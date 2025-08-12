Ajker Patrika
> জীবনধারা
> জেনে নিন

হালকা রঙের পোশাক পরলে মশা কামড়ায় না! মশা থেকে বাঁচার আরও উপায় জেনে নিন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
‘মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী শিকারি আসলে মশা।’ ড. টিমোথি সি. উইনগার্ড, ইতিহাসবিদ। ছবি: পেক্সেলস
‘মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী শিকারি আসলে মশা।’ ড. টিমোথি সি. উইনগার্ড, ইতিহাসবিদ। ছবি: পেক্সেলস

ইতিহাসবিদ ড. টিমোথি সি. উইনগার্ড বলেছেন, ‘মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী শিকারি আসলে মশা।’ প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে এক মিলিয়নের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে, যেখানে হাঙরের আক্রমণে মারা যায় বছরে ১০ জনের কম মানুষ। গ্রীষ্ম বা বর্ষা এলে গ্রাম থেকে শহর—সবার অন্যতম আতঙ্কের নাম হয়ে ওঠে মশা।

ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জিকা ভাইরাস, ইয়েলো ফিভার, চিকুনগুনিয়া, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস—সবই ছড়ায় মশার মাধ্যমে। শুধু ম্যালেরিয়াতেই প্রতিবছর পাঁচ লাখের বেশি প্রাণ ঝরে যায়। ইতিহাসে বহু যুদ্ধ, অভিবাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ অনেক কিছুর ওপরই প্রভাব ফেলেছে মশার ছড়ানো রোগ। উত্তর গোলার্ধের অনেক দেশ আজ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত। অনেকে তার আংশিক কারণ হিসেবে বলে থাকেন, সেখানে ম্যালেরিয়া নেই, ফলে তারা স্বাস্থ্যসংকটে ভুগে পিছিয়ে পড়েনি।

ড. উইনগার্ডের মতে, মশা কাকে বেশি কামড়াবে, তার ৮৫ শতাংশ নির্ভর করে আমাদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। তবে বাকি অংশ আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিছু সাধারণ অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে। তিনি গ্রীষ্মকালে মশার হাত থেকে বাঁচতে ৫টি বৈজ্ঞানিক উপায় জানিয়েছেন।

মদ পান এড়িয়ে চলুন

মশা মানুষের শরীর চিহ্নিত করে প্রধানত তাপ ও গন্ধের মাধ্যমে। অ্যালকোহল পান করলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মশা মানুষের অবস্থান সহজে শনাক্ত করতে পারে। তা ছাড়া অ্যালকোহল রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে ত্বকের তাপমাত্রা আরও বাড়ায়, যা মশার কাছে একধরনের সংকেত হিসেবে কাজ করে। তাই গরমের দিনে ঠান্ডা পানি বা লেবুর শরবত পান করলে ভালো উপকার পাবেন।

শরীর ঠান্ডা রাখুন এবং হালকা রঙের পোশাক পরুন

গাঢ় রঙের কাপড় তুলনামূলকভাবে বেশি তাপ ধরে রাখে। ফলে কামড়ানোর জন্য মশা সহজে আপনাকে খুঁজে পাবে। ছবি: পেক্সেলস
গাঢ় রঙের কাপড় তুলনামূলকভাবে বেশি তাপ ধরে রাখে। ফলে কামড়ানোর জন্য মশা সহজে আপনাকে খুঁজে পাবে। ছবি: পেক্সেলস

মশা ৬০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত গন্ধ শনাক্ত করতে পারে। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে বের হওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড তাদের জন্য বড় সংকেত। ব্যায়াম করলে বা ভারী শ্বাস নিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ বেড়ে যায়। এই অবস্থায় মশা দ্রুত খুঁজে পায় মানুষকে। তাই শরীর ঠান্ডা রাখা জরুরি। পোশাক নির্বাচনও এ ক্ষেত্রে জরুরি। গাঢ় রঙের কাপড় তুলনামূলকভাবে বেশি তাপ ধরে রাখে, ফলে মশা সহজে আপনাকে খুঁজে পাবে। তাই হালকা রঙের, লম্বা হাতা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরুন।

সঠিক নিয়মে মশারোধক ব্যবহার করুন

মশারোধক স্প্রে বা লোশন ব্যবহারে অসতর্ক হলে এর কার্যকারিতা কমে যায়। অনেক সময় আমরা কিছু জায়গা বাদ দিয়ে লোশন লাগাই, যেমন হাঁটু বা পায়ের পেছনের অংশ। আর সেখানেই মশা কামড়ায়। তাই অবশ্যই পুরো শরীরে সমানভাবে লোশন বা স্প্রে ব্যবহার করতে হবে। ডিইইটি সমৃদ্ধ মশারোধক সবচেয়ে কার্যকর।

জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলুন

মশার প্রজননের জন্য পানি অপরিহার্য। একটি ছোট বোতলে যতটুকু পানি ধরে, তাতেই মশা ডিম পাড়তে পারে। তাই বাড়ির আঙিনা বা ছাদে জমে থাকা পানি, পুরোনো টায়ার, খেলনা, ফুলের টব, পাত্র বা ভেজা মাটিও মশার আদর্শ প্রজননক্ষেত্র। সপ্তাহে অন্তত এক দিন এসব জায়গা পরিষ্কার করে ফেলুন।

শরীরের গন্ধ নিয়ন্ত্রণ করুন

মানুষের শরীরে প্রাকৃতিক ব্যাকটেরিয়ার মাত্রা বেশি থাকলে অনেক সময় মশা কম আকৃষ্ট হয়। তবে সুগন্ধি সাবান, ডিওডোরেন্ট বা পারফিউম মশার জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে। তাই বাইরে বের হওয়ার আগে সুগন্ধি পণ্য ব্যবহার না করাই ভালো। আর পা অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে হবে। আমাদের পায়ে থাকা বিশেষ একধরনের ব্যাকটেরিয়ার গন্ধ মশার অত্যন্ত পছন্দের জিনিস। এ জন্যই অনেক সময় গোড়ালি ও পায়ের কাছে মশা বেশি কামড়ায়।

রক্তের গ্রুপের প্রভাব

গায়ের রং, লিঙ্গ বা চুলের রং মশার জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে রক্তের গ্রুপ এখানে ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, রক্তের গ্রুপ ‘ও’ হলে তাদের মশা কামড়ায় বেশি। অন্যদিকে ‘এ’ গ্রুপের মানুষের ঝুঁকি সবচেয়ে কম, আর রক্তের গ্রুপ ‘বি’ এর মানুষেরা রয়েছে মাঝামাঝি পর্যায়ে।

মশা মানুষের হাজার বছরের পুরোনো শত্রু। তাদের পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক এই সহজ অভ্যাস গড়ে তুললে মশার কামড় এবং মশাবাহিত রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো যায়।

সূত্র: সিএনএন

বিষয়:

জীবনধারাসুস্থ জীবনফিচার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

গোপনে ১৯০ মিলিয়ন ডলারের নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

হালকা রঙের পোশাক পরলে মশা কামড়ায় না! মশা থেকে বাঁচার আরও উপায় জেনে নিন

হালকা রঙের পোশাক পরলে মশা কামড়ায় না! মশা থেকে বাঁচার আরও উপায় জেনে নিন

ঝাল-মিষ্টি গরুর মাংস

ঝাল-মিষ্টি গরুর মাংস

গরমে বরফ ভালো রাখবে ত্বক। বরফ তৈরির ৫ উপায় জেনে নিন

গরমে বরফ ভালো রাখবে ত্বক। বরফ তৈরির ৫ উপায় জেনে নিন

ভাবনার প্রেরণা, না দুর্ভাবনার নিঃসঙ্গতা—কোনটি বেছে নেবেন

ভাবনার প্রেরণা, না দুর্ভাবনার নিঃসঙ্গতা—কোনটি বেছে নেবেন