আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে হার্টবিট বেড়ে যাবে, কিন্তু বয়স তো বাড়ছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আপনি আজ এনার্জির পাওয়ার হাউস। মনে হবে একা হাতেই পুরো অফিসের কাজ নামিয়ে দেবেন। তবে অতিরিক্ত উৎসাহে টেবিল চাপড়াতে গিয়ে ল্যাপটপ ভেঙে ফেলবেন না। সঙ্গীর সঙ্গে অযথা তর্কে যাবেন না। তিনি আজ ‘ভুল’ হলেও আপনার জন্য ‘ঠিক’—এই মন্ত্র জপে শান্তি বজায় রাখুন। অফিসের বস খিটমিট করলে মনে মনে তার কার্টুন বানান, কিন্তু মুখে চওড়া হাসি রাখুন।
বৃষ
আলস্য আজ আপনার প্রধান শত্রু। বিছানা চুম্বকের মতো টানবে। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তবে সেটা পকেটমারি যাওয়া মানিব্যাগ খুঁজে পাওয়ার মতোও হতে পারে। প্রিয়জনের জন্য আজ দামি উপহার কেনার ইচ্ছা জাগবে, কিন্তু ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে সেই ইচ্ছা আইসক্রিম খাওয়ার মতো ছোট হয়ে যাবে। আজ কাউকে ফ্রিতে বুদ্ধি দিতে যাবেন না, কারণ লোকে আপনার বুদ্ধি নিয়ে ট্রোল করতে পারে।
মিথুন
আজ একই সঙ্গে দশটা কাজ করতে চাইবেন এবং দিন শেষে দেখবেন একটাই ঠিকঠাক হয়েছে। শরীর নিয়ে একটু টানাপোড়েন হতে পারে। পুরোনো কোনো প্রেমিকার টেক্সট দেখে হার্টবিট বেড়ে যেতে পারে। রিপ্লাই দেওয়ার আগে একবার আয়নায় নিজের বর্তমান বয়সটা দেখে নিন। রাস্তায় হাঁটার সময় মোবাইলে রিলস দেখবেন না, নর্দমায় পড়ার জোরালো যোগ আছে।
কর্কট
আপনি আজ সেন্টিমেন্টাল রাজা বা রানি। ইমোশনাল হয়ে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে লম্বা চওড়া স্ট্যাটাস দেবেন না, পরে ডিলিট করতে লজ্জা লাগবে। সঙ্গী আজ আপনার মুড বুঝতে ভুল করতে পারে। ঝগড়া না করে বরং তাকে একটা বিরিয়ানির প্যাকেট ধরিয়ে দিন, সব শান্ত হয়ে যাবে। মায়ের হাতের রান্না নিয়ে কোনো সমালোচনা করবেন না, খুন্তির বাড়ি খাওয়া থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।
সিংহ
রাজকীয় মেজাজে থাকবেন। মনে হবে পৃথিবীটা আপনার চারপাশেই ঘুরছে। তবে অফিসের পিয়নও আজ আপনার কথা না শুনতে পারে, তাই মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আজ আপনি একটু বেশিই রোমান্টিক। কবিতা বা গান গাইতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন পাশের বাড়ির লোক যেন পুলিশে খবর না দেয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বেশি সময় দেখবেন না, কাজের দেরি হয়ে যাবে।
কন্যা
পারফেক্ট হতে গিয়ে আজ সবার চক্ষুশূল হতে পারেন। ধুলোবালি নিয়ে আপনার অতি-সতর্কতা বন্ধুদের বিরক্ত করবে। সঙ্গীর পোশাকের ভুল ধরতে যাবেন না। প্রশংসা করুন, নাহলে ডিনারটা একা একাই করতে হতে পারে। আজ অফিসের ফাইল গোছানোর চেয়ে নিজের জীবনের জট ছাড়ানোতে মন দিন।
তুলা
আপনি আজ ব্যালেন্স করতে গিয়ে হিমশিম খাবেন। একদিকে অফিসের কাজ, অন্যদিকে বাড়িতে শপিং লিস্ট—মাঝখানে আপনি স্যান্ডউইচ। প্রেমের সম্পর্কে আজ বসন্তের হাওয়া বইবে। কোনো দামি রেস্তোরাঁয় যাওয়ার বদলে স্ট্রিট ফুড খেয়েও আজ খুশি থাকতে পারবেন। সেলফি তুলতে গিয়ে ফোনের স্ক্রিন যেন ফেটে না যায়, সাবধান!
বৃশ্চিক
আপনার রহস্যময় আচরণ আজ অন্যদের বিভ্রান্ত করবে। গোয়েন্দাগিরি করার ইচ্ছা জাগতে পারে, তবে অন্যের ফোনে উঁকি দেবেন না। ভালোবাসার মানুষের ওপর আজ সন্দেহ বাড়তে পারে। মনে রাখবেন, সবাই ষড়যন্ত্রকারী নয়, কেউ কেউ স্রেফ ব্যস্তও থাকে। আজ কালো রঙের পোশাক পরুন, এতে আপনার ‘ভিলেন’ ইমেজটা আরও ফুটে উঠবে!
ধনু
আজ ঘর থেকে পালিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে মন চাইবে। কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স আপনাকে আবার ড্রয়িং রুমের সোফায় বসিয়ে দেবে। লং ড্রাইভের প্ল্যান হতে পারে, তবে পেট্রলের দামের কথা ভেবে রিকশা রাইডেই সন্তুষ্ট থাকুন। আজ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বসলে পকেট সাবধানে রাখুন, বিল দেওয়ার সময় সবাই বাথরুমে যেতে পারে।
মকর
কাজের চাপে আজ নিজেকে রোবট মনে করতে পারেন। তবে বস আজ আপনাকে হঠাৎ ছুটি বা প্রশংসা দিয়ে অবাক করতে পারে (যদিও সম্ভাবনা কম)। ঘরোয়া শান্তি বজায় রাখতে সঙ্গীর সব কথায় ‘হ্যাঁ’ বলুন। এমনকি তিনি যদি বলেন সূর্য আজ পশ্চিম দিকে উঠেছে, তাতেও সায় দিন। লিফটে চড়ার সময় সাবধান, আজ আটকে যাওয়ার একটা সূক্ষ্ম যোগ আছে।
কুম্ভ
আজ সৃষ্টিশীল কিছু করতে চাইবেন। যেমন—নতুন কোনো রান্নার এক্সপেরিমেন্ট, যা খেয়ে বাড়ির লোকের পেট খারাপ হওয়ার চান্স ১০০ পারসেন্ট। হঠাৎ করেই পুরোনো বন্ধুর প্রেমে পড়তে পারেন। তবে প্রোপোজ করার আগে জেনে নিন তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে কি না। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ডিবেট করতে যাবেন না, গালি খাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।
মীন
আজ স্বপ্নের জগতে ভাসবেন। কল্পনা করবেন আপনি লটারি জিতেছেন, কিন্তু বাস্তবে দেখবেন পকেটে শুধু বাসের টিকিট। প্রিয় মানুষটির জন্য আজ কাঁদার জন্য জোড়া বালতি রেডি রাখতে পারেন। সিনেমা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া আজ আপনার স্বভাব। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা ভালো, তবে সামনে কোনো ল্যাম্পপোস্ট আছে কি না দেখে নেবেন।
