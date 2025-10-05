Ajker Patrika
গরমের আরামের খাবার চালকুমড়া দিয়ে পোস্ত

ফিচার ডেস্ক
ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম।
ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম।

চিংড়ি দিয়ে চালকুমড়ার তরকারি তো অনেক রেঁধেছেন। এবার না হয় ভিন্ন স্বাদের কিছু তৈরি করলেন। আপনাদের জন্য চালকুমড়া দিয়ে পোস্ত রান্নার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

চালকুমড়া ১টি, পোস্তদানা ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া ২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া ২ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি আধা চামচ, লাল কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ ১-২টি।

প্রণালি

চালকুমড়ার খোসা ফেলে চাক চাক করে কেটে নিন। কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে শুকনা মরিচের ফোড়ন দিন। পরে পেঁয়াজ হালকা ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, ধনে, জিরাগুঁড়া, লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর চালকুমড়া দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন সেদ্ধ হওয়ার আগপর্যন্ত। পরে চিনি, পোস্তদানা বাটা, পাকা কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। সবশেষে ১ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল চালকুমড়া দিয়ে পোস্ত।

