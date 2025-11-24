Ajker Patrika
দুর্যোগে ইমার্জেন্সি ব্যাকপ্যাকে যা রাখবেন

ফিচার ডেস্ক
দুর্যোগে ইমার্জেন্সি ব্যাকপ্যাকে যা রাখবেন

ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে। এবারের ধারাবাহিক ভূমিকম্পের ঘটনায় মানুষ বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রথম ৭২ ঘণ্টা। অর্থাৎ তিন দিন নিজেদের নিরাপদভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য ইমার্জেন্সি ব্যাকপ্যাক বা গো ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে রাখা জরুরি। এই ব্যাকপ্যাক এমনভাবে গুছিয়ে রাখতে হবে যেন দ্রুততম সময়ে বাড়ি থেকে বের হওয়া যায়।

ব্যাকপ্যাকে যা যা রাখতে হবে

দুই-তিন লিটার পানি, তিন দিনের জন্য এনার্জি বার, ড্রাই ফ্রুটস, মুড়ি, বিস্কুট, চিড়া ইত্যাদির মতো শুকনো খাবার, জরুরি ওষুধপত্র, ফার্স্টএইড কিট, টর্চলাইট, পাওয়ার ব্যাংক ও চার্জার, সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস, জাতীয় পরিচয়পত্র ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের ফটোকপি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ও কিছু নগদ টাকা, জরুরি যোগাযোগের তালিকা, বেডশিট, কাঁথা, সম্ভব হলে একটি পাতলা কম্বল, ছোট পাটি, ছাতা, দুই সেট কাপড়, গামছা, সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হুইসিল, টয়লেট পেপার, স্যানিটারি ন্যাপকিন, সঙ্গে নবজাতক বা শিশু থাকলে ডায়াপার, ফর্মুলা ও শিশুর খাবার।

গো ব্যাকপ্যাকটি মূল দরজার আশপাশে, ডাইনিং টেবিলের নিচে বা এমন জায়গায় রাখুন যেন দ্রুত বের হওয়ার সময় সহজে সঙ্গে নেওয়া যায়। এ ব্যাগ প্রাথমিক ধকলটা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া জরুরি যোগাযোগ নম্বর কাগজে লিখে নিন।

অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া, চিকিৎসক, কাউন্সেলর ও সাইকোথেরাপি প্র‍্যাকটিশনার, ফিনিক্স ওয়েলনেস সেন্টার বিডি

বিশ্ব রেকর্ড গড়া সিয়েল দুবাই মেরিনা হোটেলের যাত্রা শুরু

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
হোটেল সিয়েল দুবাই মেরিনা। বিস্ময়কর এই হোটেলের উচ্চতা ৩৭৭ মিটার। ছবি: আইএইচজি
হোটেল সিয়েল দুবাই মেরিনা। বিস্ময়কর এই হোটেলের উচ্চতা ৩৭৭ মিটার। ছবি: আইএইচজি

দুবাই এমনিতে আকাশচুম্বী স্থাপত্যের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এবার সেই শহরের মুকুটে যুক্ত হলো আরও একটি পালক। আনুষ্ঠানিকভাবে অতিথিদের জন্য খুলে গেল বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল সিয়েল দুবাই মেরিনা। ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলস গ্রুপ বা আইএইচজির ভিনটেজ কালেকশনের অন্তর্ভুক্ত এই হোটেল দুবাইয়ের আকাশচুম্বী মেগা স্ট্রাকচারগুলোর তালিকায় নবতম সংযোজন।

বিস্ময়কর এই হোটেলের উচ্চতা ৩৭৭ মিটার। এতে রয়েছে ৮২টি তলা আর ১ হাজার ৪টি রুম ও স্যুট। এটি যেন দুবাইয়ের পর্যটন বুমের প্রতীক, যেখানে গত বছর ১৮ দশমিক ৭ মিলিয়ন আন্তর্জাতিক পর্যটককে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং বিলাসবহুল অভিজ্ঞতা দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। হোটেলটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হেইনরিখ মোরিও এটিকে ‘দূরদর্শী ল্যান্ডমার্ক’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘অসাধারণ এই হোটেল পর্যটন ও ব্যবসার বৈশ্বিক গন্তব্য হিসেবে দুবাইয়ের মর্যাদাকে প্রতিফলিত করে, যা একই সঙ্গে উন্নত ও অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা দেবে।’

স্থাপত্যের বিস্ময়: উচ্চতা ও উদ্ভাবন

অন্যান্য আকাশচুম্বী দালানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস গ্রুপের ভিনটেজ কালেকশন বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল সিয়েল দুবাই মেরিনা। ছবি: আইএইচজি
অন্যান্য আকাশচুম্বী দালানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস গ্রুপের ভিনটেজ কালেকশন বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল সিয়েল দুবাই মেরিনা। ছবি: আইএইচজি

এনওআরআর গ্রুপ স্থপতিদের ডিজাইন করা সুচালো আকৃতির এই কাঠামোর সবকিছুই যেন উচ্চতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রতিটি রুমেই রয়েছে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত কাচের জানালা, যেখান থেকে পাম জুমেইরাহ, দুবাই স্কাই লাইন এবং আরব উপসাগরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এর ৭৬ তলায় আছে ইনফিনিটি পুল, যা এর অন্যতম আকর্ষণ। এটি সমুদ্রমুখী আউটডোর ইনফিনিটি পুল, যা বিশ্বের উচ্চতম পুলগুলোর মধ্যে অন্যতম। টাওয়ারের একেবারে শীর্ষে রয়েছে একটি পর্যবেক্ষণ ডেক, যেখান থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আকাশ দেখা যায়।

স্থপতিরা বলছেন, সিয়েলর নকশা সম্পদ, দক্ষতা, স্থায়িত্বসহ অনেক জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে। তাদের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, সিয়েল একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প, যেখানে টাওয়ারের সম্পূর্ণ উচ্চতা জুড়ে উল্লম্বভাবে বিন্যস্ত বাগান রয়েছে।

ভোজনরসিকদের জন্য আটটি গন্তব্য

হোটেলের অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা এর নকশার মতোই বিলাসবহুল। এখানে মোট আটটি ভিন্ন ভিন্ন ভোজনশালা রয়েছে, যা অতিথিদের বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেবে।

ওয়েস্ট ১৩: ভূমধ্যসাগরীয় খাবারের স্বাদ পাওয়া যাবে এখানে। এর মেন্যুতে রয়েছে হাতে তৈরি পাস্তা, গাইরোস, টাকোস, মেজে এবং কারিগরি বেকারিসামগ্রী।

ওয়েস্ট ১৪: এই রেস্তোরাঁ এশিয়ান বুফে পরিবেশন করে। সেখানে লাইভ রামেন, ফো, সুশি, ডিম সামসহ বিভিন্ন ধরনের তরকারি পাওয়া যায়।

রাশান ক্যাফে অ্যান্ড আর্টিসেনাল বেকারি: এখানে সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার এবং সারা দিনের জন্য লাইভ পেস্ট্রি ও বিশেষ কফি পাওয়া যায়।

উচ্চতম এশিয়ান ডাইনিং অভিজ্ঞতা

হোটেলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো ট্যাটু। এটি একটি পুরস্কার বিজয়ী আধুনিক এশিয়ান কনসেপ্ট। এর তিনটি শাখা রয়েছে; ট্যাটু রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বার, ট্যাটু স্কাই পুল ও ট্যাটু স্কাই পুল।

ট্যাটু রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বার (৭৪ তলা): প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনি, আধুনিক দক্ষতা এবং সমসাময়িক চায়নিজ ও জাপানিজ খাবারের এক মিশ্রিত জগৎ এটি।

ট্যাটু স্কাই পুল (৭৬ তলা): এটি ৩১০ মিটার ওপরে অবস্থিত। দিনের বেলায় আরামদায়ক ডে-বেড এবং জাপানিজ-ফিউশন স্ন্যাক্স পাওয়া যায় এখানে। সূর্যাস্তের পর ডিজে সেট শুরু হলে এখানকার পরিবেশ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ট্যাটু স্কাই পুল (৮১ তলা): এটি চূড়া। এখানে ককটেল, মিউজিক এবং চারপাশের ৩৬০-ডিগ্রি দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

এ ছাড়া স্কাই লাইন ভিউসহ একটি ২৪ ঘণ্টা উন্মুক্ত অত্যাধুনিক জিম রয়েছে এখানে। গ্রাউন্ড লেভেলে থাকা অতিথিরা পাম জুমেইরাহতে অবস্থিত সলুনা বিচ ক্লাব ব্যবহার করতে পারবেন। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৬১ তলায় স্পা সেন্টারটি চালু হবে।

সূত্র: ইউরো নিউজ

কাঠমান্ডুর আশপাশে ৬টি জনপ্রিয় ডে ট্রিপ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
কাঠমান্ডু ঘোরার ভালো উপায় হলো, আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামগুলোতে ভ্রমণ করা। ছবি: ফ্রিপিক
কাঠমান্ডু ঘোরার ভালো উপায় হলো, আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামগুলোতে ভ্রমণ করা। ছবি: ফ্রিপিক

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু নিয়ে মানুষের মতামতের অন্ত নেই। কেউ এই শহরের সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি আর শতবর্ষী স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ হন। আবার কেউ ধুলাবালু, যানজট আর কোলাহল এড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েন হিমালয়ের টানে। তবে কাঠমান্ডু ঘোরার ভালো উপায় হলো, আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামগুলোতে ভ্রমণ করা। তাতে শহরের ভেতরের ইতিহাস আর বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দুটিই একসঙ্গে পাওয়া যায়।

নাগরকোট: সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্য

হিমালয়ের ওপর সূর্য ওঠা আর ডোবার দৃশ্য নেপালে ভ্রমণের সেরা অভিজ্ঞতাগুলোর একটি। সেই অভিজ্ঞতার জন্য নাগরকোট খুব জনপ্রিয়। এখানে থাকার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে খাবারের জায়গা—সবই সহজে পাওয়া যায়। পরিষ্কার আবহাওয়ার দিনে হোটেল রুমের ব্যালকনি থেকে বা লুকআউট টাওয়ার থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়। চাইলে ছোট জলপ্রপাত হাঁটা দূরত্বে দেখে আসা যায়।

যেভাবে যাবেন

কাঠমান্ডু ভ্যালির পূর্ব প্রান্তে নাগরকোট। বাসে যেতে হলে ভক্তপুরে নামতে হয়। সেখান থেকে আরেকটি বাসে নাগরকোট। তাই বেশির ভাগ ভ্রমণকারী প্রাইভেট গাড়ি নেন, যাতে সময়মতো সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দেখা যায়।

নমোবুদ্ধ: নেপালের পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থস্থান

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে নমোবুদ্ধ অত্যন্ত পবিত্র। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, এখানে একসময় বুদ্ধ ক্ষুধার্ত বাঘিনী ও তার শাবকদের নিজের দেহ উৎসর্গ করেছিলেন। সেই স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে আছে ছোট সাদা স্থাপনা। সেখান থেকে হিমালয়ের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। এ ছাড়া বিশাল থ্রাংগু তাশি ইয়াংৎসে মঠটি দেখার মতো। চাইলে একদিনের সফরে ঘুরে আসা যায়। আবার চাইলে সেখানে থাকতেও পারেন। নমোবুদ্ধ রিসোর্টের আঙিনায় বসে অরগানিক ভেজিটেরিয়ান লাঞ্চ খেতে খেতেও পাহাড় দেখা যায়।

নমোবুদ্ধ থেকে হিমালয়ের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। ছবি: উইকিপিডিয়া
নমোবুদ্ধ থেকে হিমালয়ের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। ছবি: উইকিপিডিয়া

যেভাবে যাবেন

কাঠমান্ডু থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দুই ঘণ্টার দূরত্ব। পথে বানেয়া ও ধুলিখেলে নামতে হতে পারে। লোকাল বাস পাওয়া যায়, তবে ট্যাক্সি বা ভাড়া গাড়ি বেশি আরামদায়ক।

ফারফিং: হিন্দু ও বৌদ্ধ—দুই ধর্মের মিলনস্থল

কাঠমান্ডুর দক্ষিণ প্রান্তের ফারফিং প্রকৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের দুর্দান্ত মিশেল। এখানে একদিকে আছে বৌদ্ধদের ধ্যানগুহা, অন্যদিকে অল্প দূরেই আছে বিখ্যাত হিন্দু মন্দির দক্ষিণকালী। ফারফিংয়ে আছে ইয়াংলেশো গুহা, যেখানে গুরু রিনপোচে ধ্যান করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। কাছেই নেওয়ারদের বজ্রযোগিনী মন্দির। আর দক্ষিণে হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যায় দক্ষিণ কালীমন্দিরে। যেখানে দেবী কালীর উদ্দেশে পশু বলি দেওয়া হয়, বিশেষ করে দশাই উৎসবে।

কাঠমান্ডুর দক্ষিণ প্রান্তের ফারফিং প্রকৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের দুর্দান্ত মিশেল। ছবি: উইকিপিডিয়া
কাঠমান্ডুর দক্ষিণ প্রান্তের ফারফিং প্রকৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের দুর্দান্ত মিশেল। ছবি: উইকিপিডিয়া

যেভাবে যাবেন

পাটনের লাগাঙ্কেল বাস পার্ক বা কাঠমান্ডুর রন পার্ক থেকে বাসে যাওয়া যায়। সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা। ট্যাক্সি নিলে সময় কম লাগে।

পানাউটি: ঐতিহাসিক নেওয়ার শহরের অদ্ভুত সৌন্দর্য

নেওয়ার সম্প্রদায় অধ্যুষিত ছোট ব্যবসায়িক শহর পানাউটি নেপালের পুরোনো শহরগুলোর একটি। পুরোনো বাজারের দালানগুলো থেকে শুরু করে নদীর ধারে থাকা মন্দির—সবই দেখার মতো। স্থানীয় বিশ্বাস আছে যে পুরো শহরটি একটি বিশাল পাথরের ওপর তৈরি, তাই ভূমিকম্পেও ক্ষতি হয় না। ইন্দ্রেশ্বর মহাদেব প্যাগোডা মন্দিরটি এখানে অবশ্যই দেখার মতো। এটি নেপালের প্রাচীনতম টিকে থাকা প্যাগোডা বলে ধারণা করা হয়।

যেভাবে যাবেন

কাঠমান্ডু থেকে প্রায় দুই ঘণ্টার পথ। চাইলে ট্রেইল ধরে হেঁটে যেতে পারেন। সাঙ্গা পানাউটি কমিউনিটি হাইকিং ট্রেইল অনেক জনপ্রিয়।

চাংগুনারায়ণ: প্রাচীনতম মন্দির ও শান্ত পরিবেশ

ভক্তপুর ঘোরার সময় খুব সহজেই চাংগুনারায়ণ যোগ করা যায়। পাহাড়ের ওপর ছোট এই শহরটি থেকে ভক্তপুর শহর ও দূরের পাহাড় দেখা যায়। পঞ্চম শতকের কিছু অংশসহ নেপালের পুরোনো মন্দির এখানে অবস্থিত। ইউনেসকো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হলেও এখানে ভিড় তুলনামূলক কম। মন্দির ছাড়াও লিভিং ট্রেডিশনস মিউজিয়াম ঘুরে দেখা যেতে পারে। ২০১৫ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এখন আবার খুলে গেছে এটি। এখানে নেপালের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে জানা যায়।

যেভাবে যাবেন

ভক্তপুর থেকে ট্যাক্সিতে ২০ মিনিটের মতো সময় লাগে। কাঠমান্ডু থেকে গাড়িতে যেতে একটু বেশি সময় লাগে। এখান থেকে নাগরকোট পর্যন্ত হেঁটে বা হাইকিং করেও যাওয়া যায়।

শিবপুরী ন্যাশনাল পার্ক: শহরের কাছেই প্রকৃতি

কাঠমান্ডুর উত্তরের শিবপুরী ন্যাশনাল পার্ক প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য একদম উপযুক্ত। বুধানীলকংঠার ওপরের অংশ থেকে শুরু হয় এই অরণ্য। সেখানে হাঁটার ট্রেইল, মঠ নানাবাড়ি আর পরিষ্কার দিনে শহরের দুর্দান্ত দৃশ্য পাওয়া যায়। এর জনপ্রিয় রুট হলো বুধানীলকংঠা থেকে নেগি গোম্পা হয়ে শিবপুরী শিখর বা বাগদ্বার পর্যন্ত। এরপর চাইলে শিবপুরীর চূড়া (৮ হাজার ৯৬৩ ফুট) পর্যন্ত উঠতে পারেন।

যেভাবে যাবেন

কাঠমান্ডুর বিভিন্ন জায়গা থেকে বুধানীলকংঠা যাওয়ার বাস পাওয়া যায়। সাঝা যাতায়াতের সবুজ বাসও যায়। সেখান থেকে পার্কের প্রবেশদ্বার অল্প দূর।

সূত্র: লোনলি প্ল্যানেট

ফ্রিজে শীতের ফল ও সবজি সংরক্ষণের উপায়

ফিচার ডেস্ক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারলে শীতের ফল ও সবজি ৮ থেকে ১০ দিন ফ্রিজে তাজা থাকবে। জেনে নিন উপায়।

গাজর

ধুয়ে বোঁটার অংশ কেটে ফেলে জিপ লক ব্যাগে টিস্যু পেপার বিছিয়ে তারপর গাজর রাখুন। এভাবে রাখলে ফ্রিজে ১০ থেকে ১৫ দিন গাজর ভালো থাকবে।

ফুলকপি

ডাঁটা ও পাতা কেটে ফেলে দিন। এবার ফুলগুলো পেপার টাওয়েলে মুড়ে জিপ লক ব্যাগে করে ফ্রিজে রাখুন। এক সপ্তাহ ভালো থাকবে।

পেঁয়াজপাতা

পেঁয়াজপাতার গোড়ার অংশ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। একটি পাত্রে অল্প পানি নিয়ে তাতে গোড়ার অংশ ভিজিয়ে ফ্রিজে রাখুন। এক সপ্তাহ নিশ্চিন্ত। তবে চেষ্টা করুন যত দ্রুত সম্ভব রান্না করে ফেলার।

কমলালেবু

জিপ লক ব্যাগে কমলালেবু ফ্রিজে রাখুন। অনেক দিন ভালো থাকবে।

সূত্র: ওয়াশিংটন পোস্ট ও অন্যান্য

বাংলার আদরে গড়া অগ্রহায়ণের পিঠাপুলি

ছন্দা ব্যানার্জি
বাংলার আদরে গড়া অগ্রহায়ণের পিঠাপুলি

এখন সারা বছর পিঠা তৈরি হলেও একটা সময় হেমন্ত ঋতু আসার সঙ্গে সঙ্গে পিঠা ও পায়েসের সময় এসে যেত। শীত পিঠার প্রধান মৌসুম। তবে তার প্রস্তুতি শুরু হয় হেমন্তে।

আমাদের স্থানীয় খাবারগুলোর মধ্যে পিঠা বেশ প্রাচীন খাবার। পিঠার বয়স কত, তা ঠিক করে বলা কঠিন। সিন্ধু সভ্যতার সময়ও পিঠাজাতীয় খাদ্য ছিল। তাই ৫ হাজার বছর বা তার বেশি পিঠার বয়স। পিঠার ইতিহাস বলে বৈদিক যুগে যবের গুঁড়া গুড় দিয়ে মেখে সেঁকা হতো। আরেকটি ছিল অপূপ। যবের গুঁড়া খামি করে চাটুতে ঘি মেখে সরু চাকলির মতো করে ভাজা।

পিঠা বাঙালির বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার বস্তু। অগ্রহায়ণ মাসে বাড়িতে ধান আসে, তা থেকে চাল হয়। তারপর নতুন চাল, দুধ, গুড়, ফলমূল একসঙ্গে মেখে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। আর পৌষের শেষ দিন অর্থাৎ পৌষসংক্রান্তিতে হয় পিঠার পর্ব।

পিঠা নানা রকম। মূল উপকরণ চালের গুঁড়া, নারকেল, তিল, ময়দা, গুড় বা চিনি। মিষ্টি উপকরণ হিসেবে চিনি অর্বাচীন বা নতুন জিনিস। আগে গুড়, নারকেল, তিল—এসব দিয়েই পিঠা বানানো হতো।

‘ঠাকুরমার ঝুলি’র ‘কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা’ গল্পের যা ‘আস্কে’ পিঠা অন্য জায়গায় তা গুড় পিঠা নামে বেঁচে আছে। এই আস্কে পিঠা খুব পুরোনো। দেখতে অনেকটা দক্ষিণি ইডলির মতো। বিশেষ ধরনের মাটির সরায় তৈরি হয় আস্কে পিঠা। এরই রকমফের চিতই পিঠা।

তবে আস্কে পিঠা তৈরি হয় যে চালের গুঁড়া দিয়ে, তা সেদ্ধ নাকি আতপ চালের, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সে যাই হোক, ‘উসুম আঁচে আস্কে পিঠে, কড়া আঁচে পুলি’—এই হলো এর রেসিপির মূল সূত্র। আস্কে বানানোর সময় উনুন বা গ্যাসের আঁচ খেয়াল রাখতে হবে। এ পিঠা গুড় দিয়ে খাওয়া হয়। কিন্তু চিতই পিঠা গুড়, সবজি, মাংস সবকিছু দিয়ে খাওয়া যায়।

পুলিপিঠা মূলত সেদ্ধ ও ভাপা পিঠা। এখন সেটা ভাজা পিঠাও বটে। এতে যে পুর থাকে, সেটি প্রধানত গুড় বা নারকেলের পাক, তিল ও গুড়ের পাক অথবা ক্ষীর ও চিনির পাক দিয়ে তৈরি হয়। সবজি ও আলু পোস্তর পুরও বহুল প্রচলিত।

একই পিঠার হাজার রকম নামও হয়। পুলিপিঠার শুধু পুর বদলে দিলেই নামও বদলে যেতে পারে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেও এ রকম পিঠার সন্ধান পাওয়া যায়। পিঠা পার্বণে ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘরে সরু চাকলি, সেদ্ধ পিঠা, ভাপা পিঠা, বাটাসাপটা, পাটিসাপটা, চিড়ের পুলি, রাঙা আলুর পুলি, গোল আলুর পুলি, চুষি পিঠে, কড়াইশুঁটির পুলি, মুগের পুলি, আঁদোসা, রসবড়া, গুড় পিঠা, ছানার পুলি, ক্ষীরের পুলি, দুধ দিয়ে চুষি পিঠা, ময়দার সাপটা পুলি, গোল পিঠা, কচুর পিঠা, লাউয়ের পুলি হতো। প্রজ্ঞা সুন্দরী দেবীর লেখায় আমরা এসবের খোঁজ পাই।

গুড়-নারকেল, তিল, চালের গুঁড়া একসঙ্গে মেখে কলাপাতায় মুড়ে পাতুরির মতো ভাপানো পিঠাও অনেকে ছোটবেলায় খেয়েছেন। গ্রামের দিকে কাঁঠালপাতা ঠোঁয়ার মতো মুড়ে তাল মাখা ঢেলে ঠোঁয়ার মুখটা কাঁঠালপাতা দিয়ে বন্ধ করে, হাঁড়িতে পানি দিয়ে ফুটিয়ে সেই হাঁড়ির মুখে একটা কাপড় পেতে, তার ওপর পাতাগুলো রেখে ভাপানো হতো এই পিঠা।

এরই একটু রকমফেরে বিক্রমপুরের বিখ্যাত বিবিখানা পিঠা। এর সঙ্গে কেকের অনেকখানি মিল রয়েছে, তবে এটি কেক নয়। তা ছাড়া, চাল ও ময়দা মিশিয়ে বা ময়দার জায়গায় বিউলি ডাল বা মাষকলাই ব্যবহার করে শেষ পাতে পাটিসাপটা কিন্তু অসাধারণ। এর পুর হবে নারকেল, গুড়, তিল বা খোয়ার মসলা। তার সঙ্গে একটু জায়ফল গুঁড়া, কুচোনো কিশমিশ দিয়ে দিতে পারেন।

চালের গুঁড়া আর বিউলির ডাল বেটে একসঙ্গে মিশিয়ে লবণ মৌরি দিয়ে পাতলা ব্যাটার করে দোসার মতো করে ভাজা। জিনিসটা নোনতা কিন্তু অনুপানটি পাতলা গুড়। কেবল এটা নয়, বেশির ভাগ পিঠার অনুষঙ্গ গুড়। পাতলা খেজুর বা একতারের আখের গুড়।

একসময় ফ্রিজের প্রচলন ছিল না বলে লুচি, পায়েস ও পিঠা বাসি থাকত। তার ছিল ভিন্নতর স্বাদ। এখন লেফট ওভার হিসেবে সবটাই ফ্রিজে গিয়ে পিঠা তার সেই ‘বাসিত্ব’ হারিয়ে ফেলেছে। তাই হারিয়ে গেছে দুধে বা খেজুর রসে চুবানো বাসি পিঠার স্বাদ। এই শীতে একবার সেটা চেখে দেখবেন নাকি?

ছন্দা ব্যানার্জি, রন্ধনশিল্পী ও খাদ্যবিষয়ক লেখক

