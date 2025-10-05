গরমের আরামের খাবার চালকুমড়া দিয়ে পোস্ত

ফিচার ডেস্ক
চিংড়ি দিয়ে চালকুমড়ার তরকারি তো অনেক রেঁধেছেন। এবার না হয় ভিন্ন স্বাদের কিছু তৈরি করলেন। আপনাদের জন্য চালকুমড়া দিয়ে পোস্ত রান্নার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
চালকুমড়া ১টি, পোস্তদানা ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া ২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া ২ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি আধা চামচ, লাল কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ ১-২টি।
প্রণালি
চালকুমড়ার খোসা ফেলে চাক চাক করে কেটে নিন। কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে শুকনা মরিচের ফোড়ন দিন। পরে পেঁয়াজ হালকা ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, ধনে, জিরাগুঁড়া, লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর চালকুমড়া দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন সেদ্ধ হওয়ার আগপর্যন্ত। পরে চিনি, পোস্তদানা বাটা, পাকা কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। সবশেষে ১ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল চালকুমড়া দিয়ে পোস্ত।
