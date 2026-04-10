আজকের রাশিফল: পকেটে শনির নজর, ঝগড়া করলে পরে পস্তাবেন

মেষ

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস হিমালয় সমান! সকালে মনে হবে আপনি চাইলেই এক লাফে অফিস পৌঁছে যাবেন। কিন্তু বাস্তব হলো—বাস বা ট্রেনের ভিড় আপনার সেই সুপারহিরো ইমেজে জল ঢেলে দেবে। আর্থিক ক্ষেত্রে আজ বড় কোনো ‘বিপ্লব’ করতে যাবেন না। কোনো বন্ধু যদি এসে বলে ‘ভাই, একটা স্কিম আছে, তিন মাসেই ডবল’, তবে বুঝবেন আপনার পকেটে শনি নজর দিয়েছে। বসের মেজাজ আজ তপ্ত কড়াইয়ের মতো, তাই বিনা কারণে তর্কে গিয়ে ‘বেগুন পোড়া’ হবেন না। বীরত্ব দেখান কাজে, শপিং মলে ক্রেডিট কার্ড ঘষায় নয়।

বৃষ

বৃষ রাশির জাতকদের আজ দামী জিনিসের প্রতি আকর্ষণ চুম্বকের মতো কাজ করবে। আপনি হয়তো জাস্ট ‘উইন্ডো শপিং’ করতে বেরোবেন, কিন্তু ফেরার সময় হাতে আইফোনের প্যাকেট থাকার প্রবল যোগ আছে। বাড়িতে আজ অনাহূত অতিথির হামলা হতে পারে। তাই ফ্রিজে অন্তত দু-চারটা কোল্ড ড্রিংকস আর মিষ্টি মজুত রাখুন, যাতে মান-সম্মান বাঁচে। খাবারের প্লেটে একটু ব্রেক কষুন। আজ বিরিয়ানির মোহ ত্যাগ না করলে রাত্রে অ্যান্টাসিডই হবে আপনার একমাত্র সঙ্গী। পকেট বাঁচান, কারণ মাসের শেষে ক্যালেন্ডার কিন্তু আপনাকে ক্ষমা করবে না।

মিথুন

আপনার মস্তিষ্কে আজ যেন একটি সুপার কম্পিউটার বসানো হয়েছে। একের পর এক আইডিয়া আসবে, কিন্তু সমস্যা হলো—কোনটা রেখে কোনটা করবেন তা নিয়ে আপনি নিজের দুই সত্তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন। ব্যবসায়িক মিটিংয়ে আজ আপনার উপস্থিত বুদ্ধি সবাইকে চমকে দেবে। তবে সাবধান, অতিরিক্ত কথা বলতে গিয়ে নিজের গোপন কথা ফাঁস করে দেবেন না। আজ সঙ্গীর সঙ্গে তর্কে যাবেন না। আপনি যুক্তি দেবেন বিজ্ঞানের, আর উনি দেবেন আবেগের—ফলাফল আপনার পরাজয় নিশ্চিত। সিদ্ধান্তের আগে অন্তত পাঁচ মিনিট চোখ বন্ধ করে ভাবুন।

কর্কট

সকালটা শুরু হবে দারুণ এনার্জি দিয়ে, কিন্তু দুপুরের পর আপনার মুড সুইং আপনাকে বিচলিত করতে পারে। বিনা কারণে মনে হতে পারে দুনিয়ার সব দুঃখ আপনার কাঁধে। আর্থিক ক্ষেত্রে অনলাইন শপিংয়ের নেশা আজ আপনাকে দেউলিয়া করতে পারে। বাড়ির ছোটখাটো কাজে হাত লাগালে মানসিক প্রশান্তি পাবেন। আজ যদি গিন্নি বা মা আপনাকে ঘর মোছার দায়িত্ব দেয়, তবে তা গ্রহের আশীর্বাদ মনে করে হাসিমুখে মেনে নিন। মেজাজ হারিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না, পরে পস্তাতে হতে পারে।

সিংহ

সিংহ মানেই রাজকীয় ভাব। আজ চাইবেন সবাই আপনার সামনে কুর্নিশ করুক, কিন্তু অফিসের জুনিয়র বা বাড়ির পিচ্চিটা আপনাকে পাত্তাই দেবে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করতেই আজ আপনার দিনের অর্ধেক সময় চলে যেতে পারে। কাজের চাপে আপনার ‘রয়্যাল লুক’ কিছুটা ম্লান হতে পারে। বন্ধুদের আড্ডায় আজ আপনিই হবেন মধ্যমণি, তবে বিল মেটানোর সময় যেন বাথরুম যাওয়ার নাম করে সটকে পড়বেন না। নিজেকে গুরুত্ব দিন, কিন্তু অন্যদেরও মানুষ বলে গণ্য করুন।

কন্যা

আজ চাইবেন ঘরের কোণ থেকে শুরু করে অফিসের ফাইল—সবকিছু যেন মিলিমিটার মাপে নিখুঁত থাকে। এই পারফেকশনের চক্করে অন্যের ভুল ধরতে গিয়ে অপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। দূরে কোথাও ভ্রমণের ইচ্ছা প্রবল হবে, কিন্তু টিকিট কাটার আগে পাসবুকটা একবার ঝালিয়ে নিন। দুনিয়াটা গোল, তাই সবকিছু সোজা করতে গিয়ে নিজের মাথা গরম করবেন না। সকালে গাছে পানি দিন, মানসিক খুঁতখুঁতানি অনেকটা কমবে।

তুলা

সবাইকে খুশি করার এক অদ্ভুত নেশা আজ আপনাকে পেয়ে বসবে। ফলে নিজের কাজ পড়ে থাকবে পেন্ডিং ফাইলে। রাস্তায় চলার সময় আজ ট্রাফিক আইন একদম ভাঙবেন না, কারণ ট্রাফিক পুলিশ আজ আপনার রাশির ওপর কড়া নজর রাখছে। প্রেমে নতুন মোড় আসার সম্ভাবনা আছে, তবে পুরোনো কাসুন্দি ঘাটবেন না। অফিসের লিকার চা আর পাশের টেবিলের পরনিন্দা—দুটাই আজ এড়িয়ে চলুন। পর্যাপ্ত পানি পান করুন, আজ আপনার শরীরের হাইড্রেশন খুব দরকার।

বৃশ্চিক

আপনার মধ্যে আজ এক ধরনের ডিটেকটিভ সত্তা কাজ করবে। কার মনে কী চলছে তা জানার জন্য মরিয়া থাকবেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আজ নীরবতাই হবে আপনার সেরা অস্ত্র। বাড়ির ছোটরা আজ আপনার কাছে আবদার নিয়ে আসতে পারে, যা সামলাতে হিমশিম খাবেন। আজ অর্থযোগ আছে, তবে আলস্য করলে সেই সুযোগ পাশের বাড়ির কেউ নিয়ে যাবে। পরিকল্পনা করুন গোপনে, কিন্তু কাজ করুন প্রকাশ্যে।

ধনু

আজ মনে হবে আপনি জগতের সব জানেন। অন্যের সমস্যায় উপদেশ দিতে গিয়ে নিজেই সমস্যায় পড়তে পারেন। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হবে, তবে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা আজ না তোলাই ভালো। লটারির টিকিট কাটার ইচ্ছা হতে পারে, তবে মনে রাখবেন—পরিশ্রমই আপনার আসল লটারি। বেশি গম্ভীর না হয়ে একটু হাসাহাসি করুন, হার্ট ভালো থাকবে। অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের বিবেকের কথা শুনুন।

মকর

আজকের দিনটি আপনার জন্য কোনো ম্যারাথনের চেয়ে কম নয়। কাজের চাপে মনে হতে পারে আপনি একজন আধুনিক যুগের ক্রীতদাস! তবে ধৈর্য ধরুন, এই খাটুনির ফল শিগগিরই পাবেন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে পিঠের বারোটা বাজাবেন না। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সন্ধ্যায় একটু সময় কাটান, হয়তো উনি আপনার জন্য বিশেষ কোনো সারপ্রাইজ প্ল্যান করেছেন। মাঝে মাঝে একটু স্ট্রেচিং করুন, শরীরটা রোবট নয়।

কুম্ভ

আপনার সৃজনশীলতা আজ মেঘের ওপরে ভাসবে। নতুন কোনো প্রজেক্ট বা ক্রিয়েটিভ কাজে হাত দিলে দারুণ ফল পাবেন। তবে বাস্তব জগৎ থেকে খুব বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন না। বন্ধুরা আজ আপনার বাড়িতে আড্ডা দিতে আসতে পারে, যা আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। আজ নীল বা সাদা রঙের পোশাক পরুন, পজিটিভ এনার্জি পাবেন। আকাশকুসুম ভাবনা বাদ দিয়ে মাটির কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করুন।

মীন

আজ কাজের মাঝে হঠাৎ করেই অতীতে বা ভবিষ্যতে হারিয়ে যেতে পারেন। বসের সামনে যদি এমন ‘ধ্যানমগ্ন’ অবস্থায় ধরা পড়েন, তবে ইনক্রিমেন্টের আশা ত্যাগ করতে হবে। ব্যবসায় বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার যোগ আছে, তাই তাগাদা দিতে ভুলবেন না। প্রিয়জনের সঙ্গে কোনো সুন্দর ক্যাফেতে বসে কফি খাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। স্বপ্নে ওড়া ভালো, কিন্তু অবতরণটা যেন ঠিক জায়গায় হয়।

