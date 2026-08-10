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যেভাবে করবেন

সপ্তাহে এক দিন মাথার ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার করা জরুরি

তাবিন্দা মোশারফ
সপ্তাহে এক দিন মাথার ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার করা জরুরি
মডেল: লাবণ্য। ছবি: মঞ্জু আলম

যাঁরা প্রতিদিন বাইরে বের হন বা অফিস করেন; তাঁরা সপ্তাহের ছুটির দিনটি বেছে নেন চুলের যত্ন নিতে। কেউ কেউ তো সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করেন ছুটির দিন মাথার ত্বক পরিষ্কার করার জন্য। সপ্তাহে মাত্র এক দিন নিয়ম মেনে পরিষ্কার করলে মাথার ত্বকের তেল, ময়লা এবং ক্ষতিকর জীবাণু দূর হয়ে যায়। এটি চুলের গোড়া মজবুত করে এবং দ্রুত চুল বড় হতে সাহায্য করে।

ঘরে বসে সহজে যেভাবে চুলে ডিপ ক্লিন করবেন—

মাথার ত্বক স্ক্রাবিং বা এক্সফোলিয়েশন করুন

প্রথমে মাথার ত্বক ও চুল হালকা করে ভিজিয়ে নিন। এরপর ২ চা-চামচ ব্রাউন সুগার বা ওটস এবং ২ চা-চামচ নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে হালকা ভেজা মাথার ত্বকে ৫ মিনিট বৃত্তাকারে ম্যাসাজ করুন। এটি মাথার ত্বকের মৃত কোষ এবং জমে থাকা ময়লা দূর করতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

ক্ল্যারিফাইং শ্যাম্পু ব্যবহার

স্ক্রাবিংয়ের পর একটি ভালো মানের ক্ল্যারিফাইং শ্যাম্পু অথবা সাধারণ শ্যাম্পুর সঙ্গে ১ চা-চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে মাথার ত্বক ও চুলে ভালো করে শ্যাম্পু করতে হবে। এরপর কুসুম গরম পানিতে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে।

ডিপ কন্ডিশনিং বা হেয়ার মাস্ক

চুল ধোয়া হয়ে গেলে একটি পাকা কলা, ২ চা-চামচ মধু এবং ১ চা-চামচ টক দই একসঙ্গে ব্লেন্ড করে মাথার ত্বকে ও চুলে ২০ মিনিট রাখুন। এরপর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। মাথার ত্বক গভীরভাবে পরিষ্কার করার পর চুল কিছুটা শুষ্ক হয়ে উঠতে পারে। এই মাস্ক চুলের হারিয়ে যাওয়া আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনে।

অ্যাপল সিডার ভিনেগার দিয়ে চুল ধুয়ে নিন

এক মগ পানিতে ২ চা-চামচ অ্যাপল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে চুলে শেষ ধোয়া দিন। এরপর আর সাধারণ পানি দিয়ে চুল ধোয়ার প্রয়োজন নেই। ভিনেগার মেশানো পানি মাথার ত্বকের পিএইচের মাত্রা ঠিক রাখে এবং চমৎকার উজ্জ্বলতা এনে দেয় চুলে।

মাথার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হলে যেভাবে পরিষ্কার করতে হবে

যাঁদের মাথার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক, তাঁরা সাধারণ ডিপ ক্লিনজিং পদ্ধতি ব্যবহার করলে মাথার ত্বক আরও বেশি রুক্ষ ও খসখসে হয়ে যেতে পারে। শুষ্ক মাথার ত্বকের জন্য এমনভাবে ডিপ ক্লিন করতে হবে, যাতে ময়লা পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের স্বাভাবিক তেল বা আর্দ্রতাও বজায় থাকে।

শ্যাম্পুর আগে মাথার ত্বকে তেল ম্যাসাজ করুন

২ চা-চামচ ক্যাস্টর অয়েল এবং ২ চা-চামচ হালকা গরম নারকেল বা বাদাম তেল মেশান। শ্যাম্পু করার ৩০ মিনিট আগে এই তেলের মিশ্রণ দিয়ে মাথার ত্বকে আলতো হাতে ম্যাসাজ করুন। এটি শুষ্ক মাথার ত্বক মসৃণ করে এবং শ্যাম্পু করার সময় মাথার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হওয়া থেকে বাঁচায়।

হাইড্রেটিং স্ক্রাব

২ চা-চামচ ওটসের গুঁড়া এবং ২ চা-চামচ খাঁটি মধু দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। তেল ম্যাসাজ করা মাথার ত্বকের ওপর এই স্ক্রাব লাগিয়ে ২ থেকে ৩ মিনিট আলতো ম্যাসাজ করুন। ওটস মৃত কোষ দূর করে আর মধু মাথার ত্বক আর্দ্র রাখে।

সালফেটমুক্ত শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুতে হবে

যেকোনো মাইল্ড বা সালফেটমুক্ত ময়শ্চারাইজিং শ্যাম্পু পানিতে মিশিয়ে ফেনা তৈরি করুন। এরপর শ্যাম্পু শুধু মাথার ত্বকে দিন। চুলের জন্য আলাদা করে শ্যাম্পুর দরকার নেই। ধোয়ার সময় নেমে যাওয়া ফেনা দিয়েই চুল পরিষ্কার হয়ে যাবে। সালফেটমুক্ত শ্যাম্পু মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল কেড়ে না নিয়ে শুধু জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে।

অ্যালোভেরা ও টক দইয়ের হাইড্রেটিং মাস্ক

৪ চা-চামচ অ্যালোভেরা জেল এবং ২ চা-চামচ টক দই মিশিয়ে নিন। শ্যাম্পু করার পর এই মাস্ক মাথার ত্বক এবং পুরো চুলে ২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে শুধু ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি শুষ্ক মাথার ত্বকের চুলকানি ও টানটান ভাব দূর করে। এতে গভীর ময়শ্চারাইজেশন নিশ্চিত হয়।

লেখক: স্বত্বাধিকারী, নিউ রেড বিউটি স্যালন

বিষয়:

ত্বকের যত্নছাপা সংস্করণজীবনধারা
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