সুপার গ্লু তুলবেন যেভাবে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
ভাঙা জিনিস দ্রুত জোড়া লাগাতে সুপার গ্লু বা গরিলা গ্লু নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি উপকরণ। ধাতু, কাচ, প্লাস্টিক, চামড়া কিংবা কাঠ—সব ধরনের বস্তু মুহূর্তে জোড়া লাগাতে পারে এই আঠা। তবে সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন অসাবধানতায় গ্লু হাত, কাপড়, আসবাব বা ঘরের অন্য কোনো জিনিসে লেগে যায়। অনেকে ভাবেন, এটি কোনোভাবেই তোলা যাবে না। তবে বিষয়টি তেমন নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চললে প্রায় সব জায়গা থেকে সুপার গ্লু নিরাপদে তোলা সম্ভব।
বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যায়, সুপার গ্লু এত দ্রুত শক্ত হয়; কারণ, এটি অল্প আর্দ্রতার সংস্পর্শ পেলে কাজ শুরু করে। হাতের ঘাম, বাতাসের আর্দ্রতা বা যে বস্তুতে গ্লু লাগানো হচ্ছে—সবখানে এই আর্দ্রতা থাকে। ফলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শক্ত হয়ে যায়। এ কারণেই সুপার গ্লু তুলতে সাধারণ পানি বা কাপড় যথেষ্ট নয়, দরকার হয় সঠিক কৌশল।
ত্বকে লেগে গেলে কী করবেন
হাত বা আঙুলে সুপার গ্লু লেগে গেলে প্রথমে আতঙ্কিত না হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, কখনোই জোরে টান দিয়ে গ্লু তুলতে যাবেন না। এতে ত্বক উঠে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রথমে কুসুম গরম পানিতে সাবান মিশিয়ে আক্রান্ত জায়গা কয়েক মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এরপর নরম কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়ে আলতো করে ঘষতে থাকুন। সাবান ধীরে ধীরে গ্লু দুর্বল করে দেয় এবং কিছু সময় পর গ্লু খসে পড়তে শুরু করে।
কাচে লাগলে
কাচ শক্ত হওয়ায় এখান থেকে সুপার গ্লু তুলে ফেলা তুলনামূলক সহজ। তুলার বল বা নরম কাপড়ে অল্প নেইলপলিশ রিমুভার বা রাবিং অ্যালকোহল লাগিয়ে গ্লুর দাগের ওপর লাগান। এরপর ছোট বৃত্তাকারে ঘষুন। সঙ্গে সঙ্গে না উঠলে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে এই কাজ কয়েকবার করতে হতে পারে।
প্লাস্টিকে লাগলে
প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। অনেক সময় শক্ত রাসায়নিক ব্যবহারে প্লাস্টিক গলে যেতে পারে বা রং নষ্ট হতে পারে। ছোট দাগের ক্ষেত্রে অল্প নেইলপলিশ রিমুভার ব্যবহার করা যেতে পারে। দাগ বড় হলে তুলনামূলক হালকা পদ্ধতি বেছে নেওয়াই নিরাপদ।
কাপড়ে লাগলে
কাপড়ে সুপার গ্লু লাগলে নেইলপলিশ রিমুভার ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কারণ, এতে কাপড়ের রং উঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কটন বা পলিয়েস্টার কাপড়ের ক্ষেত্রে রাবিং অ্যালকোহল ভালো কাজ করে। পরিষ্কার কাপড়ে অল্প অ্যালকোহল নিয়ে দাগের ওপর ঘষতে থাকুন। চামড়ার কাপড়, ব্যাগ বা জুতায় গ্লু লাগলে ভিনেগার বা সামান্য ডব্লিউডি-৪০ ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে গ্লু নরম হয়ে আসে এবং চামড়ার ক্ষতিও তুলনামূলক কম হয়।
কাঠ বা আসবাবে লাগলে
পলিশবিহীন কাঠে সুপার গ্লু তুলতে তুলনামূলক কম ঝামেলা হয়। তবে পলিশ করা কাঠ বা আসবাবে সরাসরি নেইলপলিশ রিমুভার ব্যবহার করলে পালিশ উঠে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মিনারেল অয়েল লাগিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে গ্লু নরম হয়ে আসে। এরপর আলতো করে তুলে ফেলা যায়। ছোট দাগ হলে কটন বাডে অল্প রিমুভার নিয়ে শুধু গ্লুর ওপর লাগানো যেতে পারে, তবে খুব সাবধানে।
কিছু জরুরি সতর্কতা
সুপার গ্লু তোলার আগে সম্ভব হলে শুকনো অংশ আলতো করে খুঁচিয়ে তুলুন। ছোট জায়গার জন্য কটন বাড ব্যবহার করতে পারেন। যেকোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের আগে যাচাই করে নেওয়া উচিত। ত্বকের ক্ষেত্রে শক্ত রাসায়নিক এড়িয়ে চলাই নিরাপদ।
হঠাৎ প্রয়োজনের সময় সুপার গ্লু যেমন উপকারী, তেমনি অসাবধানতায় লেগে গেলে তা ভোগান্তির কারণও হতে পারে। তবে আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য ধরে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায় সব জায়গা থেকে সুপার গ্লু নিরাপদে তোলা সম্ভব। ত্বক, কাপড়, কাচ কিংবা আসবাব—প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে সুপার গ্লু তুলতে আলাদা কৌশল ব্যবহার করুন।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট
ভাঙা জিনিস দ্রুত জোড়া লাগাতে সুপার গ্লু বা গরিলা গ্লু নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি উপকরণ। ধাতু, কাচ, প্লাস্টিক, চামড়া কিংবা কাঠ—সব ধরনের বস্তু মুহূর্তে জোড়া লাগাতে পারে এই আঠা। তবে সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন অসাবধানতায় গ্লু হাত, কাপড়, আসবাব বা ঘরের অন্য কোনো জিনিসে লেগে যায়। অনেকে ভাবেন, এটি কোনোভাবেই তোলা যাবে না। তবে বিষয়টি তেমন নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চললে প্রায় সব জায়গা থেকে সুপার গ্লু নিরাপদে তোলা সম্ভব।
বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যায়, সুপার গ্লু এত দ্রুত শক্ত হয়; কারণ, এটি অল্প আর্দ্রতার সংস্পর্শ পেলে কাজ শুরু করে। হাতের ঘাম, বাতাসের আর্দ্রতা বা যে বস্তুতে গ্লু লাগানো হচ্ছে—সবখানে এই আর্দ্রতা থাকে। ফলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শক্ত হয়ে যায়। এ কারণেই সুপার গ্লু তুলতে সাধারণ পানি বা কাপড় যথেষ্ট নয়, দরকার হয় সঠিক কৌশল।
ত্বকে লেগে গেলে কী করবেন
হাত বা আঙুলে সুপার গ্লু লেগে গেলে প্রথমে আতঙ্কিত না হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, কখনোই জোরে টান দিয়ে গ্লু তুলতে যাবেন না। এতে ত্বক উঠে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রথমে কুসুম গরম পানিতে সাবান মিশিয়ে আক্রান্ত জায়গা কয়েক মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এরপর নরম কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়ে আলতো করে ঘষতে থাকুন। সাবান ধীরে ধীরে গ্লু দুর্বল করে দেয় এবং কিছু সময় পর গ্লু খসে পড়তে শুরু করে।
কাচে লাগলে
কাচ শক্ত হওয়ায় এখান থেকে সুপার গ্লু তুলে ফেলা তুলনামূলক সহজ। তুলার বল বা নরম কাপড়ে অল্প নেইলপলিশ রিমুভার বা রাবিং অ্যালকোহল লাগিয়ে গ্লুর দাগের ওপর লাগান। এরপর ছোট বৃত্তাকারে ঘষুন। সঙ্গে সঙ্গে না উঠলে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে এই কাজ কয়েকবার করতে হতে পারে।
প্লাস্টিকে লাগলে
প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। অনেক সময় শক্ত রাসায়নিক ব্যবহারে প্লাস্টিক গলে যেতে পারে বা রং নষ্ট হতে পারে। ছোট দাগের ক্ষেত্রে অল্প নেইলপলিশ রিমুভার ব্যবহার করা যেতে পারে। দাগ বড় হলে তুলনামূলক হালকা পদ্ধতি বেছে নেওয়াই নিরাপদ।
কাপড়ে লাগলে
কাপড়ে সুপার গ্লু লাগলে নেইলপলিশ রিমুভার ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কারণ, এতে কাপড়ের রং উঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কটন বা পলিয়েস্টার কাপড়ের ক্ষেত্রে রাবিং অ্যালকোহল ভালো কাজ করে। পরিষ্কার কাপড়ে অল্প অ্যালকোহল নিয়ে দাগের ওপর ঘষতে থাকুন। চামড়ার কাপড়, ব্যাগ বা জুতায় গ্লু লাগলে ভিনেগার বা সামান্য ডব্লিউডি-৪০ ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে গ্লু নরম হয়ে আসে এবং চামড়ার ক্ষতিও তুলনামূলক কম হয়।
কাঠ বা আসবাবে লাগলে
পলিশবিহীন কাঠে সুপার গ্লু তুলতে তুলনামূলক কম ঝামেলা হয়। তবে পলিশ করা কাঠ বা আসবাবে সরাসরি নেইলপলিশ রিমুভার ব্যবহার করলে পালিশ উঠে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মিনারেল অয়েল লাগিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে গ্লু নরম হয়ে আসে। এরপর আলতো করে তুলে ফেলা যায়। ছোট দাগ হলে কটন বাডে অল্প রিমুভার নিয়ে শুধু গ্লুর ওপর লাগানো যেতে পারে, তবে খুব সাবধানে।
কিছু জরুরি সতর্কতা
সুপার গ্লু তোলার আগে সম্ভব হলে শুকনো অংশ আলতো করে খুঁচিয়ে তুলুন। ছোট জায়গার জন্য কটন বাড ব্যবহার করতে পারেন। যেকোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের আগে যাচাই করে নেওয়া উচিত। ত্বকের ক্ষেত্রে শক্ত রাসায়নিক এড়িয়ে চলাই নিরাপদ।
হঠাৎ প্রয়োজনের সময় সুপার গ্লু যেমন উপকারী, তেমনি অসাবধানতায় লেগে গেলে তা ভোগান্তির কারণও হতে পারে। তবে আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য ধরে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায় সব জায়গা থেকে সুপার গ্লু নিরাপদে তোলা সম্ভব। ত্বক, কাপড়, কাচ কিংবা আসবাব—প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে সুপার গ্লু তুলতে আলাদা কৌশল ব্যবহার করুন।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট
এই অতি ডিজিটাল যুগে এসেও নিজের নিভৃত ব্যক্তিগত জার্নাল বা ডায়েরি লেখার গুরুত্ব কি ফুরিয়ে গেছে? বিজ্ঞান এবং সফল মানুষদের জীবন বলছে, একদমই নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার এই কোলাহলের যুগে নিজের জন্য অন্তত ১০ মিনিট সময় বের করে ডায়েরি লেখা আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ হতে পারে। নিজের দুর্বলতা ও শক্তিকে চেনা...৪ ঘণ্টা আগে
গত কয়েক বছরে ‘ওয়েলবিয়িং’ শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে এর সঙ্গে যোগব্যায়ামের সম্পর্ক কতটা গভীর? প্রশিক্ষকদের মতে, যোগব্যায়াম শুধু কিছু আসন নয়, এটি শরীর ও মনের ভারসাম্য রক্ষার একটি বিজ্ঞানও।১২ ঘণ্টা আগে
পকেটে হাত দেওয়ার আগে তিনবার সঞ্চয়ের নাম জপুন। অফিসে আপনার এনার্জি দেখে বস ভয় পেয়ে যেতে পারেন। মনে হবে একাই পুরো কোম্পানি টেনে দেবেন, কিন্তু আদতে দুপুরের লাঞ্চের পর হাই তুলতে তুলতেই দিন কাবার হবে।১৩ ঘণ্টা আগে
একসময় রান্নাঘর শুধু রান্না করার সাধারণ জায়গা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি বাড়ির সদস্যদের রুচি ও আভিজাত্য প্রকাশের এক অনন্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে। রান্নাঘরের সজ্জায় বেশি দৃশ্যমান অংশ হলো ক্যাবিনেট। তাই এর সঠিক রং নির্বাচন জরুরি। সময়ের সঙ্গে রুচিতেও বদল আসে।১৩ ঘণ্টা আগে