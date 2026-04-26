আজকের রাশিফল: মাল্টি-টাস্কিং করতে গিয়ে মাল্টি-গোলমাল বাধাবেন

আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৪১
মেষ

আজ আপনার মেজাজ খবরের কাগজের হেডলাইনের মতো গরম থাকতে পারে। অফিসে বসের দিকে এমনভাবে তাকাবেন না যেন আপনি ইন্টারভিউ নিতে এসেছেন। গ্রহের ফের বলছে, আজ আপনি ছোটখাটো বিষয়েও বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা করতে পারেন। সঙ্গী আজ আপনার থেকে ‘পার্সোনাল স্পেস’ চাইতে পারে। এর মানে এই নয় যে আপনি তাকে রকেটে করে মঙ্গলে পাঠিয়ে দেবেন! একটু দূরত্ব বজায় রাখুন, মঙ্গল হবে।

বৃষ

আপনার রাশি আজ ঘোষণা করছে যে আপনি অলসতার স্বর্ণপদক পাবেন। এতটাই শান্ত থাকবেন যে মশা আপনার নাকে বসে গান গাইলেও আপনি তাকে তাড়ানোর জন্য আঙুল নাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করবেন না। রাস্তায় পড়ে থাকা ১০ টাকার পুরোনো নোট পেতে পারেন। ওটা দিয়ে আজ বিকেলের চা-টা খেয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দেওয়ার সময় নিজেকে বিল গেটস মনে করতে পারেন।

মিথুন

আজ আপনি মাল্টি-টাস্কিং করতে গিয়ে ‘মাল্টি-গোলমাল’ পাকাবেন। এক হাতে ফোন আর অন্য হাতে ভাত খেতে গিয়ে ফোনের স্ক্রিনে ডাল ঢেলে দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় এমন কিছু বলে দেবেন না যা পরে সিআইডি দিয়ে তদন্ত করতে হয়। গোপন কথা পেটে রাখার চেষ্টা করুন, না হলে আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু আপনার বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গেই কথা বলুন, অন্তত ঝগড়া হবে না।

কর্কট

আজ আপনি একটু বেশিই সেন্টিমেন্টাল। ফেসবুকের কোনো বিরহের স্ট্যাটাস দেখে বা ইউটিউবে রান্নার ভিডিওতে পেঁয়াজ কাটা দেখেও আপনার চোখে বান ডাকতে পারে। সঙ্গী আপনার হাতের রান্না খেতে চাইতে পারে। দয়া করে ইউটিউব দেখে এক্সপেরিমেন্ট করতে যাবেন না। ফুড ডেলিভারি থেকে আনিয়ে নিজের প্লেটে সাজিয়ে দিন, নক্ষত্ররা কাউকে বলে দেবে না!

সিংহ

আজ আপনি নিজেকে আয়নায় একটু বেশিই সময় দেবেন। মনে হবে আপনার চেয়ে হ্যান্ডসাম বা বিউটিফুল আর কেউ নেই। আপনার আত্মবিশ্বাস আজ হিমালয়ের চূড়ায় থাকবে, তবে সাবধান—রাস্তায় হাঁটার সময় আয়নার কথা ভাবতে গিয়ে ম্যানহোলে পড়ে যাবেন না। আপনার আইডিয়াগুলো সহকর্মীরা না বুঝলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে করবেন—‘মুক্তো ছড়ালাম ঘোড়ার আগে’।

কন্যা

আজ আপনার মধ্যে ডিটেকটিভ এবং ক্লিনার—দুই সত্তাই জেগে উঠবে। প্রতিবেশীর জানলায় ধুলা থাকলেও আপনি হয়তো সেটা মুছতে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন। নিজের অতি সমালোচনা আজ কমান, না হলে পরিবার আপনাকে ‘সিবিআই অফিসার’ খেতাব দিতে পারে। বাইরের রাস্তার খাবার দেখলে মনে করবেন ওটা বিষ! আজ বাড়িতে সেদ্ধ ভাত খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তুলা

ব্যালেন্স করা আপনার রাশির ধর্ম, কিন্তু আজ আপনি এক কাপ চা আর কফির মধ্যেও ব্যালেন্স খুঁজে পাবেন না। কোনটা খাবেন ভাবতে ভাবতেই দুটোই ঠান্ডা হয়ে যাবে। আজ কোনো ‘বিশেষ’ মেসেজ আসতে পারে। উত্তেজনায় উল্টাপাল্টা কিছু লিখে দেবেন না। পাঠানোর আগে দয়া করে বানান এবং ব্যাকরণ চেক করে নেবেন।

বৃশ্চিক

আজ আপনার ভেতরে শার্লক হোমস আর মিসির আলী একসঙ্গে ঘর করবে। বাড়ির বিড়ালটা কেন মিউ করল বা অফিসের পিয়ন কেন হাসল—সবকিছুর পেছনেই আপনি চক্রান্ত খুঁজে পাবেন। এটা আসলে কোনো ষড়যন্ত্র নয়, স্রেফ আপনার গ্যাসট্রিকের সমস্যা। এক গ্লাস পানি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন, জগৎটা আবার সুন্দর মনে হবে। কারও ফোন লুকিয়ে চেক করতে যাবেন না, ধরা পড়ার যোগ আছে।

ধনু

আজ আপনার মনে হবে নীলগিরি বা আইসল্যান্ডে ঘুরছেন। কিন্তু পকেটের মানিব্যাগ খুললেই বাস্তব আপনার বারান্দার টবে এসে ধাক্কা খাবে। ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হবে, তবে সেটা গুগল ম্যাপে দেখেই সীমাবদ্ধ রাখা ভালো। নতুন লটারি বা গেমে টাকা লাগাবেন না, নক্ষত্ররা আজ আপনার পক্ষে জুয়া খেলছে না।

মকর

আজ কাজের চাপে আপনার অবস্থা হবে পেষাই করা গমের মতো। বস আপনার কাঁধে এমন সব দায়িত্ব দেবে যা শুনলে মনে হবে আপনি আসলে একজন সুপারহিরো। মনে মনে বসের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করলেও মুখে একটা ‘বিজ্ঞাপনীয় হাসি’ ধরে রাখুন। দিন শেষে এক কাপ কড়া লাল চা-ই হবে আপনার পরম মোক্ষলাভ।

কুম্ভ

আজ আপনার মাথায় এমন সব আইডিয়া আসবে, যা শুনলে ইলন মাস্কের মঙ্গল অভিযানের চিন্তা বদলে যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, সেই আইডিয়াগুলো খাতা থেকে বাস্তবে নামানোর মতো এনার্জি আপনি সংগ্রহ করতে পারবেন না। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বিল দেওয়ার সময় মানিব্যাগ খুঁজে না পাওয়ার অভিনয় করার পুরোনো অভ্যাসটা আজ ত্যাগ করুন।

মীন

আজ আপনি সারা দিন ঘোরের মধ্যে থাকবেন। মনে হবে কোনো মেগা সিরিয়ালের প্রধান চরিত্র। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে আছাড় খাওয়ার জন্য মায়ের বা স্ত্রীর একটা কড়া ডাকই যথেষ্ট হবে। রোমান্টিক দিন, তবে পকেট সামলে। সঙ্গীকে আজ চাঁদ এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে একটা আইসক্রিমেই কাজ চালিয়ে দিন।

