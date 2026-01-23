বিশ্বের সবচেয়ে বেশি এয়ারপোর্ট যেসব দেশে

প্রতিদিন পুরো বিশ্বে এক লাখের বেশি বিমান আকাশপথে উড়ে যায়। এ কারণে এয়ারপোর্টগুলো সব সময় ব্যস্ত থাকে। ছোট দেশ যেমন সান মারিনো বা মাল্টার কাছে মাত্র একটি এয়ারপোর্ট থাকলেও বড় দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার কাছে হাজার হাজার এয়ারপোর্ট রয়েছে। সে তালিকার প্রথম ১০টি সম্পর্কে জানা যাক।
যুক্তরাষ্ট্র—১৫ হাজার ৮৭৩টি
যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারপোর্টের সংখ্যা বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। দেশটির বড় আয়তন ও দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রায় বিমান ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। তাই অনেক মানুষ বিমানভ্রমণই বেশি পছন্দ করেন। দেশটির প্রায় ৫ হাজার এয়ারপোর্ট জনসাধারণের জন্য খোলা রয়েছে, অন্যগুলো ব্যক্তিগত। সবচেয়ে ব্যস্ত এয়ারপোর্ট হলো হাটসফিল্ড-জ্যাকসন অ্যাটলান্টা আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট।
ব্রাজিল—৪ হাজার ৯১৯টি
দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্রাজিল, যেখানে ৪ হাজার ৯১৯টি এয়ারপোর্ট রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৫০০টি জনসাধারণের জন্য খোলা রয়েছে। দেশটির রয়েছে বিশাল আয়তন, এ কারণে তেমনই এয়ারপোর্টের প্রয়োজন। সবচেয়ে ব্যস্ত এয়ারপোর্ট হলো সাও পাওলো আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট।
অস্ট্রেলিয়া—২ হাজার ১৮০টি
ব্রাজিলের প্রায় অর্ধেক এয়ারপোর্ট রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। দেশটির আয়তন বিশাল, পশ্চিম তীরের পার্থ থেকে পূর্বের ব্রিসবেন পর্যন্ত গাড়িতে একটানা ৪৬ ঘণ্টা সময় লাগে। তাই বিমানযাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে ব্যস্ত এয়ারপোর্ট হলো সিডনি এয়ারপোর্ট।
মেক্সিকো—১ হাজার ৪৮৫টি
মেক্সিকোও এয়ারপোর্টের দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষে। দেশটির আয়তন ও পর্যটনের কারণে বিমানযাত্রা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রয়েছে ১ হাজার ৪৮৫টি এয়ারপোর্ট।
কানাডা—১ হাজার ৪২৫টি
মেক্সিকোর চেয়ে মাত্র ৬০টি কম এয়ারপোর্ট নিয়ে কানাডা পঞ্চম স্থানে। দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হিসেবে এয়ারপোর্টের গুরুত্ব অনেক বেশি। তবে বেশির ভাগ বিমানযাত্রা মাত্র চারটি এয়ারপোর্টের মাধ্যমে হয়। সবচেয়ে ব্যস্ত হলো টরন্টোর লেস্টার বি. পিয়ারসন আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট।
যুক্তরাজ্য—১ হাজার ৪৩টি
যুক্তরাজ্যের আয়তন ছোট হলেও এয়ারপোর্টের সংখ্যা অনেক বেশি—প্রায় ১ হাজার ৪৩টি; যার মধ্যে অনেক ছোট সিভিল এয়ারপোর্টও রয়েছে। দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ৬৮ মিলিয়ন এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও পর্যটনকেন্দ্র, যা এয়ারপোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। লন্ডনে একসঙ্গে ছয়টি প্রধান আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট রয়েছে, সঙ্গে আরও কিছু ছোট সিভিল এয়ারপোর্ট রয়েছে। সবচেয়ে ব্যস্ত এয়ারপোর্ট হলো লন্ডন হিথরো।
রাশিয়া—৯০৪টি
রাশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ হিসেবে বিশাল আয়তনের কারণে বিমানপথের প্রয়োজন অনেক বেশি। দেশটির প্রায় ৯০৪টি এয়ারপোর্ট রয়েছে। সবচেয়ে ব্যস্ত এয়ারপোর্ট হলো শেরেমেতিয়েভো, যা মস্কোর উত্তরে অবস্থিত। মস্কো শহরে আরও চারটি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট রয়েছে।
জার্মানি—৮৩৮টি
জার্মানি মধ্য ইউরোপে অবস্থান করে এবং এটি ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। দেশটিতে ৮৩৮টি এয়ারপোর্ট রয়েছে। সবচেয়ে ব্যস্ত এয়ারপোর্ট হলো ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট। সম্প্রতি কিছু মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণের কারণে ট্রেন ব্যবহার বেশি করছে, যার ফলে দেশের বিমানযাত্রা কিছুটা কমেছে।
আর্জেন্টিনা—৭৫৬টি
আর্জেন্টিনা বিশাল আয়তনের দেশ। তাই বিমানপথের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক প্রয়োজন। দেশটিতে ৭৫৬টি এয়ারপোর্ট রয়েছে। রাজধানী বুয়েনস এইরেসে দুটি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট রয়েছে, যা দেশের বিমান চলাচলের প্রধান কেন্দ্র।
ফ্রান্স—৬৮৯টি
ফ্রান্স পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতিবছর লাখ লাখ বিদেশি ও দেশীয় পর্যটক ফ্রান্স সফরে আসেন, যা দেশটির অর্থনীতি ও যাতায়াতব্যবস্থার ওপর বিশাল প্রভাব ফেলে। এ কারণে ফ্রান্সে বিমান, রেল ও সড়কপথের অবকাঠামো অত্যন্ত বিস্তৃত। দেশটির মোট ৬৮৯টি এয়ারপোর্ট রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের যাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে ব্যস্ত এয়ারপোর্ট হলো প্যারিস চার্লস দে গল, যা শুধু ফ্রান্সের নয়, ইউরোপেরও অন্যতম প্রধান বিমানযাত্রী কেন্দ্র।
বিশ্বে বিমান চলাচল ক্রমেই বাড়ছে। অনেক দেশ বিদ্যমান এয়ারপোর্ট সম্প্রসারণ করছে এবং নতুন এয়ারপোর্ট তৈরি করছে। তবে জার্মানির মতো কিছু দেশ দ্রুতগামী ট্রেনের দিকে ঝুঁকছে, তাই ভবিষ্যতে বিমানযাত্রার চাহিদা কিছুটা কমতে পারে।
সূত্র: ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ
অফিসে কাজের চাপ বাড়বে, কিন্তু আপনার মনে হবে আপনি একাই দুনিয়া উদ্ধার করছেন। সহকর্মীরা পেছনে খিকখিক করে হাসতে পারে, কিন্তু আপনি ওসবে পাত্তা দেবেন না। আপনার এনার্জি লেভেল আজ এভারেস্টের চূড়ায় থাকবে। বসকে ফালতু বুদ্ধি দিতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হয়ে ওটা আপনার ঘাড়েই ফিরতে পারে।২ ঘণ্টা আগে
আপনার কোনো বন্ধু, পরিবারের কেউ কিংবা কাছের কোনো মানুষ কি আপনার সঙ্গে রহস্যময় আচরণ করছে? কখনো খুব আন্তরিক, আবার পরক্ষণেই বরফের মতো ঠান্ডা, এমন আচরণ হতে পারে। মাঝে মাঝে আপনার মনে হতে পারে কেউ আপনাকে এড়িয়ে চলছে কিংবা আপনার উপস্থিতিকে পাত্তাই দিচ্ছে না।২ ঘণ্টা আগে
ছুটির দিনের বিকেলে একটু ভাজাভুজি খেতে মন চাইতেই পারে। বাজারে ব্রকলি পাওয়া যাচ্ছে। ব্রকলি দিয়েই তৈরি করে ফেলুন পাকোড়া। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।৪ ঘণ্টা আগে
আগামীকাল বসন্ত পঞ্চমী। শীতের জড়তা কাটিয়ে প্রকৃতিতে যখন নতুনের আবাহন, ঠিক তখনই মর্ত্যে আগমন ঘটে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অবশেষে যখন শপিং করার সুযোগ পেয়েছেন, তখন শিশুর পোশাকটাই তো সবার আগে কেনা চাই।১৮ ঘণ্টা আগে