্তা বেশ জটিল বলে মনে হতে পারে। এখানকার রাস্তাগুলো সংকীর্ণ এবং ফুটপাত প্রায় নেই। আর এর যানজট এখানে কাউকে সামান্য ছাড়ও দেয় না। পথচারীদের জন্য এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ।
চীনের কুইলিন: চীনের প্রতিটি শহরই ব্যস্ত। তবে দেশটির অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য কুইলিন যেন জনসমুদ্রে উপচে পড়ে। যদিও স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য হাঁটাই সেরা উপায়। তবে কুইলিনের দূষণ সমস্যা পর্যটককে পথ চলতে বাধা দিতে পারে। এখানকার বাতাসের মান মাঝারিভাবে দূষিত। তবে বড় উদ্বেগের কারণ হলো এখানকার অপরিচ্ছন্ন লি নদী।
জর্ডানের আম্মান : এই শহর হেঁটে দেখতে হলে আপনার এক জোড়া শক্তিশালী পায়ের প্রয়োজন হবে। জর্ডানের রাজধানী সাতটি পাহাড় নিয়ে গঠিত। তা হলো কুসুর, জুফা, তাজ, নজহা, নাসের, নাথিফ ও আল-আখদার। প্রতিটি পাহাড়ই বিশেষ করে উষ্ণ আবহাওয়ায়, কম সক্ষম শরীর নিয়ে হাঁটার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
ফিলিপাইনের ম্যানিলা : ম্যানিলা শহর কখনোই পদচারীদের জন্য তৈরি করা হয়নি। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম এবং ফিলিপাইনের রাজধানীতে হাতে গোনা কয়েকটি নির্দিষ্ট হাঁটার পথ রয়েছে। উচ্চ বৃষ্টিপাতের কারণেও এখানে অনেক পর্যটক হেঁটে বের হতে নিরুৎসাহিত হন। তা ছাড়া এখানকার গণপরিবহন ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায়, ম্যানিলা ঘুরে দেখার জন্য গাড়িই একমাত্র বাস্তবসম্মত উপায়।
থাইল্যান্ডের ব্যাংকক : যদিও ব্যাংককের সুখুমভিট ও ফ্রে নাখোন নামক দুটি এলাকা বেশ হাঁটার উপযোগী, তবে এই বিশাল ও আকর্ষণীয় শহরটি ফুটপাতহীন রাস্তার জন্য কুখ্যাত। কোনো জায়গা সামান্য ফুটপাতের মতো হলেও তা সাধারণত অত্যন্ত সরু এবং অতিরিক্ত ভিড়ে ঠাসা থাকে।
সূত্র: স্টার্স ইনসাইডার
ফিচার ডেস্ক
শীত এলেই রাতে খাওয়ার পর মিষ্টি কিছু খেতে ইচ্ছে হয়। তা হোক পায়েস, পিঠা বা মিষ্টি। রোজ রোজ পাতে তো আর এসব খাবার তোলা ঠিক নয়। মাঝেমধ্যে এমন ডেজার্টও রাখুন, যা খেতে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। আপনাদের জন্য মজাদার একটি হালুয়ার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ছোলা বা বুটের ডাল ৫০০ গ্রাম, চিনি ৫০০ গ্রাম, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা ২-৩টি করে, জর্দার রং দুই চিমটি, ঘি হাফ কাপ আর সয়াবিন তেল পরিমাণমতো।
প্রণালি
ছোলার ডাল ধুয়ে সেদ্ধ করে নিন। পরে পাটায় বা ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিন। এবার যে কড়াইতে রান্না বসাবেন, তাতে বুটের ডালের পেস্ট, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা, ঘি ও সয়াবিন তেল দিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিন। পরে চুলায় বসিয়ে নাড়তে থাকুন। ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। সব শেষে হাতের তালুতে ঘি লাগিয়ে কমলার আকার তৈরি করুন। তৈরি হয়ে গেল বুটের কমলা আকারের হালুয়া।
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
পরিবার নিয়ে ভ্রমণ অনেকের কাছেই বড় চ্যালেঞ্জ। শিশুরা সঙ্গে থাকলে মা-বাবারা সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেন। এ নিয়মগুলো মানলে ভ্রমণ উপভোগ্য ও নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভব বলে মনে করেন অভিভাবকেরা। কিন্তু কখনো কখনো সে সব না মানলেও ভ্রমণ উপভোগ্য করে তোলা সম্ভব।
মার্কিন ভ্রমণ লেখক জেমি ডেভিস স্মিথ। তাঁর দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ইতিমধ্যে ২৪টি দেশ ঘুরেছেন। শিশুদের নিয়ে ভ্রমণের ক্ষেত্রে গতানুগতিক কিছু ধারণা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ‘বিজনেস ইনসাইডার’-এর জন্য লেখা এক নিবন্ধে ডেভিস স্মিথ তাঁর নিজস্ব ভ্রমণ দর্শন তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, অন্যদের পরামর্শ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা না করে, প্রচলিত প্রথাগুলো ভেঙে নিজস্ব পথে চলাই শিশুদের সঙ্গে আনন্দময় ও চাপমুক্ত ভ্রমণের চাবিকাঠি। তাঁর অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে সে সব মা-বাবার জন্য অনুপ্রেরণামূলক, যাঁরা ছোট থাকার কারণে শিশুদের ভ্রমণ থেকে বিরত রাখেন।
এক জায়গায়ই থাকবেন এমন নয়
শিশুদের নিয়ে ভ্রমণে গেলে সাধারণত একটি জায়গাতেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন অভিভাবকেরা। শিশুদের অভ্যাসের জন্য এক হোটেলে বা এয়ারবিএনবিতে দীর্ঘ সময় থাকাটা অনেক অভিভাবকের কাছে আদর্শ বলে মনে হয়। কিন্তু জেমির মতে, একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকার বাধ্যবাধকতা পরিহার করুন। তিনি এ রীতির বিরোধী। জেমি জানান, তাঁদের ইউরোপ সফরের মূল লক্ষ্য ছিল, সর্বাধিকসংখ্যক জায়গায় ঘোরা। তাই তাঁরা কয়েক দিন অন্তর থাকার জায়গা পরিবর্তন করেছেন। ফলে ভ্রমণটি আরও অনেক বেশি মজাদার ও বৈচিত্র্যময় হয়েছে। আপনি যদি কম সময়ে বেশি কিছু দেখতে চান, তবে ঘন ঘন জায়গা পরিবর্তন করার সাহস দেখান। শিশুদের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হওয়াও ভ্রমণের একটি অংশ।
দেরিতে শুরু, শান্তিতে শেষ
ভিড় এড়াতে বা দিনের আলো পুরোপুরি কাজে লাগাতে অনেকে ভোরে ওঠার পরামর্শ দেন। কিন্তু জেমি ডেভিস স্মিথ ছুটিকে ছুটির মতোই উপভোগ করতে চান। ভোরে ওঠার প্রথা এড়িয়ে চললেও সমস্যা নেই। জেমি লেখেন, ‘ছুটিতে থাকা অবস্থায় অ্যালার্ম ঘড়ির ওপর নির্ভর না করতে আমার ভালো লাগে।’ ভোরে ওঠার চাপ না থাকায় রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়ার তাড়া থাকে না। ফলে দিনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন হয় না। তাঁর পরিবার থিম পার্ক বা আকর্ষণীয় জায়গাগুলো থেকে সবচেয়ে শেষে বের হয়। তিনি দেখেছেন, বন্ধ হওয়ার আগের ঘণ্টাটায় ভিড় কমে যাওয়ায় আকর্ষণগুলো আরও শান্তভাবে উপভোগ করা যায়।
গন্তব্য নির্বাচনে বৈচিত্র্য আনুন
অনেক মা-বাবা কেবল তথাকথিত ‘শিশুবান্ধব’ বা ফ্যামিলি-ফ্রেন্ডলি জায়গাগুলোই বেছে নেন। ডেভিস স্মিথ তাঁর সন্তানদের শুধু বিনোদন নয়; বরং ইতিহাস ও সংস্কৃতিও দেখাতে চেয়েছেন। তিনি চান তাঁর সন্তানেরা বিশ্বের জটিল ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করুক। তিনি তাঁর সন্তানদের পোল্যান্ডের আউশভিটস বির্কেলাউ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের স্থানে, জাপানের হিরোশিমায় এবং আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনের কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন। ভারত বা জর্ডানের মতো যেসব দেশ নিয়ে নিরাপত্তা বা স্বাস্থ্যগত সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল, সে সব দেশেও তাঁরা ভ্রমণ করেছেন। এমনকি কোনো সমস্যা ছাড়াই দারুণ সময় কাটিয়েছেন। নিরাপত্তা সতর্কতা নিয়ে বেশি চিন্তা না করে, নিজের পরিকল্পনা ও গবেষণার ওপর ভরসা রাখুন। এ ক্ষেত্রে ভ্রমণের আগে নিরাপত্তা নিয়ে একটি শক্ত গবেষণা করে আপনাকে ভ্রমণে বের হতে হবে।
অল্প জিনিস নিয়ে ভ্রমণ
শিশুদের জন্য আরাম নিশ্চিত করতে অনেকে ঘরোয়া আরামদায়ক জিনিসপত্র ও খেলনায় স্যুটকেস ভর্তি করে ফেলেন। কিন্তু ডেভিস স্মিথ না হলেই নয়, এমন জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। বড় টেডি বিয়ার বা বিশাল খেলনার বদলে তিনি কেবল একটি ছোট জিনিস রাখেন, যা শিশুদের মানসিক নিরাপত্তা দেয়। তাঁর পরামর্শ হলো, অপ্রয়োজনীয় ভার বহন না করে, যা আছে তা দিয়েই মানিয়ে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করুন। এতে লাগেজ বহন করার ঝামেলা কমে এবং ভ্রমণ আরও সহজ হয়।
নিজস্ব ভ্রমণ-দর্শন তৈরি করুন
ডেভিস স্মিথ স্বীকার করেন, তিনি ট্রাভেল ফোরামসহ বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচুর গবেষণা করে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব পথ খুঁজে বের করেছেন। তারপরই তিনি প্রচলিত নিয়ম ভাঙার সাহস দেখান। সব মা-বাবার জন্য একই নিয়ম কার্যকর নাও হতে পারে। আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ এনে দেবে, এমন পদ্ধতিটি খুঁজে বের করুন। পূর্বনির্ধারিত নিয়ম বা শুনে আসা জ্ঞানের দাসত্ব না করে, নিজের পছন্দ অনুযায়ী ছুটি কাটানোর স্বাধীনতা উপভোগ করুন।
সূত্র: বিজনেস ইনসাইডার, ডেইলি মেইল
