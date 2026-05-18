তুলে ফেলুন কাপড়ের দাগ

কোরবানির ঈদ মানে তেল-মসলায় মাখামাখি করে মাংস রান্না। ফলে কাপড়ে দাগ লেগে যাওয়া স্বাভাবিক বিষয়। তবে চিন্তিত না হয়ে কোন ধরনের দাগ তুলতে কী ব্যবহার করতে হবে, তা জেনে নিন।
কাপড়ে রক্তের দাগ লাগলে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। রক্তের দাগ শুকিয়ে গেলে অনেক সময় পুরোপুরি দাগ ওঠানো সম্ভব হয় না। এ রকম হলে ৩ শতাংশ হাইড্রোজেন পার অক্সাইড লাগিয়ে কাপড়টি ভিজিয়ে রাখুন। এরপর একটি ছুরি দিয়ে দাগের অংশটি ঘষে নিয়ে আরও খানিকটা হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দিয়ে ধুয়ে নিন।
কাপড়ে তেল বা ঝোলের দাগ লাগা এই ঈদে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এই দাগ দূর করতে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিন। এ ছাড়া ৩ চা-চামচ বেকিং সোডা এবং ১ চা-চামচ পানি মিলিয়ে পেস্ট তৈরি করে সেই পেস্ট দাগের ওপর লাগিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললে দাগ চলে যাবে।
কাপড়ে হলুদের দাগ লাগলে লেবু দিয়ে ঘষুন। এরপর রোদে শুকাতে দিন। শুকিয়ে গেলে কাপড় ধুয়ে ফেলুন। অথবা দাগের ওপর গ্লিসারিন লাগিয়ে রেখে এক ঘণ্টা পর কাপড়
ধুয়ে ফেলুন।
মেহেদির দাগ লাগা জায়গায় দুধ লাগিয়ে রেখে দিন আধা ঘণ্টা। এরপর ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
সূত্র: সিম্পলি ক্লথস লাইনস ও অন্যান্য
আজকের মেজাজ সুপারহিরো ভাইবস। শরীরে এনার্জি লেভেল এত বেশি থাকবে যে মনে হবে এক লাফে এভারেস্টে চড়ে বসেন। তবে সাবধান! এই অতি-উৎসাহে বসের কেবিনে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়বেন না। আজ আপনার জন্য শুভ কাজ হলো—কোনো তর্কে না জড়িয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করা।৬ মিনিট আগে
অনেককে বলতে শোনা যায়, উৎসব কিংবা বিশেষ দিনের আগে মুখে ব্রণ বা র্যাশ গজায়। আবার দুশ্চিন্তায় চোখের কোণে কালি পড়ে। এ ছাড়া কেন যেন মুখের ত্বকে সব সমস্যার দেখা মেলে। অথচ বিশেষ দিনে মেকআপ বসবে মুখত্বকেই।১৩ মিনিট আগে
ঈদুল আজহায় ব্যস্ত সময় কাটাতে হয় রান্নাঘরে। কাটাকুটি, রান্নাবান্না—সব মিলিয়ে জমজমাট অবস্থা। ঈদের দিন যেন শান্তিমতো কাজ করা যায়, তাই আগেই রান্নাঘর ডিপ ক্লিন করে ফেলা প্রয়োজন। এই ঈদে প্রায় সবাই একবার রান্নাঘর ভালোভাবে পরিষ্কার করার কথা ভাবেন।৪৩ মিনিট আগে
রান্নাঘর ভরে গেছে ভ্যানিলার মিষ্টি সুবাসে। ওভেনের ভেতর ফুলে উঠছে একটি কেক। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি চিন্তিত। প্রথমবার কেক বেকিংয়ে দুশ্চিন্তা হতেই পারে। দুশ্চিন্তা না করে বেকিংয়ের ৭টি ভুল জেনে নিন। এগুলো এড়িয়ে চললে, হয়ে উঠতে পারবেন দারুণ এক বেকার! বিশ্ব বেকিং দিবস এলেই এমন ছোট ছোট মুহূর্ত আরও...১৬ ঘণ্টা আগে