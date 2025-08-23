Ajker Patrika
বাড়িতেই রেঁধে ফেলুন হাঁসের মাংস

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
হাঁসের মাংস। ছবি: ওমাম রায়হান

হাঁসের মাংস খেতে ইচ্ছে হলে বাড়িতেই রেঁধে ফেলা ভালো। আপনাদের জন্য সুস্বাদু উপায়ে হাঁসের মাংস রান্নার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী ওমাম রায়হান

উপকরণ

হাঁসের মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টি, এলাচি ৫টি, লবঙ্গ ৪টি, দারুচিনি ২টি, আস্ত গোলমরিচ ১০টি, গরম মসলা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, হলুদের গুঁড়া দেড় চা-চামচ, মরিচের গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ভাজা জিরা গুঁড়া আধা টেবিল চামচ, ধনে গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, সরিষার তেল পরিমাণমতো, আস্ত কাঁচা মরিচ ৪ থেকে ৫টি, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

হাঁস চামড়াসহ টুকরা করে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি হাঁড়িতে তেল গরম করে তাতে আস্ত গরম মসলা দিয়ে এক মিনিট ভেজে পেঁয়াজ ও আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার ভাজা জিরা গুঁড়া আর গরম মসলা বাদে অন্য সব মসলা দিয়ে কষাতে থাকুন। মসলা কষানো হলে তাতে হাঁসের মাংস দিয়ে আবারও মিনিট পনেরো ভালো করে কষিয়ে নিন।

এরপর গরম পানি আর লবণ দিয়ে দিন। এরপর চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে মাংস সেদ্ধ হতে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে ভুনা হয়ে এলে গরম মসলা গুঁড়া আর ভাজা জিরা গুঁড়া ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাত, চালের আটার রুটি, পরোটা, পোলাও কিংবা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার হাঁসের মাংস।

