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মেষে নতুন মুখ, ধনুতে হঠাৎ টাকা—আজ কার ভাগ্যে কী

জ্যোতিষ মাঝি
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ১৩
মেষে নতুন মুখ, ধনুতে হঠাৎ টাকা—আজ কার ভাগ্যে কী
ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর ২০২৬। আজ আকাশের তারাগুলো নাকি বেশ ব্যস্ত। কেউ আপনার পকেটের দিকে তাকাচ্ছে, কেউ প্রেমের দিকে, আবার কেউ আপনার মেজাজের দিকে! গ্রহ-নক্ষত্রের গোপন বৈঠক শেষে ১২ রাশির জন্য আজকের বার্তা—জীবনটা একটু আমের মতো মিষ্টি, আবার একটু কাঁঠালের মতো কাঁটাওয়ালা।

দেখে নিন, আজ আপনার ভাগ্যে কী লেখা আছে—

মেষ রাশি-Aries (২১ মার্চ–১৯ এপ্রিল) : ক্যারিয়ারে আজ ব্রেক আর অ্যাক্সিলারেটর—দুটোই একসঙ্গে চাপবেন না! ব্যবসায় তাড়াহুড়ো করলে হিসাবের খাতা আপনার ওপর রাগ করতে পারে। ধীরে চলুন। আর অবিবাহিতদের আকাশে রহস্যময় এক নতুন মুখ দেখা দিতে পারে। তবে প্রথম দেখাতেই বিয়ের কার্ড ছাপানোর দরকার নেই!

বৃষ রাশি-Taurus (২০ এপ্রিল–২০ মে) : কাজের স্বীকৃতি মিলতে পারে—অর্থাৎ এত দিন বস যে আপনাকে দেখেননি, আজ হয়তো তাকাবেন! তবে রাগকে লাগাম না দিলে ঘরের শান্তি উধাও হতে পারে। অর্থভাগ্য ভালো, তাই পকেট আজ আপনাকে ফিসফিস করে বলবে, ‘আরও একটু খরচ করো...’ শুনবেন কি না, সেটা আপনার ব্যাপার।

মিথুন রাশি-Gemini (২১ মে–২০ জুন) : কাজের সূত্রে কোথাও যাত্রা হতে পারে। কিন্তু আজ বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটু থামুন। আপনার মস্তিষ্ক হয়তো বলবে, ‘এখনই করে ফেল!’ —তাকে অন্তত এক কাপ চা খাইয়ে শান্ত করুন। অতিরিক্ত কাজের চাপে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নিন।

কর্কট রাশি-Cancer (২১ জুন–২২ জুলাই) : নতুন দায়িত্ব আসতে পারে, সঙ্গে সাফল্যের দরজাও খুলতে পারে। তবে অর্থভাগ্যে আজ একটু জোয়ার-ভাটা আছে। অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। অনলাইনে কোনো কিছু দেখে যদি মনে হয়, ‘এটা না কিনলে জীবন অসম্পূর্ণ’—তবে সেটা সম্ভবত গ্রহের নয়, বিজ্ঞাপনের প্রভাব!

সিংহ রাশি-Leo (২৩ জুলাই–২২ আগস্ট) : ব্যবসায় উন্নতির ইঙ্গিত বেশ উজ্জ্বল। ঊর্ধ্বতনেরাও আপনার কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। অর্থাৎ আজ অফিসে আপনার মুখটা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখাতে পারে। সন্ধ্যায় প্রিয়জনের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে। তবে অফিসের বসকে প্রিয়জন ভেবে ভুল করবেন না!

কন্যা রাশি-Virgo (২৩ আগস্ট–২২ সেপ্টেম্বর) : কাজে মনোযোগ থাকবে, উৎপাদনশীলতাও বাড়বে। কিন্তু বাইরের খাবার আজ আপনার বন্ধু নয়—বরং গোপন শত্রু! তাই ফুচকা, বিরিয়ানি কিংবা রহস্যময় সেই দোকানের ‘স্পেশাল’ খাবার থেকে দূরে থাকুন। আজ শরীর বলবে, ‘আমাকে একটু ভালোবাসো।’

তুলা রাশি-Libra (২৩ সেপ্টেম্বর–২২ অক্টোবর) : আটকে থাকা অর্থ ফিরে আসতে পারে। অর্থাৎ যে টাকা এত দিন আপনাকে ভুলে ছিল, সে আজ হয়তো আপনাকে মনে করতে পারে! আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হলেও আবেগের বশে অতিরিক্ত খরচ করবেন না। পকেট ভারী হলেই অনলাইন শপিংয়ের দেবতার পূজা শুরু করার প্রয়োজন নেই।

বৃশ্চিক রাশি-Scorpio (২৩ অক্টোবর–২১ নভেম্বর) : দায়িত্ব বাড়বে, প্রশংসাও জুটতে পারে। অর্থাৎ কাজও বাড়বে, কিন্তু তার সঙ্গে ‘ভালো করেছেন’ কথাটিও আসবে! ভ্রমণ বা গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্ক থাকুন। আজ রাস্তার অন্যরা আপনার মতো ভাগ্যবান নাও হতে পারে—তাই তারকার ওপর নয়, ব্রেকের ওপর ভরসা করুন।

ধনু রাশি-Sagittarius (২২ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর) : আজ ভাগ্য আপনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে পারে। পুরোনো কোনো অসমাপ্ত কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আকস্মিক আর্থিক লাভের যোগও আছে। তবে “আজ টাকা আসবে” শুনে আগেই খরচ করে ফেলবেন না—গ্রহ টাকা পাঠালেও কুরিয়ার চার্জ কিন্তু আপনার!

মকর রাশি-Capricorn (২২ ডিসেম্বর–১৯ জানুয়ারি) : কাজের চাপ বাড়তে পারে। একসঙ্গে দশটি কাজ ধরলে শেষে কোনটা করছেন, সেটাই ভুলে যেতে পারেন। তাই সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার খান। আজ যদি অফিসে কেউ আপনাকে বিরক্ত করে, তাকে মনে মনে বলুন—‘বুধ-শনি সব দেখছে।’ মুখে বলার দরকার নেই।

কুম্ভ রাশি-Aquarius (২০ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি) : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষ—দুই দিক থেকেই সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়েও ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে। আজ আপনি বুঝতে পারেন, একা সবকিছু করার চেয়ে সঠিক লোকজনকে পাশে পাওয়া অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

মীন রাশি-Pisces (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ) : আত্মবিশ্বাস বাড়বে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ থেকেও ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে খরচের আগে পরিকল্পনা করুন। কারণ আজ আপনার মন বলবে, “জীবন একটাই! ”—ঠিক কথা। কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টও একটাই হতে পারে!

আজকের মহাজাগতিক সতর্কবার্তা

তারারা পথ দেখাতে পারে, কিন্তু হাঁটতে হবে আপনাকেই।

তাই রাশিফল পড়ে হাসুন, ভাবুন, আনন্দ নিন—তবে টাকা-পয়সা, সম্পর্ক, স্বাস্থ্য কিংবা জীবনের বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের বুদ্ধিটাকেও একটু জিজ্ঞেস করুন।

বিষয়:

জীবনধারারাশিফলজেনে নিনআজকের রাশিফল
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