শাওয়ার নাকি বাথটাব, বিশ্বে কোনটি জনপ্রিয়

ফিচার ডেস্ক
গোসলের অভ্যাস দেশভেদে ভিন্ন। কেউ পুকুরের পানিতে তো কেউ নলকূপের পানিতে গোসল করতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন। আবার কারও কারও গোসল বাথটাব ছাড়া হয়ই না! এদিকে, আমাদের দেশে গোসল করার প্রথাগত উপায়ের বাইরে শাওয়ার কিংবা ঝরনা বেশ জনপ্রিয়।
সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ গোসল করার উপায়গুলো নিয়ে একটি জরিপ করেছে বিশ্বব্যাপী। তাতে দেখা গেছে, শাওয়ার ব্যবহারকারী দেশ ব্রাজিল আছে তালিকার ১ নম্বরে। আর বাথটাব ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে ১ নম্বরে যুক্তরাষ্ট্র। সেই জরিপে পুকুর বা নদীতে গোসল নয়, বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে শাওয়ার বনাম বাথটাব ব্যবহারকে। সেই সঙ্গে এই তথ্যও এসেছে, কোন দেশের মানুষ কত ঘন ঘন গোসল করে।
সেরা ছয়টি দেশের অবস্থা কেমন
ব্রাজিল
শাওয়ার ব্যবহারে ব্রাজিল এক নম্বর। তবে দেশটির ৭ শতাংশ মানুষ বাথটাব ব্যবহারও পছন্দ করে। ৯৯ শতাংশ ব্রাজিলিয়ান দিনে দুবার অথবা সপ্তাহে ১৪ বার শাওয়ার নেয় বলে জানা গেছে এক জরিপে। ব্রাজিলের আর্দ্র জলবায়ু ব্রাজিলিয়ানদের এই অভ্যাসের অন্যতম কারণ। জরিপে দেখা গেছে, উষ্ণ-জলবায়ু অঞ্চলে ঘন ঘন শাওয়ার নেওয়া এবং বাথটাবের চেয়ে শাওয়ার পছন্দ করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ব্রাজিলিয়ানরা গড়ে ১০ দশমিক ৩ মিনিট ধরে গোসল করে।
যুক্তরাজ্য
যুক্তরাজ্যের মানুষ ব্রাজিলিয়ানদের মতো প্রায়ই শাওয়ার নেয় না। তাদের মধ্যে ৮৩ শতাংশ মানুষ সপ্তাহে একবার শাওয়ার নেয় বলে জানা গেছে। দেশটির ৩২ শতাংশ মানুষ শাওয়ারের চেয়ে বাথটাব ব্যবহার বেশি পছন্দ করে। তবে এই হার ব্রাজিলের তুলনায় চার গুণের বেশি। তবে যুক্তরাজ্যের মানুষ গোসলে গড়ে ৯ দশমিক ৬ মিনিট সময় ব্যয় করে।
জার্মানি
গোসলের অভ্যাসের ক্ষেত্রে জার্মানির বাসিন্দারা মাঝামাঝি অবস্থানে আছে। জার্মানির ৯২ শতাংশ মানুষ কমপক্ষে সপ্তাহে একবার শাওয়ার নেয়। অন্যদিকে ২০ শতাংশ মানুষ বাথটাব ব্যবহার করে। দেশটির মানুষ গড়ে ৯ দশমিক ১ মিনিট সময় গোসল করতে ব্যয় করে।
চীন
চীনে গোসলের অভ্যাস শাওয়ারের পক্ষে। সেখানে ৮৫ শতাংশ মানুষ শাওয়ার পছন্দ করে। আর ১১ শতাংশ চীনা বাথটাব ব্যবহার পছন্দ করে। সম্ভবত এই পছন্দের কারণ হিসেবে পানি সাশ্রয়, দ্রুত গোসলের প্রক্রিয়া এবং অনেক শহুরে বাড়িতে জায়গার সীমাবদ্ধতার মতো ব্যবহারিক বিষয়গুলো জড়িত। আর এসব বিষয় শাওয়ারকে সুবিধাজনক করে তুলেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
আমেরিকানদের মধ্যে ৯০ শতাংশ মানুষ বাথটাবের চেয়ে শাওয়ারে গোসল পছন্দ করে। তবে ১৩ শতাংশ আমেরিকান বাথটাব ব্যবহার করে। এ কারণে দেশটি বিশ্বের বেশি বাথটাব ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যেও জায়গা করে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ গোসলে গড়ে ৯ দশমিক ৯ মিনিট সময় ব্যয় করে।
সূত্র: ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ
