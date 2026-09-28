Ajker Patrika
En
জেনে নিন

রান্নাঘর থেকে তেলাপোকা দূর করার প্রাকৃতিক উপায়

ফিচার ডেস্ক
রান্নাঘর থেকে তেলাপোকা দূর করার প্রাকৃতিক উপায়
ছবি: পেক্সেলস

রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর রাখা সুস্থতার জন্য জরুরি। কিন্তু অনেক সময় রান্নাঘরে তেলাপোকার উপদ্রব দেখা দেয়। কোনো ক্ষতিকারক রাসায়নিক ছাড়া রান্নাঘর থেকে তেলাপোকা দূর করার কয়েকটি নিরাপদ ও প্রাকৃতিক উপায় জেনে নিন।

তেজপাতার ব্যবহার

তেলাপোকা তেজপাতার তীব্র গন্ধ সহ্য করতে পারে না। কয়েকটি শুকনো তেজপাতা হাত দিয়ে ভেঙে রান্নাঘরের বিভিন্ন কোনায় বা ড্রয়ারে রেখে দিন। এর গন্ধে তেলাপোকা রান্নাঘরে ঢুকবে না। রান্নাঘরের জন্য এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

লেবু ও বেকিং সোডা স্প্রে

একটি স্প্রে বোতলে এক কাপ হালকা গরম পানি, একটি আস্ত লেবুর রস এবং দুই চামচ বেকিং সোডা ভালো করে মিশিয়ে রাতে রান্নাঘরের ওভেন, সিংক এবং নেটের মুখে স্প্রে করুন। এতে রান্নাঘর জীবাণুমুক্ত হবে এবং তেলাপোকাও দূরে থাকবে।

গোলমরিচ, পেঁয়াজ ও রসুনের পেস্ট

একটি পেঁয়াজ, এক কোয়া রসুন এবং এক চামচ গোলমরিচ একসঙ্গে বেটে পেস্ট তৈরি করুন। এর সঙ্গে এক লিটার পানি মিশিয়ে রান্নাঘরের মেঝে ও দেয়ালের কোনায় স্প্রে করুন বা মুছে নিন। এর ঝাঁজালো গন্ধ তেলাপোকা তাড়াতে দারুণ কাজ করে।

পিপারমিন্ট তেল

এক কাপ পানিতে ১০-১৫ ফোঁটা পেপারমিন্ট অয়েল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে রাখুন। রান্নাঘরের ক্যাবিনেটের কোনায় এবং সিংকের নিচে এটি নিয়মিত স্প্রে করলে তেলাপোকা আসবে না।

সূত্র: ডেকোর পট ও অন্যান্য

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারালাইফস্টাইলফিচার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত