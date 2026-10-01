স্বাস্থ্যকর, তবে সুস্বাদু খাবার খেতে বেশি ভালোবাসেন সোনম কাপুর

মুভি স্টাররা কী করেন, কী খান, কী পরেন—এসব নিয়ে ভক্তদের কৌতূহলের শেষ নেই। সোনম কাপুরের জীবনযাপন এখন বেশ আলোচনায় আছে। ফলে এই বলিউড অভিনেত্রী ও স্টাইল আইকনের খাবারদাবার নিয়ে ভক্তদের জানার ইচ্ছা স্বাভাবিক। ফ্যাশনেবল সব পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে খাবার টেবিলেও তো নজর রাখতে হয় তাঁকে! তাঁর খাবার সুষম ও পরিকল্পিত। তিনি যেমন খাবারে স্বাস্থ্যকর উপাদানগুলো রাখার চেষ্টা করেন, তেমনি স্বাদের ক্ষেত্রেও কোনো আপস করেন না। এই কাজ সহজ করে তোলেন তাঁর শেফ ভেলটন। তিনি নিশ্চিত করেন, যেন সোনম সারা দিন সুস্বাদু অথচ পুষ্টিকর খাবার উপভোগ করতে পারেন। খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকে তাঁর একটি সাধারণ দিন কেমন কাটে, একঝলকে দেখে নিন।
দিনের শুরুতে অর্থাৎ সকাল ৬টায়, অভিনেত্রী এক গ্লাস লেবুপানি পান করেন। অবাক করা বিষয় হলো, লেবুপানির মতো সাধারণ একটি পানীয় শুধু সুস্বাদুই নয়, বরং এটি শরীরের বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিজম বাড়াতে এবং হজমে সহায়তা করতেও কার্যকর।
দিন শুরু করার জন্য সোনম কাপুরের কাছে চকলেট কফি এক চমৎকার উপায়, যা একই সঙ্গে কফির কড়া স্বাদ ও প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। তিনি তাঁর কফির সঙ্গে চকলেট মেশান, যাকে তিনি নিজের জন্য একটি বিশেষ আয়েশি পানীয় বলেই ভাবেন। চকলেটের পাশাপাশি তিনি এতে কোলাজেন পাউডারও মেশান, যার মাধ্যমে সকালের রুটিনের সঙ্গে ত্বকের যত্নের বিষয়টিও যুক্ত হয়ে যায়। কোলাজেন ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে এবং তারুণ্যদীপ্ত করতে সহায়ক বলে পরিচিত।
নিজের স্বাস্থ্যকর রুটিন মেনে চলে মিসেস আহুজা সকালের খাবারে ভেজানো বাদাম রাখেন। সাধারণত তিনি কাঠবাদাম, তিনটি ব্রাজিল নাট এবং অন্যান্য পুষ্টিসমৃদ্ধ ভেজানো বাদাম খান, যা তাঁকে সারা দিনের জন্য শক্তি জোগায়।
খাবার স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু রাখার পাশাপাশি, সোনম তাঁর শেফের তৈরি ডিম ও টোস্ট দিয়ে তৈরি নাশতা উপভোগ করেন। এর প্রধান আকর্ষণ হলো ক্ল্যাসিক ফ্রেঞ্চ অমলেট—ডিম, মাখন এবং কয়েকটি সাধারণ উপকরণ দিয়ে তৈরি একটি চমৎকার ও হালকা পদ। এর বিশেষত্ব হলো এর গঠন বা টেক্সচার—ভেতরটা নরম ও ঝুরঝুরে আর বাইরের দিকটি মসৃণ। বাড়তি স্বাদের জন্য এই অমলেটের সঙ্গে পার্সলে মাখন মাখানো টোস্ট পরিবেশন করা হয়।
দুপুরের খাবারের জন্য কাপুর ইতালীয় ঘরানার একটি ফিউশন বা মিশ্র স্বাদের খাবার বেছে নেন। তাঁর শেফ তাঁর ও আনন্দের জন্য মুরগির মাংস, পাস্তা এবং ইতালীয় সস দিয়ে সুস্বাদু খাবার তৈরি করেন। পাস্তা তৈরির সময় মুরগির বুকের মাংস টক-মিষ্টি স্বাদের টমেটো সসে রান্না করা হয় এবং ওপরে হার্বস ও গার্লিক ব্রেডক্রাম্বস ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর এই সুস্বাদু গ্রেভি বা সসটি সেদ্ধ পাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়, যা দুপুরের খাবারের জন্য তৃপ্তিদায়ক ও সুস্বাদু পদ হয়ে ওঠে।
সোনম কাপুর রাতের খাবারে চিকেন অন টোস্ট খেয়ে দিনের সমাপ্তি টানেন। মুরগির মাংস পেঁয়াজপাতা ও গোলমরিচ দিয়ে ক্রিমি সসে রান্না করা হয়। এরপর টোস্টের ওপর তা পরিবেশন করা হয় এবং দেখতে আকর্ষণীয় করে তুলতে ওপরে তাজা পালংশাক ও প্যানসি ফুল সাজিয়ে দেওয়া হয়। এই অভিনেত্রী খাবারের সঙ্গে দই, স্ট্রবেরি এবং ব্ল্যাকবেরিও খান, যা তাঁর দিনের শেষে এক সতেজ ও পুষ্টিকর সংযোজন হয়ে ওঠে।
সবশেষে, সোনম কাপুর এক বাটি ডালের স্যুপ খেয়ে নেন। সাধারণত তা পুষ্টিগুণে ভরপুর। তিনি শরীরে পানির ভারসাম্য বা হাইড্রেশনের গুরুত্বের ওপরও জোর দেন। সোনম জানান, তিনি প্রতিদিন ৩-৪ লিটার পানি পান করেন। একে স্বাস্থ্যকর ও উপকারী বলে উল্লেখ করেন তিনি।
সূত্র: ফেমিনা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
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