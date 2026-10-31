আজকের রাশিফল: সঙ্গীর প্রশংসায় কার্পণ্য করলে সন্ধ্যায় ঝড়ের পূর্বাভাস

আজকের রাশিফল: সঙ্গীর প্রশংসায় কার্পণ্য করলে সন্ধ্যায় ঝড়ের পূর্বাভাস
মেষ রাশি
আজ আপনার মেজাজ সকাল থেকেই চার শ আশি ভোল্টের ব্যাটারির মতো গরম হয়ে থাকতে পারে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হবে গোটা পৃথিবীর লোক আপনাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে, অথচ বাস্তবতা হলো সবাই যার যার সকালে চা আর বিস্কুট খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। কর্মক্ষেত্রে আজ অসীম বিপ্লব ঘটানোর ইচ্ছে জাগবে, কিন্তু বসের একটা কড়া চাহনিতেই সেই বিপ্লব পানি হয়ে যেতে পারে। স্ত্রীর সাথে আজ তর্ক করতে যাবেন না, কারণ আজ গ্রহের যে অবস্থা, তাতে জিতলেও কপালে রাতের বেলা খিচুড়ির বদলে শুধু শুকনো রুটি জুটবে। রাস্তায় হাঁটার সময় একটু সাবধান থাকুন, অতিরিক্ত হিরো গিরি দেখাতে গিয়ে নর্দমায় মোবাইল ফেলার প্রবল যোগ রয়েছে।
বৃষ রাশি
আজ জীবনের প্রধান শত্রু হলো বিছানা এবং প্রিয় বালিশ। ঘুম থেকে ওঠার তীব্র অনিচ্ছা আপনাকে গ্রাস করবে, তবে পেটের ক্ষুধা সেই অনিচ্ছাকে হারিয়ে দেবে। আজ অর্থযোগ মন্দ নয়, তবে পকেট থেকে টাকা খরচের যে তীব্র ভয় মনে বিরাজ করছে, তা দেখে ব্যাংক কর্মকর্তারাও কেঁদে ফেলতে পারেন। কোনো বন্ধু আজ বিনামূল্যে জ্ঞান দিতে এলে তাকে অন্তত এক কাপ চা খাওয়াতে বলবেন, নতুবা আপনার মাথা গরম হতে পারে। দুপুরে খাওয়ার পর হঠাৎ কোনো মহৎ কাজের ইচ্ছা জাগবে, তবে ভালো করে চিন্তা করলে বুঝবেন ওটা শুধুই খাওয়ার পর শরীরে জমা হওয়া আলসেমি।
মিথুন রাশি
আজ আপনার দুটি মন দুই দিকে দৌড়াবে। একটা মন বলবে কাজ করে ইতিহাস গড়তে, আর অন্য মন বলবে রিলস দেখে সারাটা দিন পার করে দিতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজকে ভুলেও কারও সাথে তর্ক করতে যাবেন না, কমেন্ট সেকশনে আপনার কূটনৈতিক জ্ঞান ফলাতে গেলে লোকে ট্রোল বানিয়ে ছেড়ে দেবে। কাজের জায়গায় আজ প্রচুর কথা বলবেন, তবে সেই কথার দশ শতাংশও কাজের নয় বলে সহকর্মীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। আজ পুরোনো কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হতে পারে, কিন্তু সাবধান, সে হয়তো আপনাকে তার বিয়ের কার্ড দিতে নয়, বরং পুরোনো ধার করা টাকা ফেরত চাইতে আসছে!
কর্কট রাশি
আজ আপনার আবেগের বাঁধ ভেঙে বন্যা বয়ে যেতে পারে। সকালের রোদ দেখে মনে হবে জীবনটা কত সুন্দর, আবার বিকেলের মেঘ দেখে মনে হবে জীবনটা একদম অর্থহীন। আজ কেনাকাটার ভূতে চাপতে পারে, অনলাইনে অফার দেখে এমন সব জিনিস কিনে ফেলতে পারেন যা কোনোকালেই কাজে লাগবে না। পরিবারের লোকেদের আজ আপনার প্রতি হুটহাট দয়া হতে পারে, তবে সেটাকে নিজের ক্ষমতা ভাবলে ভুল করবেন, ওটা হয়তো শুধুই কোনো পারিবারিক কাজের ফাঁদ। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বলব, মিষ্টি দেখলে একটু সামলে চলুন, আজ জিভ সামলাতে না পারলে পেট আপনাকে মোটেও ক্ষমা করবে না।
সিংহ রাশি
আজ নিজেকে ঘরের বা অফিসের রাজা মনে করতে পারেন, যদিও প্রজা হিসেবে কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। আপনার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আজ সবাইকে প্রভাবিত করার কথা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ সকালে আপনার গলায় সামান্য খুসখুসে কাশি শুরু হতে পারে। কাজের জায়গায় ক্রেডিট নেওয়ার জন্য তৈরি থাকুন, যদিও কাজটা হয়তো অন্য কেউ করেছে। প্রেম জীবনের ক্ষেত্রে বলব, সঙ্গীর প্রশংসা করতে কার্পণ্য করবেন না, আজ তার নতুন পোশাক বা হেয়ারস্টাইলের প্রশংসা না করলে সন্ধ্যাটা ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে শেষ হবে।
কন্যা রাশি
আজ আপনার ভেতরের অডিটর বা গোয়েন্দা জাগ্রত হবে। অন্যের ভুল খোঁজার পারদর্শিতায় আজ অলিম্পিকে স্বর্ণপদক পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠবেন। তবে সাবধান, নিজের ঘরের ডাস্টবিন পরিষ্কার না করে প্রতিবেশীর বারান্দার ধুলা নিয়ে মন্তব্য করতে গেলে কপালে ঝাড়ু জোটার সম্ভাবনা ষোলো আনা। কর্মক্ষেত্রে সবকিছু পারফেক্ট করতে গিয়ে কাজের ডেডলাইন পার করে ফেলবেন। কোনো নতুন কাজে হাত দেওয়ার আগে নিজের মনের ওপর কিছুটা বিশ্বাস রাখুন, সামান্য মেকআপ বা সাজগোজ খারাপ হলেই পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে না।
তুলা রাশি
সকাল থেকেই কী করবেন আর কী করবেন না, সেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবেন। শার্ট কোনটা পরবেন—লাল নাকি নীল, সেটা ঠিক করতেই আপনার আধ ঘণ্টা কেটে যাবে। জীবনসঙ্গীর সাথে কথা বলার সময় ব্যালেন্স বজায় রাখার চেষ্টা করবেন, কিন্তু গ্রহে মঙ্গল বসে থাকায় আপনার সামান্য রসিকতাও মহাযুদ্ধে রূপ নিতে পারে। পকেটে টাকা আসার সম্ভাবনা তৈরি হলেও তা ডিজিটাল পে-এর মাধ্যমে ক্ষণিকের মধ্যেই উধাও হয়ে যাবে। আজ নিজের জন্য কিছুটা সময় রাখুন, কাউকে উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, নতুবা লোকে ভাববে আপনি বিনামূল্যে জ্ঞান বিক্রির দোকান খুলেছেন।
বৃশ্চিক রাশি
আজ আপনার চাউনিতে থাকবে গভীর রহস্য আর মনে থাকবে মারাত্মক ষড়যন্ত্রের গন্ধ। সবাই ভাববে আপনি কত বড় কোনো প্রজেক্ট নিয়ে ভাবছেন, অথচ হয়তো মনে মনে ভাবছেন রাতে বিরিয়ানি খাবেন নাকি ইনস্ট্যান্ট নুডলস। গোপন সূত্র থেকে শুভ খবর পাওয়ার কথা থাকলেও, সেই খবর আপনার কাছে পৌঁছানোর আগেই মোটামুটি বাসি হয়ে যাবে। আপনার সেন্স অব হিউমার আজ বেশ ধারালো থাকবে, তবে সেই ধার দিয়ে কাউকে কেটে ফেলবেন না। বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময় মুখটা একটু মিষ্টি রাখুন, আজ আপনার রাগের পারদ হুট করেই আকাশ ছুঁতে পারে।
ধনু রাশি
আজ মন উড়ুউড়ু করবে, মনে হবে সব কাজ ফেলে ব্যাগ গুছিয়ে হিমালয়ে চলে যান। তবে ব্যাংকের ব্যালেন্স চেক করলেই আপনার সেই দার্শনিক চিন্তা উবে গিয়ে বাস্তবতা সামনে চলে আসবে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক হলেও লাভের সিংহভাগ টাকা চা আর স্ন্যাকস খাইয়েই শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আজ জ্ঞান ছড়ানোর প্রবণতা একটু কমান, কারণ যার সামনে জ্ঞান বর্ষণ করছেন সে হয়তো আপনার চেয়ে বেশি চালাক। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, পা ফস্কে পড়ে গিয়ে আজ বড়সড় কোনো নাটকীয় ঘটনার জন্ম দিতে পারেন।
মকর রাশি
আজ আপনার শরীর বলবে ‘বিশ্রাম নাও’, আর মাথা বলবে ‘খাটতে খাটতে মরে যাও’। বরাবরের মতো আজও কাজকে ভালোবেসে নিজের জীবনটা তেজপাতা বানানোর প্ল্যান করছেন। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার পরিশ্রমের ফল অন্য কেউ হাইজ্যাক করতে পারে, তাই নিজের কাজের ওপর কড়া নজর রাখুন। পরিবার আজ আপনার কাছে অতিরিক্ত সময় দাবি করবে, কিন্তু আপনি তো কাজের ওজুহাত দিতে প্রস্তুত। প্রেমের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি সামান্য ঠান্ডা থমথমে, তাই রোমান্সের আশা না করে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
কুম্ভ রাশি
আজ আপনার মাথায় পৃথিবীর যাবতীয় অদ্ভুত আর আজব আইডিয়া ঘুরঘুর করবে। হয়তো এলিয়েনদের সাথে যোগাযোগের নতুন উপায় ভাবছেন, কিন্তু ঘরের ফ্যানের ধুলা পরিষ্কার করার কথা আপনার একদম মনে থাকবে না। আপনার কমিউনিকেশন স্কিল আজ তুঙ্গে থাকবে, কিন্তু ভুল মানুষের সাথে ভুল বিষয়ে কথা বলে জলঘোলা করতে পারেন। মানিব্যাগে টান পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় গ্যাজেট বা টেকনোলজির পেছনে টাকা ওড়াতে আজ হাত নিশপিশ করবে। একটু মাটিতে পা দিয়ে চলুন, গ্রহের অবস্থান বলছে আজ উড়তে গেলেই ডানা ভাঙতে পারে।
মীন রাশি
আজ নিজের তৈরি কল্পনার জগতে হারিয়ে থাকবেন। বাস্তব পৃথিবী যখন আপনাকে ডাকবে, আপনি তখন হয়তো রঙিন কোন স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করছেন। সহকর্মীরা ভাববে আপনি খুব গভীর চিন্তায় আছেন, কিন্তু আপনি আসলে ভাবছেন বিকেলে কী করবেন। শিল্পকলা বা লেখার সাথে যুক্ত থাকলে আজ অসাধারণ কিছু মাথায় আসতে পারে, কিন্তু সেটা খাতায় কলমে নামানোর আগেই আপনি অলসতায় কাবু হয়ে পড়বেন। বিকেলে কোনো প্রিয় মানুষের সাথে কফি খেতে গিয়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করবেন, তবে খেয়াল রাখবেন যেন বিলটা আপনাকেই না মেটাতে হয়!