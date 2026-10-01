Ajker Patrika
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ভ্রমণ

রঙের ক্যানভাসে গড়া বিশ্বের ৮ স্থাপত্য

ফিচার ডেস্ক  
রঙের ক্যানভাসে গড়া বিশ্বের ৮ স্থাপত্য

বিবিসি কালচার প্রকাশ করেছে বিশ্বের অন্যতম ৮টি রঙিন স্থাপত্যের নাম। ভ্রমণ তালিকায় রেখে দিতে পারেন এগুলো।

  • শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দির: ভারতের তামিলনাড়ুতে ৬০ হেক্টরের বেশি জায়গাজুড়ে অবস্থিত এই মন্দিরে রয়েছে ২১টি কারুকার্যময় গোপুরম বা প্রবেশদ্বার।
  • পালাউ দে লা মুসিকা কাতালানা: ১৯০৮ সালে স্পেনের বার্সেলোনায় নির্মিত এই কনসার্ট হলটি আর্ট নুভো ও মুরিশ শৈলীর মিশ্রণে গড়া। এর স্তম্ভ ও রঙিন কাচ রূপকথার আবহাওয়া তৈরি করে।
  • দ্য গার্ডিয়ান বিল্ডিং: ডেনড্রয়েটের এই আর্ট ডেকো স্কাইস্ক্র্যাপার তৈরিতে প্রায় ২০ লাখ কমলা ইট ও টেরাকোটা ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত এই বিল্ডিংকে ক্যাথেড্রাল অব ফাইন্যান্স বলা হয়।
  • ডি বিজেনকরফ ডিপার্টমেন্ট স্টোর: ইতালীয় স্থপতি জিও পোন্তি ১৯৬৯ সালে নেদারল্যান্ডসে এটি নির্মাণ করেন। ওপর থেকে দেখা ডাচ ফসলি জমির সবুজ রূপ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এর নকশা করা হয়েছে।
  • রিভার্সিবল ডেসটিনি লফটস: ২০০৫ সালে তৈরি ৯টি অ্যাপার্টমেন্টের এই ভবন হেলেন কেলারের প্রতি উৎসর্গীকৃত। জাপানে অবস্থিত এই বিল্ডিং এর অদ্ভুত জ্যামিতিক আকার ও উজ্জ্বল রঙের জন্য বিখ্যাত।
  • মাইশিমা ইনসিনারেশন প্ল্যান্ট: এটি জাপানের একটি বর্জ্য শোধনাগার। হলুদ-লাল স্ট্রাইপ ও ফিরোজা রঙের চিমনি দিয়ে একে পরাবাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছে।
  • লেগানেস সেন্ট্রাল লাইব্রেরি: ২০১৯ সালে স্পেনে নির্মিত এই লাইব্রেরির বাঁকানো প্যাস্টেল রঙের সিরামিক দেয়ালগুলো যেন এক খোলা বইয়ের পাতা।
  • ক্রয়েডন কলোনেড: ২০২৩ সালে লন্ডনে তৈরি ৫০ মিটারের এই পথ ১৬টি স্তম্ভ ও হাতে তৈরি সিরামিক টাইলস দিয়ে সাজানো, যা গাঢ় নীল থেকে ক্রিমি সাদা রঙের চমৎকার রূপান্তর ঘটায়।

সূত্র: বিবিসি

বিষয়:

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