বাড়িতেই রেঁধে ফেলুন হাঁসের মাংস

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
হাঁসের মাংস খেতে ইচ্ছে হলে বাড়িতেই রেঁধে ফেলা ভালো। আপনাদের জন্য সুস্বাদু উপায়ে হাঁসের মাংস রান্নার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী ওমাম রায়হান।
উপকরণ
হাঁসের মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টি, এলাচি ৫টি, লবঙ্গ ৪টি, দারুচিনি ২টি, আস্ত গোলমরিচ ১০টি, গরম মসলা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, হলুদের গুঁড়া দেড় চা-চামচ, মরিচের গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ভাজা জিরা গুঁড়া আধা টেবিল চামচ, ধনে গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, সরিষার তেল পরিমাণমতো, আস্ত কাঁচা মরিচ ৪ থেকে ৫টি, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালি
হাঁস চামড়াসহ টুকরা করে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি হাঁড়িতে তেল গরম করে তাতে আস্ত গরম মসলা দিয়ে এক মিনিট ভেজে পেঁয়াজ ও আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার ভাজা জিরা গুঁড়া আর গরম মসলা বাদে অন্য সব মসলা দিয়ে কষাতে থাকুন। মসলা কষানো হলে তাতে হাঁসের মাংস দিয়ে আবারও মিনিট পনেরো ভালো করে কষিয়ে নিন।
এরপর গরম পানি আর লবণ দিয়ে দিন। এরপর চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে মাংস সেদ্ধ হতে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে ভুনা হয়ে এলে গরম মসলা গুঁড়া আর ভাজা জিরা গুঁড়া ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাত, চালের আটার রুটি, পরোটা, পোলাও কিংবা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার হাঁসের মাংস।
হাঁসের মাংস খেতে ইচ্ছে হলে বাড়িতেই রেঁধে ফেলা ভালো। আপনাদের জন্য সুস্বাদু উপায়ে হাঁসের মাংস রান্নার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী ওমাম রায়হান।
উপকরণ
হাঁসের মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টি, এলাচি ৫টি, লবঙ্গ ৪টি, দারুচিনি ২টি, আস্ত গোলমরিচ ১০টি, গরম মসলা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, হলুদের গুঁড়া দেড় চা-চামচ, মরিচের গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ভাজা জিরা গুঁড়া আধা টেবিল চামচ, ধনে গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, সরিষার তেল পরিমাণমতো, আস্ত কাঁচা মরিচ ৪ থেকে ৫টি, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালি
হাঁস চামড়াসহ টুকরা করে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি হাঁড়িতে তেল গরম করে তাতে আস্ত গরম মসলা দিয়ে এক মিনিট ভেজে পেঁয়াজ ও আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার ভাজা জিরা গুঁড়া আর গরম মসলা বাদে অন্য সব মসলা দিয়ে কষাতে থাকুন। মসলা কষানো হলে তাতে হাঁসের মাংস দিয়ে আবারও মিনিট পনেরো ভালো করে কষিয়ে নিন।
এরপর গরম পানি আর লবণ দিয়ে দিন। এরপর চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে মাংস সেদ্ধ হতে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে ভুনা হয়ে এলে গরম মসলা গুঁড়া আর ভাজা জিরা গুঁড়া ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাত, চালের আটার রুটি, পরোটা, পোলাও কিংবা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার হাঁসের মাংস।
যুগে যুগে ফ্যাশন পরিবর্তন হয়েছে। ইউরোপে একসময় পিঠে কেপ, গলায় রাফল ও করসেট ছিল প্রচলিত পোশাক। এখন এসব হারিয়ে গেলেও নতুন নতুন ফ্যাশনের উদ্ভব ঘটছে। চীনে বর্তমানে এমনই এক নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে—‘ফেসকিনি’।১ ঘণ্টা আগে
চীনের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সব সময়ই ভ্রমণপিপাসু ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের আকর্ষণ করে এসেছে। মহাপ্রাচীর থেকে শুরু করে পোড়ামাটির সৈন্যবাহিনী মতো স্থাপনা প্রতিটি পর্যটন গন্তব্যেই আছে অনন্য অভিজ্ঞতার হাতছানি। তবে এসবের পাশাপাশি আরও একটি বিস্ময়কর প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে চীনের পূর্বাঞ্চলীয় চচিয়া৪ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের যেকোনো আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রার ক্ষেত্রে যাত্রীদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের নির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু জিনিস কেবিন ব্যাগে বহন করা যায় না।৫ ঘণ্টা আগে
প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। আমরা অনেকেই মোবাইল ফোন বাড়িতে ফেলে এলে মনে করি, শরীরের একটা অংশ নেই! আমাদের আশপাশে তাকালেই দেখা যায়, সবাই তাদের স্ক্রিনে মুখ গুঁজে বসে আছে। বাসে কিংবা যেকোনো বাহনেও সবাই একই রকম কাজ করেই যায়। মুখ তুলে বাইরে কেউ দেখেই না আজকাল! পরিবার কিংবা বন্ধুদের আড্ডাতেও১ দিন আগে