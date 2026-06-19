Ajker Patrika
জেনে নিন

স্মার্ট-ক্যাজুয়াল দিনে ডেনিম ম্যাক্সি স্কার্ট স্টাইলিংয়ের ৬ উপায় জেনে নিন

ফিচার ডেস্ক
স্মার্ট-ক্যাজুয়াল দিনে ডেনিম ম্যাক্সি স্কার্ট স্টাইলিংয়ের ৬ উপায় জেনে নিন
ছবি: পেক্সেলস

আপনি কি কোনো ক্রিয়েটিভ পেশায় রয়েছেন? মানে বলতে চাইছি, সপ্তাহে এক দিন কি ক্যাজুয়াল লুকে হাজির হওয়ার অভ্যাস রয়েছে? তাহলে এই লেখা আপনার জন্যই। যতই ক্যাজুয়াল হোক, অফিসের সঙ্গে মানানসই এমন পোশাকই তো বেছে নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে ভালো সমাধান হতে পারে ডেনিম ম্যাক্সি স্কার্ট। এই পোশাকটি ক্যাজুয়াল ও ফরমাল—এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। তবে অফিসে কীভাবে এটি স্টাইল করলে জুতসই লাগবে, সেটা বোঝা জরুরি। স্নিগ্ধ, সাদামাটা বা লেয়ারড—এই সব ধরনের স্টাইলই একটি স্মার্ট-ক্যাজুয়াল অফিসের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত। তাহলে জেনে নিন কী করে ডেনিম ম্যাক্সি স্কার্ট স্টাইলিং করবেন।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

সুন্দর টপসসহ

ডেনিম স্কার্টটি যদি স্ট্রাকচারড হয়ে থাকে, তাহলে এমন টপস পরুন, যা ক্যাজুয়াল ও ফরমালের ভারসাম্য বজায় রাখবে। এর জন্য গলায় ও হাতায় হালকা কুঁচি, লেসের কাজ, অফ-শোল্ডার টপ, এমনকি স্লিভলেস টপ বেছে নিন। কটন, ভয়েল বা লিনেনের মতো হালকা কাপড়ের টপস ভ্যাপসা গরমের দিনগুলোয় আপনাকে আরাম দেবে। ফ্লোরাল প্রিন্ট ডেনিমের স্কার্টের সঙ্গে এমন টপস একটি স্নিগ্ধ বৈপরীত্য তৈরি করে। এর সঙ্গে মানানসই গয়না এবং ওপেন-টো স্যান্ডেল পরলে পুরো সাজটি অনায়াসে পরিপাটি দেখাবে।

অনুষঙ্গই যখন কাজের কাজি

যেদিন আপনি লেয়ারিং নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা না করে আপনার পোশাক স্টাইলিশ দেখাতে চান, সেদিন টপসটি সাধারণ রাখুন এবং পুরো লুকটি অনুষঙ্গের ওপর ছেড়ে দিন। হেডব্যান্ড হিসেবে ব্যবহৃত বা গলায় বাঁধা একটি সিল্কের স্কার্ফ সাজে ভিন্টেজ ছোঁয়া যোগ করে; ভারী সোনালিরঙা রিং বা একাধিক চেইন একটি সাধারণ টপসকে মুহূর্তেই আকর্ষণীয় করে তোলে। এর সঙ্গে কোমরে পরা যেতে পারে চওড়া চামড়ার বেল্ট। স্টাইলিংয়ে আরও যোগ করুন বেল্টের সঙ্গে ম্যাচ করা হ্যান্ডব্যাগ।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

ওয়েস্টকোট যোগ করুন

যদি ছুটির দিনেও মিটিং থাকে, তবে ডেনিম ম্যাক্সির ওপর একটি ফিটেড ওয়েস্টকোট এমন একটি কম্বিনেশন যা অতিরিক্ত সাজগোজ না করেও সাজ পেশাদারি রাখে। মার্জিত লুকের জন্য কালো, বেইজ বা ধূসরের মতো নিউট্রাল রঙের ওয়েস্টকোট ব্যবহার করুন। গরম বেশি পড়লে লিনেনের ওয়েস্টকোট পরলে আরাম পাবেন। এর সঙ্গে পরুন পয়েন্টেড ফ্ল্যাট বা লো হিল।

styling

সাদা শার্টের সঙ্গে ক্ল্যাসিক লুক তৈরি করুন

ডেনিম ম্যাক্সি স্কার্টের ভেতরে গোঁজা সাদা শার্ট এমন একটি কম্বিনেশন, যার জন্য কোনো বাড়তি আলাপের প্রয়োজন নেই। এটি সব সময়ই মানানসই। আপনি যদি গতানুগতিকতার বাইরে কিছু চান, তবে হালকা নীল, স্ট্রাইপ বা কিছুটা ওভারসাইজড শার্টও পরতে পারেন। ফরমাল ভাব কমাতে হাতা গুটিয়ে নিন। ফ্ল্যাটের বদলে হিলওয়ালা জুতা পরুন। এই লুক দিনের বেলা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানিয়ে যাবে।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

ডেনিম অন ডেনিম

ডবল ডেনিম তখনই ভালো লাগে, যখন দুটি পোশাকে বৈপরীত্য থাকে। এই কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে মনে রাখার মতো এটাই একমাত্র নিয়ম। একটি হালকা রঙের ওয়াশড ডেনিম টপসের সঙ্গে একটি গাঢ় রঙের ডেনিম স্কার্ট পরুন অথবা সম্পূর্ণ উল্টোটা করুন—এতে পোশাকে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ হবে। ফিটেড শার্টের মতো স্ট্রাকচার্ড টপগুলো দেখতে আরও অভিজাত লাগে। পোশাকটিকে সাদামাটা দেখতে মনে হলে একটি ট্যান বা কালো চামড়ার বেল্ট কোমরে জড়িয়ে ভিন্নতা আনুন এবং বাদবাকি সবকিছু সাধারণ রাখুন।

টি-শার্টের সঙ্গে সাবলীল

কখনো কখনো স্টাইলিশ পদক্ষেপটিও কিন্তু হয় সবচেয়ে সহজ। ডেনিম ম্যাক্সি স্কার্টের সঙ্গে একটি জুতসই টি-শার্ট কিন্তু দারুণ জুটি হয়ে উঠতে পারে। ভিন্ন লুক সৃষ্টিতে টি-শার্ট ইন করে পরুন অথবা সামনে গিঁট দিন। ভালো হয় টি-শার্টের নিউট্রাল রং বেছে নিলে।

সূত্র: ফেমিনা ও অন্যান্য

বিষয়:

জীবনধারাফিচারজেনে নিন
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