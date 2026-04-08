আজকের রাশিফল: ‘ভেটো’ দেওয়ার চেষ্টা করলে ‘বিচ্ছেদের’ প্রস্তাব পাস হয়ে যাবে

মেষ
আজকের মেজাজ ট্রাম্পের আল্টিমেটামের মতো উত্তপ্ত। আপনার রাশির অধিপতি মঙ্গল আজ আপনার মাথায় চড়ে বসে আছে। ফলে অফিসের বসের সামান্য কথাকেও আপনার কাছে ‘যুদ্ধ ঘোষণা’ মনে হতে পারে। পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে বাদানুবাদের সময় নিজেকে ‘নিরাপত্তা পরিষদ’ ভাববেন না। মনে রাখবেন, আপনার কাছে কিন্তু কোনো ‘ভেটো’ পাওয়ার নেই। শান্ত থাকুন, নয়তো ঘরে বিপিএল (বউ-এর প্রিমিয়ার লিগ) শুরু হতে পারে।
বৃষ
আজকের অবস্থা তেলের দাম কমার মতো স্থিতিশীল। রাশিচক্রে শুক্রের অবস্থানের কারণে আজ আপনার বিলাসিতার ইচ্ছা বাড়বে। তবে পকেটে টান পড়তে পারে। ইসলামাবাদ টকস-এর মতো আপনার ফ্যামিলিতেও আজ আপনিই হবেন প্রধান মধ্যস্থতাকারী। ভাই-বোনের ঝগড়া মেটাতে গিয়ে নিজের ভাগ হারাবেন না। আজ আপনার জন্য পরামর্শ হলো—খাবার দাবারের ওপর কোনো ‘অবরোধ’ আরোপ করবেন না।
মিথুন
আজকের শক্তি চীন ও রাশিয়ার ডাবল ভেটো। আজ আপনি যার সঙ্গেই কথা বলবেন, তাকেই তর্কে হারিয়ে দেবেন। আপনার লজিকের সামনে বিপক্ষ দল খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। তবে প্রেমের ক্ষেত্রে সাবধান! সঙ্গী আজ আপনার বিরুদ্ধে ১০ দফা দাবি পেশ করতে পারে। আপনি ‘ভেটো’ দেওয়ার চেষ্টা করলে সে কিন্তু ‘সম্পর্ক বিচ্ছেদ’-এর রেজুলেশন পাস করে দেবে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখুন, নয়তো নিজেই নিজের ‘সভ্যতা’ ধ্বংসের কারণ হবেন।
কর্কট
মানসিক অবস্থা আজ হিজবুল্লাহর মিসাইলের মতো অস্থির। আজ আপনি বেশ আবেগপ্রবণ। তুচ্ছ কারণেও চোখের পানি হরমুজ প্রণালির স্রোতের মতো বইতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আজ ‘টেকনিক্যাল লিমিটেশন’ দেখা দিতে পারে (মানে আপনার আলস্য)। বাথরুমে পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই পা ফেলার সময় ইরানি সশস্ত্র বাহিনীর মতো সতর্ক থাকুন। আজ পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে কফি খেতে যান।
সিংহ
মনস্তত্ত্বে আজ হোয়াইট হাউসের গদি দখলের স্বপ্ন। আপনি নিজেকে আজ জাহানের বাদশা মনে করবেন। আপনার আদেশ অমান্য করলে আপনি ‘ম্যাসিভ স্ট্রাইক’ করার হুমকি দেবেন। তবে মনে রাখবেন, আপনি কিন্তু ট্রাম্প নন! বাজার থেকে ফেরার পথে কাঁচা মরিচ কিনতে ভুলে গেলে আপনার গদি নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে। নিজের ইগোকে আজ একটু ইসলামাবাদে পাঠিয়ে দিন।
কন্যা
আজকের লক্ষ্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মতো পারফেকশন। সবকিছু নিখুঁত করার নেশায় আপনি আজ পাগল হয়ে উঠবেন। ঘরের ধুলোবালি এমনভাবে চেক করবেন যেন সেগুলো সিআইএ-র স্পাই ক্যামেরা! অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে বাড়ির লোক আপনাকে ‘নিষেধাজ্ঞা’ দিতে পারে। আপনার জন্য পরামর্শ—আজ একটু ঢিলেঢালা থাকুন। পৃথিবীটা আপনার নির্দেশে চলে না।
তুলা
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভুটির মতো দ্বিধান্বিত। আজ আপনার জীবন হবে সিদ্ধান্তের দোলাচল। ‘দুপুরে ডাল খাব নাকি বিরিয়ানি?’ —এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেই আপনার দিন কাবার হবে। শেষ পর্যন্ত আপনি নিজের ওপরই ‘ভেটো’ দিয়ে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে আজ আপনার দড়াবাজির অবস্থা হবে।
বৃশ্চিক
আপনার আচরণ আজ ইরানের পরমাণু কর্মসূচির চেয়েও রহস্যময়। আপনার মনের ভেতরে আজ কী চলছে তা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও বের করতে পারবে না। আপনি আজ ফন্দি আঁটছেন কিন্তু মুখে হাসছেন। সাবধান! আপনার সঙ্গী যদি আপনার চ্যাটিং হিস্ট্রিতে ‘অনুপ্রবেশ’ করে, তবে আপনার বিরুদ্ধে ‘আর্থিক ও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা’ আসতে পারে।
ধনু
আপনার ভূমিকা আজ শাহবাজ শরিফের মতো পরোপকারী। আজ আপনি অন্যের ঝামেলা মেটাতে গিয়ে নিজের কাজ পণ্ড করবেন। প্রতিবেশী আর আত্মীয়দের ‘শান্তি প্রস্তাব’ দিতে গিয়ে নিজের ঘরের শান্তি নষ্ট করবেন না। আপনার উদারতা আজ অনেকের কাছে ‘কূটনৈতিক চাল’ মনে হতে পারে। সাবধানে দান খয়রাত করুন।
মকর
কর্মজীবনের অবস্থা হরমুজ প্রণালির ব্লকেজের মতো। আজ আপনার কাজে প্রচুর বাধা আসতে পারে। বস আজ আপনাকে এমনভাবে এসকর্ট করবে যে আপনি নিশ্বাস নেওয়ার সময় পাবেন না। কোনো প্রজেক্ট জমা দেওয়ার আগে ‘ইরানি সশস্ত্র বাহিনীর’ সঙ্গে সমন্বয়ের মতো বসের সঙ্গে কথা বলে নিন। নয়তো আপনার প্রমোশন ‘অনির্দিষ্টকালের জন্য’ স্থগিত হতে পারে।
কুম্ভ
মাথায় আইডিয়া গিজগিজ করবে। ডাল দিয়ে সোলার এনার্জি তৈরির পরিকল্পনা করবেন। আজ আপনার মাথায় উদ্ভট সব আইডিয়া আসবে। সমাজসংস্কারের চিন্তা আপনার মাথায় ঘুরপাক খাবে। তবে আপনার পকেট আজ ‘শুষ্ক ও জনশূন্য’ থাকতে পারে। ডানা মেলে ওড়ার স্বপ্ন দেখবেন, কিন্তু রিকশা ভাড়া দেওয়ার সময় নিজেকে ‘মানবিক সংকটাপন্ন’ ঘোষণা করবেন।
মীন
আপনার স্বপ্ন শান্তির সাদা পায়রা হবেন। আজ আপনি স্বপ্নে দেখবেন আপনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করছেন। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর যখন দেখবেন ট্যাপে পানি নেই, তখন আপনার রণমূর্তি জেগে উঠবে। আধ্যাত্মিকতায় মন দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কিন্তু পাড়ার মোড়ের গোলমাল আপনাকে ‘রণক্ষেত্রে’ টেনে নিয়ে যাবে।
আজ সব বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।
