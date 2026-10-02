অক্টোবর থেকে বদলে যায় মেজাজ, জেনে নিন, কেন এত ক্লান্ত লাগে এ মাসে

ইংরেজি ক্যালেন্ডারের পাতায় যখন অক্টোবর, তখন বাংলা মাসের ঘরে আশ্বিন বসে আছে গা এলিয়ে। আশ্বিন মানে শরতের শেষ ভাগ। এ সময় আকাশজুড়ে সাদা মেঘের ভেলা আর কাশবন আমাদের মনে কিছুটা দোলা দিলেও ক্যালেন্ডারের পাতা যখনই ১ অক্টোবরে পৌঁছায়, অনেকের শরীর ও মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সকালবেলা অ্যালার্ম বাজার পরও বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না, কর্মক্ষেত্রে সারা দিন একধরনের ঝিমুনি ভাব কাজ করে, আর কারণে-অকারণে মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে। হঠাৎ করে সবার মধ্যে এই যে ক্লান্তি, অলসতা আর মেজাজ পরিবর্তন ঘটতে থাকে; তাকে বিশেষজ্ঞরা বলেন ফল ফ্যাটিগ বা শরৎকালীন অবসাদ। কিন্তু কেন অক্টোবরের শুরু থেকে আমাদের শরীর ও মন এভাবে বদলে যেতে শুরু করে? এর পেছনে রয়েছে কিছু অবধারিত জৈবিক ও প্রাকৃতিক কারণ।
অক্টোবর থেকে দিন ছোট হতে শুরু করে এবং রাত বড় হয়। ফলে গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালের চেয়ে সূর্যের আলোর পরিমাণ অনেক কমে যায়। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে আমাদের মস্তিষ্ক সূর্যালোকের ওপর ভিত্তি করে শরীর সজাগ রাখে। আলো যখন কমে যায়, তখন মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে মেলাটোনিন নামক হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়। এই মেলাটোনিন হলো মূলত ঘুমের হরমোন। সারা দিন শরীরে এর আধিক্য থাকার কারণে শরীর অলস লাগে এবং সারাক্ষণ ঘুম ঘুম ভাব থাকে।
সূর্যের আলো আমাদের শরীরে সেরোটোনিন নামক একটি নিউরোট্রান্সমিটার বা হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে, যা আমাদের মন ভালো রাখতে এবং শক্তি জোগাতে কাজ করে। অক্টোবরের শুরুতে রোদ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে সেরোটোনিন কমে যায় এবং একই সঙ্গে কমে যায় ভিটামিন ডি এর উৎপাদন। এই দুইয়ের অভাবে কোনো কারণ ছাড়াই মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, অবসাদ ভর করে এবং মানসিক উদাসীনতা দেখা দেয়।
আমাদের শরীরের ভেতর একটি অদৃশ্য ঘড়ি আছে, যাকে বলা হয় সার্কাডিয়ান রিদম। এটি আমাদের কখন জাগতে হবে আর কখন ঘুমাতে হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির আলো-আঁধারির হঠাৎ পরিবর্তনের সঙ্গে শরীরের এই অভ্যন্তরীণ ঘড়িটি সহজে তাল মেলাতে পারে না। হঠাৎ সকালে অন্ধকার থাকা বা বিকেলে দ্রুত রাত হয়ে যাওয়ার কারণে ঘুমের চক্র বিঘ্নিত হয়, যা দিনভর ক্লান্তির অন্যতম প্রধান কারণ।
অক্টোবরের শুরু থেকে আবহাওয়া বদলাতে শুরু করে। গরমের তীব্রতা কমে বাতাসে হালকা হিমেল ভাব আসে। এই ঋতু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে বাতাসে নানা ধরনের ভাইরাস ও অ্যালার্জেন বেড়ে যায়। অনেক সময় আমরা পুরোপুরি অসুস্থ না হলেও আমাদের শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেতরে-ভেতরে এই জীবাণুগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। এই অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের কারণে শরীর প্রচুর শক্তি হারিয়ে ফেলে, ফলে আমরা প্রচণ্ড ক্লান্তিবোধ করি।
সূত্র: নেচারপেডিক ও অন্যান্য
কাবাবের নাম শুনলেই অনেকের মনে ভেসে ওঠে ধোঁয়া ওঠা গ্রিল, মসলার ঘ্রাণ আর মাংসের স্বাদ। তুরস্কের জনপ্রিয় কাবাবগুলোর মধ্যে আদানা কাবাব ঠিক এমনই একটি পদ, যার ঝাল-মসলাদার স্বাদ সহজে মন জয় করে নেয়। সাধারণত কিমা ও বিভিন্ন মসলার মিশ্রণ কাঠিতে গেঁথে গ্রিল করা হয় এই কাবাব। তবে বাড়িতে গ্রিল বা কাঠি না থাকলেও...৩ ঘণ্টা আগে
অক্টোবরে আবহাওয়ায় বৃষ্টি বা গরমের ভাব কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে হালকা শীতের আমেজ শুরু হয়। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের কারণে এ সময় সর্দি, কাশি, ফ্লু এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়। তাই শরীর সুস্থ, সতেজ এবং রোগমুক্ত রাখতে এই মাসে আমাদের খাদ্যতালিকায় কিছু বিশেষ মৌসুমি খাবার যোগ করা...৫ ঘণ্টা আগে
বর্তমান বিশ্বের তরুণ প্রজন্মের জীবনযাত্রার দর্শন আগের প্রজন্মগুলোর চেয়ে অনেকটাই আলাদা। শুধু ক্যারিয়ার বা আয়ের সুযোগ নয়, তরুণেরা এখন শহরের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিচ্ছেন জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, হাঁটার সুবিধা, মানসিক আনন্দ, নতুন বন্ধু তৈরির সুযোগ, নাইট লাইফ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং অবশ্যই সাধ্যের মধ্যে...১৭ ঘণ্টা আগে
আজ বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর ২০২৬। আজ আকাশের তারাগুলো নাকি বেশ ব্যস্ত। কেউ আপনার পকেটের দিকে তাকাচ্ছে, কেউ প্রেমের দিকে, আবার কেউ আপনার মেজাজের দিকে! গ্রহ-নক্ষত্রের গোপন বৈঠক শেষে ১২ রাশির জন্য আজকের বার্তা—জীবনটা একটু আমের মতো মিষ্টি, আবার একটু কাঁঠালের মতো কাঁটাওয়ালা।১৯ ঘণ্টা আগে