উষ্কখুষ্ক চুল সেট করা কঠিন কিছু নয়

অতিরিক্ত আর্দ্রতা, অযত্ন এবং রুক্ষতার কারণে চুল অনেক সময় নিয়ন্ত্রণে থাকতে চায় না। বিশেষ করে কোঁকড়া বা ঢেউখেলানো চুলে এই সমস্যা আরও বেশি দেখা দেয়। চুলের উষ্কখুষ্ক ভাব দূর করা কোনো কঠিন কাজ নয়, প্রয়োজন শুধু একটু সচেতনতা ও সঠিক যত্ন।
■ ফেটে যাওয়া আগা কেটে বাদ দিন
চুলের আগা ফাটা শুরু হলে তা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে বাড়তে থাকে। ফলে চুল দুর্বল হতে শুরু করে। ঈদের আগে ট্রিম করে ফেটে যাওয়া আগা বাদ দিয়ে দিন। এতে করে চুল ঠিক থাকবে এবং সেট করা সহজ হবে।
■ গরম পানি বর্জন করুন
অতিরিক্ত গরম পানি মাথার ত্বকের তেল বা সিবাম দূর করে দেয়। ফলে চুল হয়ে পড়ে ভঙ্গুর। চুল ধোয়ার সময় হালকা কুসুম গরম পানি ব্যবহার করুন। সবশেষে এক মগ ঠান্ডা পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নিতে পারেন। এটি চুলের কিউটিকল বন্ধ করে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করবে।
■ সঠিক শ্যাম্পু নির্বাচন
উষ্কখুষ্ক চুলের জন্য বাজারে আলাদা ফ্রিজ-ফাইটিং বা নারিশিং শ্যাম্পু পাওয়া যায়। আপনার চুল কোঁকড়া হলে তার জন্য নির্দিষ্ট শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, যা আপনার চুল হাইড্রেটেড ও জটমুক্ত রাখবে।
■ হালকা কন্ডিশনার ব্যবহার
যাঁদের চুল পাতলা কিন্তু উষ্কখুষ্ক, তাঁরা ভারী কন্ডিশনার এড়িয়ে চলুন। কারণ, এটি চুল চটচটে করে দেয়। এমন কন্ডিশনার বেছে নিন, যা চুল হাইড্রেটেড করবে কিন্তু কোনো বাড়তি ভার বা চটচটে ভাব তৈরি করবে না।
■ সাপ্তাহিক হেয়ার মাস্ক
চুলের গভীরে পুষ্টি পৌঁছে দিতে সপ্তাহে অন্তত একবার হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন। এটি চুলের কিউটিকল মসৃণ করে দীর্ঘস্থায়ী আর্দ্রতা নিশ্চিত করে। ঈদের অন্তত দুই দিন আগে একটি ডিপ কন্ডিশনিং মাস্ক ব্যবহার করলে উৎসবের দিনে চুল থাকবে ঝলমলে।
■ সঠিক পদ্ধতিতে চুল শুকান
ভেজা অবস্থায় চুল বেশি দুর্বল থাকে। তাই গোসলের পর তোয়ালে দিয়ে খুব বেশি করে চুল ঘষাঘষি করবেন না। এতে চুল পড়ার পাশাপাশি উষ্কখুষ্ক ভাব বেড়ে যাবে। সুতির গামছা বা মাইক্রোফাইবার তোয়ালে দিয়ে আলতো করে চেপে চুলের পানি মুছে নিন।
■ ভেজা চুলে সিরাম ব্যবহার
চুল যখন হালকা ভেজা থাকবে, তখনই সিরাম লাগিয়ে নিন। এটি চুলে একটি সুরক্ষা স্তর তৈরি করে এবং বাইরের আর্দ্রতা থেকে চুল রক্ষা করে। ব্যাগে একটি ছোট সিরাম রাখতে পারেন, যা দিয়ে দিনের বেলাও অবাধ্য চুল সামলানো সম্ভব।
■ তাপ থেকে সুরক্ষা
ঈদে হেয়ার স্ট্রেটনার বা কার্লিং মেশিন ব্যবহারের পরিকল্পনা থাকলে অবশ্যই হিট প্রটেক্ট্যান্ট স্প্রে ব্যবহার করুন। এটি তাপের কারণে হওয়া ক্ষতি কমিয়ে চুল আর্দ্রতার প্রভাবে ফুলে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে।
■ ডিফিউজার ব্যবহার
যাঁদের চুল কোঁকড়া, তাঁরা হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহারের সময় ডিফিউজার ব্যবহার করুন। সাধারণত ড্রায়ার চুল এলোমেলো করে দেয় বলে জট ও রুক্ষতা তৈরি হয়। ডিফিউজার চুলের বাউন্স ঠিক রেখে মসৃণভাবে শুকাতে সাহায্য করে।
উৎসবে নিজেকে সাজাতে মেয়েদের জন্য মেহেদি এক অনন্য অনুষঙ্গ। আগেকার দিনে ঈদে হাতভর্তি নকশায় মেহেদি লাগানোর চল থাকলেও এখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চলে বদল এসেছে। এখনকার তরুণীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে মেহেদি লাগানোর চেয়ে ছিমছাম বা এককথায় সিম্পল নকশা বেশি পছন্দ করছেন। মেহেদির সৌন্দর্য কেবল তার গাঢ় রঙে নয়....২৪ মিনিট আগে
ঘরদোর পরিষ্কার করে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা ঈদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দামি আসবাব বা আলোকসজ্জার ভিড়ে একচিমটি সতেজতা যোগ করতে পারে জীবন্ত ইনডোর প্ল্যান্ট। এগুলো কেবল ঘরের সৌন্দর্যই বাড়ায় না; বরং দীর্ঘ উপবাসের পর আপনার ঘরের বাতাস বিশুদ্ধ রাখতে এবং মন শান্ত রাখতে সাহায্য করে। গাছ কেবল ঘর সাজানোর একটি উপকরণ...১ ঘণ্টা আগে
ট্রেন্ডে থাকা অলংকারে ঈদের দিন না সাজলেই নয়! এবার ঈদে এক বিশেষ ধরনের অলংকার আছে ট্রেন্ডে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরেফিরে সেই অলংকারের ছবিই ভেসে আসছে বারবার। আপনি ঠিকই ধরেছেন, ট্রেন্ডে এখন কাশ্মীরি চুড়ি আর কানের দুল।১ ঘণ্টা আগে
ইফতারে গরম-গরম পাকোড়া আর বিভিন্ন ভাজাপোড়ার স্বাদ অগ্রাহ্য করা আমাদের জন্য সত্যিই কঠিন। তবে মচমচে এ ভাজাপোড়া খাওয়ার নেশা যেন আপনার সুস্থতার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেকেই ইফতারে সালাদ রাখা কিছুটা অস্বাভাবিক মনে করতে পারেন। কিন্তু ফিটনেস যাত্রায় সালাদ জাদুর মতো কাজ করে...১৪ ঘণ্টা আগে