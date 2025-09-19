Ajker Patrika
জিম বেছে নেওয়ার আগে যা দেখে নিতে হবে

ফিচার ডেস্ক
সকাল বা বিকেলে পার্কে শরীরচর্চার দৃশ্য এখন কম দেখা যায়। একদিকে যেমন পার্কগুলো দখল হয়ে গেছে, অন্যদিকে আমাদের জীবনযাপনেও এসেছে বদল। সে বদলের সূত্র ধরে শহরগুলোয় এখন চোখে পড়ে আধুনিক সব জিম। তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ এখন স্বাস্থ্য সচেতন। শুধু তরুণদের কথাই বা বলি কেন। বিভিন্ন বয়সের মানুষই আসলে শরীরের প্রতি যত্নবান হয়েছেন। ফলে জিমগুলোর বিভিন্ন ব্যাচে নানান বয়সী মানুষদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। মোদ্দা কথা, নারী বা পুরুষ প্রায় সবারই শরীর ঠিক রাখতে জিমে যাওয়ার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে।

কিন্তু কোন জিম নিজের জন্য উপযুক্ত হবে, এ নিয়ে অনেকে দ্বিধায় থাকেন। এই লেখায় কিছু নির্দেশিকা রয়েছে, যেটি আপনাকে সঠিক জিম খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

সদস্যপদে কত ব্যয় করবেন

সদস্যপদের মাসিক বা বার্ষিক ফি সাধারণত সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই বাজেট ঠিক করে জিম খোঁজা শুরু করা ভালো। অনেক সময় এমন জিম পছন্দ হতে পারে, যেটি আপনার বাজেটের বাইরে। আবার এমনও হতে পারে, কোনো জিমে সব সুবিধা থাকায় সেখানে বাড়তি খরচ করতেও আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। তাই জিমে ভর্তির শুরুতে আপনি এ বিষয়ে কেমন ব্যয় করবেন, সেটি ঠিক করতে সেখানকার সুবিধা ও আপনার সময় মিলে যাওয়াকে প্রাধান্য দিন।

আপনি কী কী সুবিধা চান

কেউ হয়তো সুইমিংপুল বা দৌড়ের ট্র্যাক চান। আবার কেউ চান নিজের পছন্দের জিমে বেশিসংখ্যক ওয়েট মেশিন থাকুক। তাই আগে থেকে নিজের যা প্রয়োজন, তা লিখে রাখুন। একজন দীর্ঘদিনের জিম ব্যবহারকারী বলেন, ‘আমার চাই ভালো মানের কার্ডিও ও ওয়েট মেশিন। ফ্রি ওয়েট ব্যবহার করাতে আত্মবিশ্বাস পাই না। আর ট্রেডমিলে দৌড়াই, এতে হাঁটুর চাপও কমে। জিমে আসার আগে আমি এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখি।’

বিশেষ সুবিধা বা ক্লাস

কেউ চান গ্রুপ ক্লাস, আবার কেউ চান প্রশিক্ষকের একা সময়। এসব সুবিধা অবশ্যই অতিরিক্ত খরচ বাড়ায়। তবে সাধারণত জিমে প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গ্রুপ ক্লাস করা বেশি জরুরি। আপনি যদি প্রধানত ফিটনেস প্রশিক্ষণ বা ক্লাস চান, তাহলে এমন কোনো জিম ভালো হবে, যেখানে শুধু এসব সুবিধা দেওয়া হয়। অনেক জিমে বিভিন্ন স্তরের সদস্যপদ থাকে। সবচেয়ে কম দামি প্যাকেজে সাধারণ সুবিধাগুলো থাকে, আর ব্যয়বহুল প্যাকেজে বিশেষ ক্লাস বা সরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়।

সময়সূচি মেলানো

কিছু জিম ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। সেখান আপনি সুবিধামতো সময়ে ব্যায়াম করার সুযোগ পাবেন। তবে যেসব জায়গায় গ্রুপ ফিটনেস ক্লাস করানো হয়, সেখানে নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসরণ করা হয়। আপনার প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী আপনি সেসব ক্লাসে অংশ নিতে পারেন।

দূরত্ব কত হলে ভালো

এমন জিম বেছে নেওয়া উচিত, যেখানে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগে না। কারণ, এটি আপনাকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে উৎসাহিত করবে। চেষ্টা করুন হাঁটা দূরত্বে জিম নিতে অথবা যেখানে পৌঁছাতে কম সময় লাগবে। তবে সবার জন্য জিম বাসার কাছে না-ও হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে আপনার কর্মস্থলের কাছাকাছি বা যেখানে আপনি প্রতিদিন কাজে যান, এমন জায়গায় জিম বেছে নিতে পারেন। এতে জিমে যাওয়া আলাদা কাজ মনে হবে না। অন্য কাজের সঙ্গে এটি সেরে ফেলা যাবে।

জিম বাছাইয়ের আরও কিছু টিপস

ফ্রি ট্রায়াল নিন: অনেক জিমই পরীক্ষামূলক ক্লাস বা ঘুরে দেখার সুযোগ দেয়।

চুক্তি পড়ুন: গোপন ফি এড়াতে শর্তাবলি ভালোভাবে দেখে নিন।

রিভিউ দেখুন: এখন অনলাইনে রিভিউ পাওয়া যায়। সেগুলো দেখতে পারেন। এর সঙ্গে চেষ্টা করুন জিমে গিয়ে দেখে আসার।

প্রমোশনে সতর্ক থাকুন: ‘প্রথম মাস ফ্রি’ অফার আকর্ষণীয় হলেও এর সঙ্গে কী শর্ত আছে, সেটা আগে জেনে নিন।

বিশেষ সুবিধার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন: আপনার যদি এমন কোনো শারীরিক অবস্থা থাকে, সেটি প্রশিক্ষকের সঙ্গে আগে কথা বলে নিন। বিশেষ স্বাস্থ্যগত সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা থাকলে জেনে নিন কোন ধরনের সুবিধা আছে।

জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করতে চাইলে ওপরের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারেন। এতে আপনার পছন্দমতো জিম বা স্টুডিও খুঁজে বের করতে পারবেন।

সূত্র: এনিটাইম ফিটনেস

