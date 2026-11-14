৭০ পেরোলেও শীতে ত্বক থাকবে কোমল, যত্ন নেবেন যেভাবে
চলছে ২০২৬ সাল। এখন বয়স কেবল একটি সংখ্যা মাত্র। সত্তরের কোঠায় পা রাখলেও নিজেকে পরিপাটি ও সতেজ রাখার ইচ্ছা এখন প্রতিটি মানুষের। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের প্রাকৃতিক তেল ও আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা কমতে থাকে। পাশাপাশি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন অসুখের কারণেও ত্বকে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে। ফলে ত্বক পাতলা, শুষ্ক ও সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। এর ওপর শীতের আগমনী আভাসে বাতাসে আর্দ্রতা কমে যায়, যা বয়স্কদের ত্বকে টানটান ভাব, খসখসেভাব এবং চুলকানির মতো সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। তাই শীত পুরোপুরি জেঁকে বসার আগেই প্রয়োজন বাড়তি সতর্কতা ও সঠিক যত্ন। বাড়িতে যদি সত্তরোর্ধ্ব বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ থেকে থাকেন তাহলে শীতের আগেই তাঁদের ত্বককে কোমল রাখার জন্য সহজ কিছু উপায় মেনে চলতে পারেন। তাহলে ঠান্ডা মৌসুমে তাঁরা অনেকটাই আরামে থাকবেন।
গোসলের পানির তাপমাত্রা ঠিক রাখা চাই
শীতের আমেজ শুরু হতেই অনেকেই বেশ গরম পানিতে গোসল করতে পছন্দ করেন। কিন্তু গরম পানি ত্বকের প্রাকৃতিক তেল শুষে নিয়ে ত্বককে আরও রুক্ষ করে তোলে। তাই গোসলের জন্য একেবারেই হালকা কুসুম গরম পানি ব্যবহার করুন এবং গোসলের সময় ৫ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। গোসল শেষে তোয়ালে দিয়ে ত্বক জোরে না ঘষে আলতো করে চেপে মুছে নিন।
সাবানের বদলে কোমল ক্লিনজার
সাধারণ ক্ষারযুক্ত সাবান বয়োজ্যেষ্ঠদের সংবেদনশীল ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। সুগন্ধিযুক্ত ও কড়া সাবান পরিহার করে সাবানমুক্ত, সুগন্ধহীন ও মৃদু ময়শ্চারাইজিং ক্লিনজার বা বডি ওয়াশ ব্যবহার করুন। প্রতিদিন পুরো শরীরে ক্লিনজার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই; কেবল শরীরের ভাঁজযুক্ত স্থান, হাত ও পায়ে ক্লিনজার ব্যবহার করে বাকি শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট।
সঠিক সময়ে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার
ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো গোসল বা মুখ ধোয়ার পর ত্বক হালকা ভেজা থাকা অবস্থাতেই ময়শ্চারাইজার লাগানো। এই বয়সে সাধারণ লোশনের চেয়ে ঘন ক্রিম বা অয়েন্টমেন্ট বেশি কার্যকর। সেরামাইড, গ্লিসারিন বা হায়ালুরোনিক অ্যাসিডসমৃদ্ধ ময়শ্চারাইজার বেছে নিন, যা ত্বকের সুরক্ষা স্তর মজবুত রাখে। কনুই, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি এবং পিঠে একটু বেশি পরিমাণে ক্রিম লাগান।
বাইরে গেলে বয়োজ্যেষ্ঠদেরও সানস্ক্রিন মাখাতে ভুলবেন না
শীতের মিষ্টি রোদ আরামদায়ক হলেও সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। বয়স ৭০ হলেও রোদে বের হওয়ার আগে অন্তত এসপিএফ ৩০ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি। এটি ত্বককে রোদে পোড়া ও শুষ্কতা থেকে রক্ষা করবে।
ঠোঁট ও হাত-পায়ের বাড়তি সুরক্ষা
শীতের শুরুতে সবার আগে ঠোঁট ও পায়ের গোড়ালি ফাটতে শুরু করে। ঠোঁটের সুরক্ষায় পেট্রোলিয়াম জেলি বা ভালো মানের লিপ বাম ব্যবহার করুন। রাতে ঘুমানোর আগে পায়ে পুরু করে পেট্রোলিয়াম জেলি বা ফুট ক্রিম লাগিয়ে সুতির মোজা পরে ঘুমাতে পারেন। এ ছাড়া ঘরের কাজ বা বাগান করার সময় হাতে গ্লাভস পরার অভ্যাস করুন, এতে ত্বক রাসায়নিক ও শুষ্কতা থেকে বাঁচবে।
ভেতর থেকে আর্দ্রতা ও পুষ্টি
আবহাওয়া ঠান্ডা হতে শুরু করলে পানি পানের তৃষ্ণা কমে যায়, যা শরীরে পানিশূন্যতা তৈরি করে এবং ত্বককে নিষ্প্রভ করে তোলে। তাই পিপাসা না লাগলেও নিয়ম করে পর্যাপ্ত পানি পান করুন। পাশাপাশি তাঁদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার, যেমন—সামুদ্রিক মাছ, বাদাম, সবুজ শাকসবজি ও মৌসুমি ফল রাখুন।
জেনে রাখা জরুরি, ৭০ বছর বয়সে ত্বকের যত্ন নেওয়া কোনো বিলাসিতা নয়, আদিখ্য়েতাও নয়। বরং এটি সুস্থ ও আরামদায়ক জীবনযাপনেরই একটি অংশ। শীত আসার আগেই প্রতিদিনের রুটিনে সামান্য এই পরিবর্তনগুলো আনতে পারলে পুরো শীতকাল জুড়ে ত্বক থাকবে সতেজ, কোমল ও প্রাণবন্ত। তবে ত্বকে অতিরিক্ত চুলকানি, র্যাশ বা কোনো অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিলে দেরি না করে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
সূত্র: ইয়োর হেলথ ও অন্যান্য