হেমন্তে ঠোঁটের সজীবতা বজায় রাখতে ভরসা রাখুন প্রাকৃতিক উপাদানে

হেমন্তে ঠোঁটের সজীবতা বজায় রাখতে ভরসা রাখুন প্রাকৃতিক উপাদানে
হেমন্তের মৃদু ঠান্ডা আর শুষ্ক হাওয়া জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা। এই ঋতুতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে আমাদের ত্বক, বিশেষ করে ঠোঁট অতিরিক্ত শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। ঠোঁটের ত্বক শরীরের অন্য অংশের চেয়ে অনেক বেশি পাতলা ও সংবেদনশীল হওয়ায় খুব দ্রুত তা আর্দ্রতা হারিয়ে ফেটে যায়। হেমন্তে ঠোঁটের অতিরিক্ত শুষ্কতা দূর করতে এবং সহজে এর যত্ন নিতে কিছু কার্যকরী উপায় জেনে রাখলে উপকার নিজেরই হবে।
জেনে নিন, হেমন্তে ঠোঁটের অতিরিক্ত শুষ্কতা দূর করতে এবং সহজে এর যত্ন নিতে কিছু কার্যকরী ও প্রাকৃতিক উপায় সম্পর্কে।
স্ক্রাবিং করুন বা ঠোঁটের মরা চামড়া দূর করুন
ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যখন চামড়া উঠতে শুরু করে, তখন আলতো হাতে স্ক্রাব করা জরুরি। এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন।
চিনি ও মধুর স্ক্রাব: সামান্য চিনি ও মধু মিশিয়ে হালকা হাতে ঠোঁটে ম্যাসাজ করুন। এটি মরা চামড়া দূর করে ঠোঁট নরম রাখবে।
নরম ব্রাশের ব্যবহার: প্রতিদিন সকালে ব্রাশ করার সময় ভেজা ঠোঁটে নরম টুথব্রাশ দিয়ে আলতো করে ঘষে নিতে পারেন।
প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজারের ব্যবহার
রাসায়নিকযুক্ত প্রসাধনীর চেয়ে প্রাকৃতিক উপাদান ঠোঁটের সুরক্ষায় বেশি কার্যকরী। বিভিন্ন ধরনের তেল ও অ্যালোভেরা জেল এই ক্ষেত্রে বেশ কাজে দেয়।
নারকেল তেল বা ক্যাস্টর অয়েল: রাতে ঘুমানোর আগে ঠোঁটে খাঁটি নারকেল তেল বা ক্যাস্টর অয়েল ম্যাসাজ করুন।
ঘি বা মাখন: প্রাচীনকাল থেকেই ঠোঁট ফাটা রোধে ঘি বা মাখনের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়। এটি ঠোঁটের আর্দ্রতা দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখে।
অ্যালোভেরা জেল: তাজা অ্যালোভেরা জেল ঠোঁটের রুক্ষতা দূর করে এবং ঠোঁটকে কোমল রাখে।
লিপবাম ও পেট্রোলিয়াম জেলির সঠিক ব্যবহার
বাইরে বের হওয়ার সময় বা ঘরে সব সময় ঠোঁট হাইড্রেটেড রাখা প্রয়োজন।
এসপিএফ যুক্ত লিপবাম: দিনের বেলা বাইরে যাওয়ার সময় এসপিএফ যুক্ত লিপবাম ব্যবহার করুন, যা সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ঠোঁটকে রক্ষা করবে।
ভেজা ঠোঁটে জেলি: মুখ ধোয়ার পর ঠোঁট হালকা ভেজা থাকা অবস্থায় পেট্রোলিয়াম জেলি বা লিপবাম লাগান। এতে আর্দ্রতা লক হয়ে যায়।
লাইফস্টাইল ও কিছু জরুরি সতর্কতা
বাহ্যিক যত্নের পাশাপাশি কিছু অভ্যাস পরিবর্তন করা জরুরি।
ঠোঁট জিহ্বা দিয়ে না ভেজানো: অনেকেরই অভ্যাস থাকে ঠোঁট শুকিয়ে গেলে জিহ্বা দিয়ে ভেজানো। লালার মধ্যে থাকা এনজাইম ঠোঁটকে আরও বেশি শুষ্ক করে তোলে। তাই এই অভ্যাস পরিহার করুন।
পর্যাপ্ত পানি পান: আবহাওয়া ঠান্ডা হতে শুরু করলে পানি পানের পরিমাণ কমে যায়। শরীর ভেতর থেকে ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়লে ঠোঁট বেশি ফাটে। তাই দিনে অন্তত ৮-১০ গ্লাস পানি পান করুন।
ম্যাট লিপস্টিক এড়িয়ে চলা: হেমন্ত ও শীতের এই সময়ে অতিরিক্ত ম্যাট লিপস্টিক ঠোঁটকে আরও শুষ্ক করে। লিপস্টিক ব্যবহারের আগে অবশ্যই নিচে লিপবাম লাগিয়ে নেবেন।
প্রকৃতির এই পরিবর্তনের সময়ে সামান্য একটু সচেতনতা এবং নিয়মিত যত্নই পারে আপনার ঠোঁটের স্বাভাবিক কোমলতা ও হাসি বজায় রাখতে।
সূত্র: স্টাইলক্রেজ