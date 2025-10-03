Ajker Patrika
ছুটির দিনের হালকা খাবার ভাতের সঙ্গে লেবু পাঙ্গাস

ফিচার ডেস্ক
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
ছুটির দিন রান্নাঘরে খুব বেশি সময় থাকতে ইচ্ছে করছে না। ঝটপট রেঁধে ফেলুন গরম ভাত। সঙ্গে রাঁধুন লেবু পাঙ্গাস। এই এক পদ দিয়েই দারুণ জমে যাবে ছুটির দুপুরের খাওয়া–দাওয়া। আপনাদের জন্য লেবু পাঙ্গাসের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

দেশি পাঙ্গাস ৬ টুকরো, দেশি পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, আদা ও রসুন বাটা এক চা চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া ও জিরা গুড়া এক চা চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, লেবুর রস এক টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ফালি পাঁচ থেকে ছয়টা, ধনে পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লেবু পাতা ২ পিস।

প্রণালি

পাঙ্গাস মাছ ধুয়ে লেবুর রস ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে আবার ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সোনালী করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর টমেটো, কাঁচা মাছ ঢাকনা সহ পাঁচ মিনিট রান্না করুন। তারপর কাঁচামরিচ ফালি লেবু পাতা, লেবুর রস, জিরা গুঁড়া দিয়ে আরও ২০ মিনিট রান্না করুন সামান্য নেড়ে। এবার লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল লেবু পাঙ্গাস।

