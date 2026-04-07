আজকের রাশিফল: বন্ধু পকেটে কাঁচি চালাবে, ঘরে লঙ্কাকাণ্ড বাধবে

মেষ

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এভারেস্টের চূড়া স্পর্শ করবে। আয়নায় নিজেকে দেখে মনে হতে পারে, ‘আমিই তো আসল হিরো!’ অফিসে আপনার কাজ দেখে সহকর্মীরা মনে মনে হিংসা করলেও মুখে ‘হুজুর হুজুর’ করবে। তবে সাবধান! বসের সামনে বেশি ডাঁট দেখাতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনবেন না। পকেটে পয়সা আসার যোগ থাকলেও তা খরচ হওয়ার রাস্তা আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের দিকে না তাকিয়ে ডাইনে-বায়ে তাকান।

বৃষ

আপনার কাছের কোনো বন্ধু আজ আপনাকে ‘পিঠে ছুরি’ মারার বদলে হয়তো ‘পকেটে কাঁচি’ চালাতে পারে। অর্থাৎ, ধার চেয়ে আপনাকে বিপদে ফেলার প্রবল সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থা আজ অনেকটা বর্ষাকালের নদীর মতো—উপচে পড়ার বদলে শুকিয়ে যাওয়ার ভয় বেশি। আবেগের বশে কাউকে নিজের ব্যাংকের পিন বা মনের গোপন কথা বলে দেবেন না। অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো আজ আনইনস্টল করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মিথুন

হঠাৎ কোনো পুরোনো ‘প্রাক্তন’ বা স্কুলজীবনের বন্ধুর মেসেজ আসতে পারে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়বেন না। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো প্রজেক্ট আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে, যা ভবিষ্যতে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াতে সাহায্য করবে। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন; সারা দিন কুঁজো হয়ে ল্যাপটপ বা মোবাইলে পড়ে থাকলে ঘাড়ের ব্যথা আপনার চিরস্থায়ী সঙ্গী হতে পারে। চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে গিয়ে বিল মেটানোর সময় ‘মানিব্যাগ ভুলে গেছি’ নাটকটি আজ কাজ নাও করতে পারে।

কর্কট

আজ আপনার মনটা বড্ড বেশি নরম। পাড়ার কুকুরটা ডাকলেও আপনার চোখে পানি আসতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে তুচ্ছ কারণে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাওয়ার যোগ আছে। মনে রাখবেন, সব কথা সিরিয়াসলি নিলে রক্তচাপ বাড়বে বই কমবে না। হজমের সমস্যায় ভোগার সম্ভাবনা প্রবল, তাই রাস্তার ফুচকা বা বিরিয়ানি থেকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। কান্নাকাটি করে বালিশ ভেজানোর চেয়ে এক কাপ কড়া কফি খান।

সিংহ

আজ গ্রহরাজ আপনার পক্ষে। কোনো আইনি ঝামেলায় ফেঁসে থাকলে আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবেন। ব্যবসায় আজ আপনার দাপট থাকবে বাঘের মতো। তবে শরীরটা আজ একটু বেইমানি করতে পারে। বেশি তেল-মসলা খেলে পেট বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং আপনার গন্তব্য হবে শুধুই টয়লেট। নিজের শরীরকে লোহা ভাববেন না, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিন।

কন্যা

ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজ ‘গোল্ডেন টাইম’। পরীক্ষায় বা ইন্টারভিউতে আপনার উত্তর শুনে পরীক্ষকও ভিরমি খেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনো বড় অর্ডার পেতে পারেন। তবে বাড়ির বয়স্কদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করুন, নতুবা পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। শরীরচর্চা শুরু করার জন্য আজকের দিনটি শুভ। বেশি লজিক দেখাতে গিয়ে প্রিয়জনদের রাগিয়ে দেবেন না।

তুলা

আজ আপনি যেদিকেই যাবেন, সেদিকেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার জোকস শুনে সবাই হাসবে (হয়তো আপনার অজান্তেই!)। কিন্তু সাবধান, বন্ধুদের খাওয়াতে গিয়ে নিজের মাসের শেষের বাজেট যেন একদিনেই শেষ না হয়ে যায়। বাড়িতে কোনো আত্মীয়ের আগমন আপনার ব্যক্তিগত সময় কেড়ে নিতে পারে। হাসতে গিয়ে দাঁত বের করে রাখার চেয়ে কাজের দিকে মন দিন।

বৃশ্চিক

আজ আপনার মনে হবে, ‘মানুষের থেকে একা থাকা অনেক ভালো।’ ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে নিজের প্রিয় বই বা সিনেমা নিয়ে সময় কাটাতে চাইবেন। আপনার এই রহস্যময় আচরণ দেখে বাড়ির লোক ভাবতে পারে আপনি বোধহয় প্রেমে পড়েছেন! আর্থিক দিক থেকে দিনটি স্থিতিশীল, হঠাৎ কোনো গোপন সূত্র থেকে কিছু টাকা হাতে আসতে পারে। একা থাকার নামে সারা দিন ঘুমিয়ে কাটাবেন না।

ধনু

যারা পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন, তাদের জন্য আজ সুসংবাদ আসতে পারে। অফিসে আপনার কাজ দেখে বস হয়তো প্রমোশনের বদলে আরও বেশি কাজের চাপ উপহার দিতে পারে! রোমান্টিক জীবনে আজ একটু খরা চলতে পারে, তাই সঙ্গীকে বেশি বিরক্ত না করাই ভালো। ভ্রমণের পরিকল্পনা করার আগে পকেটের ওজন মেপে নিন।

মকর

আজ তাড়াহুড়ো করে বাসের হ্যান্ডেল ধরতে গিয়ে বা সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার ভয় আছে। ব্যবসায় কোনো বড় রিস্ক নেবেন না, কারণ ভাগ্য আজ একটু আড়ালে বসে হাসছে। কেউ আপনাকে রাগানোর চেষ্টা করলে পালটা উত্তর না দিয়ে শুধু একটা রহস্যময় হাসি দিন, এতেই কাজ হবে। ড্রাইভিং করার সময় ‘স্পিড’ নয়, ‘সেফটি’র দিকে নজর দিন।

কুম্ভ

আপনার মাথা থেকে আজ এমন সব আইডিয়া বেরোবে যা দিয়ে হয়তো আপনি নতুন কোনো স্টার্ট-আপ খুলে ফেলতে পারেন। তবে সেই আইডিয়া কাজে লাগানোর জন্য যে শ্রম দরকার, সেটা দিতে আপনি আজ আলসেমি করবেন। সৃজনশীল কাজে নামডাক হতে পারে। আপনার চোখের নিচে কালি পড়ার যোগ আছে, তাই পর্যাপ্ত ঘুমান। মোবাইল চার্জে দিয়ে রিলস দেখা বন্ধ করুন।

মীন

প্রেমের সাগরে আজ হাবুডুবু খাবেন। সঙ্গীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ফোনে কথা বা দেখা হওয়ার যোগ আছে। পুরোনো কোনো ঝগড়া মিটে গিয়ে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। তবে রোমান্টিক হতে গিয়ে অফিসের ফাইল যেন ভুল জায়গায় জমা না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। জল থেকে হওয়া কোনো অসুখে ভুগতে পারেন। রাস্তায় হাঁটার সময় আকাশকুসুম না ভেবে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটুন।

