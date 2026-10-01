মেষে নতুন মুখ, ধনুতে হঠাৎ টাকা—আজ কার ভাগ্যে কী

আজ বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর ২০২৬। আজ আকাশের তারাগুলো নাকি বেশ ব্যস্ত। কেউ আপনার পকেটের দিকে তাকাচ্ছে, কেউ প্রেমের দিকে, আবার কেউ আপনার মেজাজের দিকে! গ্রহ-নক্ষত্রের গোপন বৈঠক শেষে ১২ রাশির জন্য আজকের বার্তা—জীবনটা একটু আমের মতো মিষ্টি, আবার একটু কাঁঠালের মতো কাঁটাওয়ালা।
দেখে নিন, আজ আপনার ভাগ্যে কী লেখা আছে—
মেষ রাশি-Aries (২১ মার্চ–১৯ এপ্রিল) : ক্যারিয়ারে আজ ব্রেক আর অ্যাক্সিলারেটর—দুটোই একসঙ্গে চাপবেন না! ব্যবসায় তাড়াহুড়ো করলে হিসাবের খাতা আপনার ওপর রাগ করতে পারে। ধীরে চলুন। আর অবিবাহিতদের আকাশে রহস্যময় এক নতুন মুখ দেখা দিতে পারে। তবে প্রথম দেখাতেই বিয়ের কার্ড ছাপানোর দরকার নেই!
বৃষ রাশি-Taurus (২০ এপ্রিল–২০ মে) : কাজের স্বীকৃতি মিলতে পারে—অর্থাৎ এত দিন বস যে আপনাকে দেখেননি, আজ হয়তো তাকাবেন! তবে রাগকে লাগাম না দিলে ঘরের শান্তি উধাও হতে পারে। অর্থভাগ্য ভালো, তাই পকেট আজ আপনাকে ফিসফিস করে বলবে, ‘আরও একটু খরচ করো...’ শুনবেন কি না, সেটা আপনার ব্যাপার।
মিথুন রাশি-Gemini (২১ মে–২০ জুন) : কাজের সূত্রে কোথাও যাত্রা হতে পারে। কিন্তু আজ বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটু থামুন। আপনার মস্তিষ্ক হয়তো বলবে, ‘এখনই করে ফেল!’ —তাকে অন্তত এক কাপ চা খাইয়ে শান্ত করুন। অতিরিক্ত কাজের চাপে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নিন।
কর্কট রাশি-Cancer (২১ জুন–২২ জুলাই) : নতুন দায়িত্ব আসতে পারে, সঙ্গে সাফল্যের দরজাও খুলতে পারে। তবে অর্থভাগ্যে আজ একটু জোয়ার-ভাটা আছে। অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। অনলাইনে কোনো কিছু দেখে যদি মনে হয়, ‘এটা না কিনলে জীবন অসম্পূর্ণ’—তবে সেটা সম্ভবত গ্রহের নয়, বিজ্ঞাপনের প্রভাব!
সিংহ রাশি-Leo (২৩ জুলাই–২২ আগস্ট) : ব্যবসায় উন্নতির ইঙ্গিত বেশ উজ্জ্বল। ঊর্ধ্বতনেরাও আপনার কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। অর্থাৎ আজ অফিসে আপনার মুখটা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখাতে পারে। সন্ধ্যায় প্রিয়জনের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটবে। তবে অফিসের বসকে প্রিয়জন ভেবে ভুল করবেন না!
কন্যা রাশি-Virgo (২৩ আগস্ট–২২ সেপ্টেম্বর) : কাজে মনোযোগ থাকবে, উৎপাদনশীলতাও বাড়বে। কিন্তু বাইরের খাবার আজ আপনার বন্ধু নয়—বরং গোপন শত্রু! তাই ফুচকা, বিরিয়ানি কিংবা রহস্যময় সেই দোকানের ‘স্পেশাল’ খাবার থেকে দূরে থাকুন। আজ শরীর বলবে, ‘আমাকে একটু ভালোবাসো।’
তুলা রাশি-Libra (২৩ সেপ্টেম্বর–২২ অক্টোবর) : আটকে থাকা অর্থ ফিরে আসতে পারে। অর্থাৎ যে টাকা এত দিন আপনাকে ভুলে ছিল, সে আজ হয়তো আপনাকে মনে করতে পারে! আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হলেও আবেগের বশে অতিরিক্ত খরচ করবেন না। পকেট ভারী হলেই অনলাইন শপিংয়ের দেবতার পূজা শুরু করার প্রয়োজন নেই।
বৃশ্চিক রাশি-Scorpio (২৩ অক্টোবর–২১ নভেম্বর) : দায়িত্ব বাড়বে, প্রশংসাও জুটতে পারে। অর্থাৎ কাজও বাড়বে, কিন্তু তার সঙ্গে ‘ভালো করেছেন’ কথাটিও আসবে! ভ্রমণ বা গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্ক থাকুন। আজ রাস্তার অন্যরা আপনার মতো ভাগ্যবান নাও হতে পারে—তাই তারকার ওপর নয়, ব্রেকের ওপর ভরসা করুন।
ধনু রাশি-Sagittarius (২২ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর) : আজ ভাগ্য আপনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে পারে। পুরোনো কোনো অসমাপ্ত কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আকস্মিক আর্থিক লাভের যোগও আছে। তবে “আজ টাকা আসবে” শুনে আগেই খরচ করে ফেলবেন না—গ্রহ টাকা পাঠালেও কুরিয়ার চার্জ কিন্তু আপনার!
মকর রাশি-Capricorn (২২ ডিসেম্বর–১৯ জানুয়ারি) : কাজের চাপ বাড়তে পারে। একসঙ্গে দশটি কাজ ধরলে শেষে কোনটা করছেন, সেটাই ভুলে যেতে পারেন। তাই সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার খান। আজ যদি অফিসে কেউ আপনাকে বিরক্ত করে, তাকে মনে মনে বলুন—‘বুধ-শনি সব দেখছে।’ মুখে বলার দরকার নেই।
কুম্ভ রাশি-Aquarius (২০ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি) : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষ—দুই দিক থেকেই সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়েও ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে। আজ আপনি বুঝতে পারেন, একা সবকিছু করার চেয়ে সঠিক লোকজনকে পাশে পাওয়া অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।
মীন রাশি-Pisces (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ) : আত্মবিশ্বাস বাড়বে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ থেকেও ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে খরচের আগে পরিকল্পনা করুন। কারণ আজ আপনার মন বলবে, “জীবন একটাই! ”—ঠিক কথা। কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টও একটাই হতে পারে!
তারারা পথ দেখাতে পারে, কিন্তু হাঁটতে হবে আপনাকেই।
তাই রাশিফল পড়ে হাসুন, ভাবুন, আনন্দ নিন—তবে টাকা-পয়সা, সম্পর্ক, স্বাস্থ্য কিংবা জীবনের বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের বুদ্ধিটাকেও একটু জিজ্ঞেস করুন।
মুভি স্টাররা কী করেন, কী খান, কী পরেন—এসব নিয়ে ভক্তদের কৌতূহলের শেষ নেই। সোনম কাপুরের জীবনযাপন এখন বেশ আলোচনায় আছে। ফলে এই বলিউড অভিনেত্রী ও স্টাইল আইকনের খাবারদাবার নিয়ে ভক্তদের জানার ইচ্ছা স্বাভাবিক। ফ্যাশনেবল সব পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে খাবার টেবিলেও তো নজর রাখতে হয় তাঁকে! তাঁর খাবার সুষম...৫ ঘণ্টা আগে
পৃথিবীতে ভ্রমণপিয়াসিদের আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্য অ্যান্টার্কটিকা। এর হিমশীতল সৌন্দর্য দেখার ইচ্ছা ছিল। বরফ, নীরবতা আর অসীম এক আদিম প্রান্তরের এই চির হিম মহাদেশকে বাংলাদেশ থেকে স্পর্শ করা প্রায় অলৌকিকই মনে হতো।১০ ঘণ্টা আগে
সিলেটের পর্যটনকেন্দ্রগুলোর বেশির ভাগই জলকেন্দ্রিক। তারই একটি রাতারগুল জলাবন। অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি এর প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখার জন্য উপস্থিত হই সেখানে। প্রথম গন্তব্য সিলেট।১২ ঘণ্টা আগে
বিবিসি কালচার প্রকাশ করেছে বিশ্বের অন্যতম ৮টি রঙিন স্থাপত্যের নাম। ভ্রমণ তালিকায় রেখে দিতে পারেন এগুলো। শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দির: ভারতের তামিলনাড়ুতে ৬০ হেক্টরের বেশি জায়গাজুড়ে অবস্থিত এই মন্দিরে রয়েছে ২১টি কারুকার্যময় গোপুরম বা প্রবেশদ্বার।১৩ ঘণ্টা আগে