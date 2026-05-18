তুলে ফেলুন কাপড়ের দাগ

কোরবানির ঈদ মানে তেল-মসলায় মাখামাখি করে মাংস রান্না। ফলে কাপড়ে দাগ লেগে যাওয়া স্বাভাবিক বিষয়। তবে চিন্তিত না হয়ে কোন ধরনের দাগ তুলতে কী ব্যবহার করতে হবে, তা জেনে নিন।

রক্তের দাগ সরাবে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড

কাপড়ে রক্তের দাগ লাগলে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। রক্তের দাগ শুকিয়ে গেলে অনেক সময় পুরোপুরি দাগ ওঠানো সম্ভব হয় না। এ রকম হলে ৩ শতাংশ হাইড্রোজেন পার অক্সাইড লাগিয়ে কাপড়টি ভিজিয়ে রাখুন। এরপর একটি ছুরি দিয়ে দাগের অংশটি ঘষে নিয়ে আরও খানিকটা হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দিয়ে ধুয়ে নিন।

তেল-ঝোলের দাগ

কাপড়ে তেল বা ঝোলের দাগ লাগা এই ঈদে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এই দাগ দূর করতে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিন। এ ছাড়া ৩ চা-চামচ বেকিং সোডা এবং ১ চা-চামচ পানি মিলিয়ে পেস্ট তৈরি করে সেই পেস্ট দাগের ওপর লাগিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললে দাগ চলে যাবে।

হলুদের দাগ

কাপড়ে হলুদের দাগ লাগলে লেবু দিয়ে ঘষুন। এরপর রোদে শুকাতে দিন। শুকিয়ে গেলে কাপড় ধুয়ে ফেলুন। অথবা দাগের ওপর গ্লিসারিন লাগিয়ে রেখে এক ঘণ্টা পর কাপড়

ধুয়ে ফেলুন।

মেহেদির দাগ

মেহেদির দাগ লাগা জায়গায় দুধ লাগিয়ে রেখে দিন আধা ঘণ্টা। এরপর ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

সূত্র: সিম্পলি ক্লথস লাইনস ও অন্যান্য

