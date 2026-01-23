Ajker Patrika
তথ্য কি গিলছেন না বিচার করছেন? ক্রিটিক্যাল থিংকিং বাড়ানোর সহজ উপায়

ফিচার ডেস্ক
তথ্য কি গিলছেন না বিচার করছেন? ক্রিটিক্যাল থিংকিং বাড়ানোর সহজ উপায়
ক্রিটিক্যাল থিংকিং মানে কেবল সমালোচনা করা নয়। এটি হলো প্রমাণের ভিত্তিতে সত্যের সন্ধান করা। ছবি: পেক্সেলস

আজকের দুনিয়ায় এসে তথ্যই সবচেয়ে বড় শক্তি। কোটি কোটি তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের চারপাশে। এই তথ্যের ভিড়ে সঠিক তথ্য বেছে নেওয়াটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়। একবার যদি ভুল তথ্যকে আশ্রয় করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, তবেই জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে। পড়তে পারেন মারাত্মক বিপদে। সফল ক্যারিয়ার এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য ‘ক্রিটিক্যাল থিংকিং’ বা বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারা এখন এক অপরিহার্য দক্ষতা। এটি কেবল নেতিবাচক হওয়া নয়; বরং বস্তুনিষ্ঠভাবে যেকোনো বিষয়কে বিচার করা। ডিজিটাল দুনিয়ার এই উত্তাল তরঙ্গে ডুবে না গিয়ে তার ওপর রাজত্ব করতে হলে ক্রিটিক্যাল থিংকিংয়ের বিকল্প নেই। এটি আপনাকে কেবল সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেই সাহায্য করবে না; বরং আপনাকে একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ক্রিটিক্যাল থিংকিং মানে কেবল সমালোচনা করা নয়। এটি হলো প্রমাণের ভিত্তিতে সত্যের সন্ধান করা। এই পাঁচটি স্তম্ভ অনুসরণ করলে আপনি তথ্যের গোলকধাঁধায় হারিয়ে না গিয়ে বরং আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

তথ্যের সত্যতা ও উৎসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই

যেকোনো তথ্য গ্রহণের প্রথম শর্ত হলো, তার উৎসকে ব্যবচ্ছেদ করা। এটি আপনাকে অন্ধবিশ্বাস থেকে রক্ষা করে। সতর্ক দৃষ্টি ও উৎস অনুসন্ধান: কোনো তথ্য পেলেই তা ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেওয়া যাবে না। সেটি শেয়ার করার পেছনে দাতার কোনো গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে কি না যেমন: পণ্য বিক্রি বা রাজনৈতিক কী ফায়দা আছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে। নির্ভরযোগ্য উৎস নির্বাচন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। সোশ্যাল মিডিয়ার ‘বাবল’ বা বেনামি সোর্সের ওপর ভিত্তি না করে প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যম, গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষামূলক সাইটগুলো ব্যবহার করা উচিত। পাশাপাশি তথ্যটি কত আগের তা-ও যাচাই করতে হবে, কারণ সময়ের বিবর্তনে অনেক পুরোনো তথ্য ভুল প্রমাণিত হতে পারে।

পক্ষপাতিত্ব ও ‘ফেক নিউজ’ শনাক্তকরণ

অনেক সময় তথ্যটি সরাসরি মিথ্যা না হলেও সেটি আংশিক বা পক্ষপাতমূলক হতে পারে। এই ধূর্ত কৌশলগুলো চিনতে শেখা জরুরি। আবেগীয় ভাষার জালে জড়িয়ে পড়বেন না। যদি দেখেন কোনো খবর তথ্যের চেয়ে আপনার আবেগকে বেশি উসকে দিচ্ছে, তবে সেখানে ফেক নিউজের সম্ভাবনা বেশি। বৈধ সংবাদে সব সময় তথ্য ও পরিসংখ্যানের উৎস স্পষ্ট থাকে। আর এ ক্ষেত্রে প্রথমই গড়পড়তা ধারণা বর্জন করার চেষ্টা করবেন। অনেক সময় আমরা কেবল আমাদের পছন্দসই তথ্যই গ্রহণ করি। কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিংকাররা তথ্যের সীমাবদ্ধতা খুঁজে বের করেন এবং দেখেন সেই নির্দিষ্ট টপিকে উপস্থাপিত তথ্যের বাইরে আর কী কী দিক থাকতে পারে।

কৌতূহল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান

প্রশ্ন করার মাধ্যমেই সত্য উন্মোচিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল ক্রিটিক্যাল থিংকিংয়ের প্রাণ। ‘কে বলেছে?’ ‘কী বলেছে?’ ‘কেন বলেছে?’ এ ধরনের প্রশ্ন করার অভ্যাস তৈরি করুন। একটি রিপোর্ট পড়ার সময় বক্তার যুক্তির দুর্বলতা বা তথ্যের গ্যাপগুলো খুঁজে বের করতে প্রচুর প্রশ্ন করা প্রয়োজন। উপস্থাপিত তথ্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেই অনুসন্ধান চালিয়ে সেই গ্যাপ পূরণ করুন। এতে বিষয়ের ওপর আপনার সামগ্রিক বোঝাপড়া গভীর হয়।

ডিজিটাল দুনিয়ার এই উত্তাল তরঙ্গে ডুবে না গিয়ে তার ওপর রাজত্ব করতে হলে ক্রিটিক্যাল থিংকিংয়ের বিকল্প নেই। ছবি: পেক্সেলস
ডিজিটাল দুনিয়ার এই উত্তাল তরঙ্গে ডুবে না গিয়ে তার ওপর রাজত্ব করতে হলে ক্রিটিক্যাল থিংকিংয়ের বিকল্প নেই। ছবি: পেক্সেলস

সহানুভূতিশীল শ্রবণ এবং বহুভৌগিক দৃষ্টিভঙ্গি

একটি ঘটনার অনেক দিক থাকে। কেবল এক দিক থেকে দেখলে বিচার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যের কথা কেবল উত্তরের জন্য না শুনে বোঝার জন্য শুনুন। সহানুভূতি বা এম্প্যাথি প্রয়োগ করে অন্যের জুতায় পা দিয়ে পরিস্থিতি বিচার করলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মোটিভ পরিষ্কার হয়। একাধিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করুন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষের যুক্তিতেও ব্যক্তিগত সংস্কার বা বায়াস থাকতে পারে। তাই কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঘটনার সব কটি পক্ষ বা মতবাদকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত।

আত্মবিশ্লেষণ এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গঠন

সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিজের মনের ভেতরের পক্ষপাতিত্বকে চেনা এবং তা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ভাবা। আমাদের সবারই নিজস্ব বিশ্বাস ও পছন্দ আছে, যা অনেক সময় যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে। বস্তুনিষ্ঠ হতে হলে নিজের পছন্দ-অপছন্দ কীভাবে আপনার চিন্তাকে প্রভাবিত করছে, তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। তথ্যের সব ধরনের ব্যবচ্ছেদ শেষে কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজের যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছান। এ ছাড়া অনলাইনে বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে জ্ঞানীয় পক্ষপাতের মতো বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করে এই দক্ষতাকে প্রতিনিয়ত শাণিত করা উচিত।

সূত্র: ফোর্বস, স্টার্স ইনসাইডার

বিষয়:

জীবনধারাফিচারজেনে নিন
