৩ থেকে ১২ বছরের শিশুদের যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন

কোনো স্পষ্ট রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ না থাকা সত্ত্বেও সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি বা জটিল এড়াতে আগেই রোগ শনাক্ত করার চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা হলো হেলথ স্ক্রিনিং। এটি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিশুদের সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ৩ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা ব্যাক-টু-স্কুল চেকআপ অত্যন্ত জরুরি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব বাড়ে। কিছু পরীক্ষা নির্দিষ্ট বছর পরপর করতে হয়, আবার কিছু টেস্ট জীবনকালে মাত্র একবার করা হতে পারে।
ভাইটাল সাইন: রক্তচাপ, রক্তে শর্করা বা সুগারের মাত্রা এবং হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করা।
শারীরিক পরীক্ষা: সামগ্রিক শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বডি মাস ইনডেক্স এবং ত্বকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
দাঁতের যত্ন: দাঁত, মাড়ি, জিব এবং চোয়ালের সুস্থতা নিশ্চিত করতে বছরে অন্তত একবার ডেন্টিস্ট দেখানো।
সূত্র: হেলথ লাইন
কথায় বলে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝতে হয়। দাঁত ভালো রাখার জন্য কি শুধু দাঁতের যত্ন নিয়ে থেমে গেলে চলবে? আমাদের মুখে প্রায় ৭০০ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ফাঙ্গাস নিয়ে একটি জটিল অণুজীবের সমাজ বা ওরাল মাইক্রোবায়োম আছে। তাই শুধু দাঁত পরিষ্কার রাখাই যথেষ্ট নয়।৩৩ মিনিট আগে
বাইরে থেকে এসে অনেকে স্যালাইন খাওয়া পছন্দ করেন। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে বাইরে থেকে এসে স্যালাইন খাওয়া উচিত নয়। কারণ, স্যালাইনের পানি মূলত ডায়রিয়া রোগীদের জন্য। আপনি পিপাসা মেটাতে স্যালাইন খেলে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হবে।১ ঘণ্টা আগে
সঙ্গীর প্রাক্তনকে নিয়ে মনের ভেতর হীনম্মন্যতা, অনর্থক ভয় আর তীব্র আচ্ছন্নতা। এই বিষয়গুলো আধুনিক রোমান্টিক সম্পর্কের এক নীরব কিন্তু ধ্বংসাত্মক ব্যাধি। সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গীর অতীত জীবন সম্পর্কে অতি কৌতূহল যখন মানসিক যন্ত্রণায় রূপ নেয়, মনোবিজ্ঞানের...১৪ ঘণ্টা আগে
এমনটা প্রায় অনেকের হয়; পিরিয়ডের সময় বা তার কয়েক দিন আগে থেকে মিষ্টি, চকলেট বা আইসক্রিম খাওয়ার তীব্র ইচ্ছা জাগে। যতবারই নিজেকে ভোলাতে চান, ঠিক ততবারই মনে হয় একটু মিষ্টিজাতীয় খাবার চেখে দেখলে মন্দ হতো না! প্রায় সব নারীই প্রতি মাসে বা জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান।১৬ ঘণ্টা আগে