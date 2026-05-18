আজকের রাশিফল: সত্য বলায় ফেসবুকে ব্লক খাবেন, উপদেশ দিলে অপমান জুটবে

মেষ

আজকের মেজাজ সুপারহিরো ভাইবস। শরীরে এনার্জি লেভেল এত বেশি থাকবে যে মনে হবে এক লাফে এভারেস্টে চড়ে বসেন। তবে সাবধান! এই অতি-উৎসাহে বসের কেবিনে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়বেন না। আজ আপনার জন্য শুভ কাজ হলো—কোনো তর্কে না জড়িয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করা। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ আপনার মুখ থেকে এমন কিছু সত্য কথা বের হতে পারে, যা শোনার পর আপনার সঙ্গী আপনাকে কয়েক দিনের জন্য ব্লক করতে পারে! বসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একটু আস্তে হাঁটুন এবং মৃদু হাসুন।

বৃষ

‘আমাকে খেতে দাও আর ঘুমাতে দাও’ মোডে থাকবেন। ডায়েট করার কথা আজ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। আজকের দিনে আপনার রাশি বলছে—কোনো এক অদ্ভুত সুবাস (সম্ভবত বিরিয়ানি বা ফুচকা) আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনি ফাইলপত্রের চেয়ে লাঞ্চের মেনু নিয়ে বেশি ভাববেন। আর্থিক দিক থেকে আজ আপনি ভীষণ হিসাবি হবেন, এতটাই যে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে মানিব্যাগ বের করতে আপনার পক্ষাঘাত হতে পারে! টাকা বাঁচানোর জন্য আজ বন্ধুদের এড়িয়ে চলুন, নাহলে পকেট গড়ের মাঠ হতে বাধ্য।

মিথুন

আজ একটু কনফাউজড থাকবেন— ‘আমি কে? আমি কোথায়?’ আজ আপনার মনের ভেতরে দুটি সত্তা তুমুল মারামারি করবে। একটা মন বলবে, ‘টাকা বাঁচাও, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।’ অন্য মনটা বলবে, ‘অনলাইন সেলে চমৎকার একটা অফার আছে, কিনে নাও!’ শেষ পর্যন্ত আপনি পকেট খালি করে এমন এক জিনিস কিনবেন যা আপনার কোনো কাজেই লাগবে না। প্রেমের জীবনে আজ আপনার ফ্লার্ট করার ক্ষমতা তুঙ্গে থাকবে, তবে একই সাথে দুজনকে মেসেজ পাঠাতে গিয়ে নাম গুলিয়ে ফেলবেন না যেন! যেকোনো অনলাইন শপিং অ্যাপ আজ আনইনস্টল করে রাখুন।

কর্কট

সেনসিটিভ ইমোশনাল ড্রামা চলবে। আজ একটুতেই আপনার চোখে পানি চলে আসতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো দুঃখের ভিডিও বা রান্নাঘরে পেঁয়াজ কাটার দৃশ্য—সবকিছুতেই আপনার মনে হবে জীবনটা বড়ই বেদনাময়। তবে কর্মক্ষেত্রে আজ পুরোনো কোনো ঝুলে থাকা কাজ শেষ হতে পারে, যা আপনার মুখে একটু হলেও হাসি ফোটাবে। পরিবারে আজ আপনাকে একটু বেশি সময় দিতে হবে, বিশেষ করে বাড়ির কর্তাদের মন জুগিয়ে চলুন। রোমান্টিক বা দুঃখের গান আজ একদম শুনবেন না, বরং মজার কোনো কমেডি শো দেখুন।

সিংহ

আজ মনে হবে—‘আমিই সেরা, বাকি সব নস্যি।’ আজ নিজেকে পাড়ার ডন বা সিনেমার নায়ক মনে হতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় হলো, যতই নিজেকে রাজা ভাবুন না কেন, শেষ পর্যন্ত ঘরের আবর্জনা ফেলা বা বাজারের থলে বয়ে আনার কাজটা আপনাকেই করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার শখ আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, কিন্তু কলিগরা আপনার কথা শোনার চেয়ে নিজেদের ফোনে রিলস দেখতে বেশি ব্যস্ত থাকবে। নিজের আত্মসম্মান বাঁচাতে আজ উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

কন্যা

‘সবকিছুতেই ভুল আছে!’ খুতখুতে মেজাজ ভোগাবে। আজ অন্যের ভুল ধরাটাই আপনার প্রধান শখ এবং পেশা হয়ে দাঁড়াবে। ধুলাবালি থেকে শুরু করে বসের বানান ভুল—কোনো কিছুই আপনার তীক্ষ্ণ চোখ এড়াতে পারবে না। তবে সাবধান, এই স্বভাবের কারণে আজ মানুষ আপনার দিকে ঝাড়ু বা ফাইল নিয়ে তাড়া করতে পারে! আর্থিক দিক থেকে আজ ভালো কোনো খবর পেতে পারেন, হয়তো পুরোনো কোনো ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাবেন (যদিও আশা খুবই কম)। মানুষের ভুল ধরলেও মুখটা বন্ধ রাখুন, জীবন শান্তিময় হবে।

তুলা

‘চা খাবো নাকি কফি?’ এই সিদ্ধান্ত নিতেই সকালবেলাটা কেটে যাবে। আজ আপনি এতটাই দোটানায় থাকবেন যে ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় ডান পা আগে বাড়াবেন নাকি বাঁ পা—তা ভাবতেই আধ ঘণ্টা কেটে যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করতে গিয়ে আপনি এমন এক জগাখিচুড়ি পাকাবেন যে শেষ পর্যন্ত সবাই প্ল্যান ক্যানসেল করে দেবে। তবে প্রেমের ক্ষেত্রে আজ দিনটি চমৎকার, আপনার সঙ্গীর মিষ্টি কথায় আজ আপনি গলে পানি হয়ে যাবেন। যেকোনো সিদ্ধান্তের জন্য আজ কয়েন টস করুন, মাথা খাটানোর দরকার নেই।

বৃশ্চিক

আপনার চোখে আজ সন্দেহজনক চাহনি, সবখানে রহস্য খুঁজবেন। আজ আপনার মনে হবে পৃথিবীর সবাই আপনার বিরুদ্ধে কোনো না কোনো চক্রান্ত করছে। এমনকি আপনার বাড়ির পোষা বিড়াল বা কুকুরটিও হয়তো আপনাকে দেখে অন্যরকম ডাকছে বলে আপনার মনে হবে! কর্মক্ষেত্রে নিজের আইডিয়াগুলো কারো সাথে শেয়ার করবেন না, কারণ চোরেরা ওত পেতে বসে আছে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আজ অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, কেউ আপনাকে সস্তায় আইফোন দেওয়ার লোভ দেখালে সরাসরি ব্লক করুন। চোখে চশমা দিয়ে রাখুন, যাতে কেউ আপনার রহস্যময় চাউনি বুঝতে না পারে।

ধনু

আজ আপনি ঠোঁটকাটা। আজ আপনার সত্যি কথা বলার রোগটা খুব বেশি দেখা দেবে। কিন্তু মনে রাখবেন, সত্যি কথা সবসময় মিষ্টি হয় না। বন্ধুকে ‘তোকে আজ বেশ মোটা লাগছে’ বা বসকে ‘আপনার আইডিয়াটা খুব বাজে’ বলার আগে একবার ভাবুন যে আপনার দৌড়ানোর গতি কেমন! প্রেমের ক্ষেত্রে আজ সঙ্গী আপনার স্পষ্টবাদিতা পছন্দ নাও করতে পারে। মুখের ভেতরে একটু চুইংগাম বা ললিপপ রাখুন, যাতে কথা বলতে কষ্ট হয়।

মকর

কাজের কাজি কিন্তু সেই সঙ্গে কিপটামিটাও বাড়বে। আজ আপনার মাথায় শুধু একটা জিনিসই ঘুরবে—‘টাকা কীভাবে ডবল করা যায়?’ কাজের চাপ আজ এত বেশি থাকবে যে মনে হবে আপনি রোবট হয়ে গেছেন। বন্ধুরা আজ আপনাকে আড্ডার জন্য ডাকলে ব্যস্ততার অজুহাত দেবেন, কারণ আপনি জানেন সেখানে গেলে চা-সিঙাড়ার বিল আপনাকেই দিতে হতে পারে। তবে কঠোর পরিশ্রমের পর দিনশেষে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে আপনার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটবে। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিন, টাকা কবরে যাবে না!

কুম্ভ

অদ্ভুত সব বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা মাথায় কিলবিল করবে। আজ আপনার মাথায় এমন সব আইডিয়া আসবে যা শুনলে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও হয়তো নিজের ডিগ্রি ফেরত দিয়ে দিতেন। আপনি হয়তো ভাববেন কীভাবে পানি ছাড়াই গোসল করা যায় বা অফিসে না গিয়ে কীভাবে বেতন পাওয়া যায়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা আপনাকে একটু অন্য চোখে দেখতে পারে। তবে আপনার সৃজনশীলতা আজ প্রশংসিত হবে, যদি তা পাগলামির পর্যায়ে না পৌঁছায়! আজ অন্তত সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করার অভিনয় করুন।

মীন

মেঘের ওপর বাড়ি বানানোর স্বপ্ন দেখবেন। আজ আপনি বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দেবেন অলীক ভাবনায়। স্বপ্নে হয়তো দেখবেন আপনি লটারি জিতেছেন বা কোনো দ্বীপে ছুটি কাটাচ্ছেন। কিন্তু হঠাৎ করেই অ্যালার্মের শব্দ বা বসের কর্কশ কণ্ঠ আপনাকে রূঢ় বাস্তবে ফিরিয়ে আনবে। প্রেমের জীবনে আজ আপনি খুব রোমান্টিক থাকবেন, তবে বাস্তবে প্রিয়জনকে একটু সময় দিন, কেবল মনে মনে প্রেম করলে চলবে না! ঘুম থেকে উঠে চোখে-মুখে ভালো করে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিন।

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

