আজকের রাশিফল: খুঁতখুঁতে স্বভাবই বিপদ থেকে বাঁচাবে, অফিসে প্রশংসা পেয়ে ওভারটাইম খাটা বেগার

আজকের রাশিফল: খুঁতখুঁতে স্বভাবই বিপদ থেকে বাঁচাবে, অফিসে প্রশংসা পেয়ে ওভারটাইম খাটা বেগার
মেষ রাশি (২১ মার্চ – ১৯ এপ্রিল)
আজ আপনার মাথায় প্রচণ্ড তেজ থাকবে, অনেকটা সংসদের তপ্ত অধিবেশনের মতোই। কর্মক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না, কারণ আপনার রাগ আজ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ১৩ কিলোমিটার যানজটের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। পকেটের অবস্থা কিছুটা টানাপোড়েনে থাকবে, তাই আজ বড় কোনো বিনিয়োগ বা বন্ধুদের বিরিয়ানি খাওয়ানোর শখ আপাতত স্থগিত রাখুন। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর সঙ্গে পুরোনো কোনো হিসাব-নিকাশ নিয়ে বিতর্কে জড়ালে আপনার অবস্থা অনেকটা খেলাপি ঋণের মতোই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল – ২০ মে)
সাম্প্রতিক কোনো আর্থিক ধাক্কা বা বসের ঝাড়ি খেয়ে যদি মন খারাপ করে থাকেন, তবে আজ নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার দিন। এনবিআর-এর ব্যাংক হিসাব জব্দের খবরে ব্যবসায়ীরা যেমন চিন্তিত, আপনিও আজ নিজের মানিব্যাগের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকবেন। তবে আশার কথা হলো, পুরোনো কোনো পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার সামান্য সম্ভাবনা আছে, যদিও তা দিয়ে শীতের নতুন জ্যাকেট কেনা যাবে কি না সন্দেহ। প্রেমের সম্পর্কে দুজনেরই সমান অবদান থাকা জরুরি, নাহলে সম্পর্কটাও দেশের রাজস্ব আদায়ের মতো তলানিতে গিয়ে ঠেকবে।
মিথুন রাশি (২১ মে – ২০ জুন)
কোনো বকেয়া বিল বা হাতছাড়া হওয়া সুযোগ নিয়ে আফসোস করে আজ সময় নষ্ট করবেন না। বর্তমান বাজারে সাধারণ মানুষের আয় যেভাবে থমকে আছে, তাতে আপনার বুদ্ধি দিয়েই আজ টিকে থাকতে হবে। বন্ধুদের আড্ডায় বা চায়ের দোকানে দেশের রাজনীতি আর অর্থনীতি নিয়ে আপনি আজ প্রধান বক্তার ভূমিকা পালন করবেন, কিন্তু দিনশেষে নিজের পকেটের টাকা দিয়েই চায়ের বিল মেটাতে হতে পারে। রোমান্টিক জীবনে অহেতুক জটিলতা এড়িয়ে চলুন, সঙ্গীকে সময় দিন নাহলে সেও আপনাকে ‘মৌজা রেট’ বাদ দিয়ে ‘বাজারদরে’ যাচাই করা শুরু করবে।
কর্কট রাশি (২১ জুন – ২২ জুলাই)
আজ দলবদ্ধভাবে কাজ করলে সাফল্য মিলবে, তবে সহকর্মীদের ওপর অন্ধবিশ্বাস করবেন না। সংসারের খরচ সামলাতে গিয়ে আজ কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে পারে, বিশেষ করে শীতের সবজির বাজারে গেলে মনে হবে আপনি কোনো বিলাসবহুল শপিং মলে ঢুকে পড়েছেন। পরিবারের কারো সঙ্গে আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলে ভালো ফল পাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে পুরোনো স্মৃতি আঁকড়ে ধরে না থেকে বর্তমানে মনোযোগ দিন, কারণ অতীতের চেক আজ ডিজঅনার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই – ২২ আগস্ট)
আপনার রাশিতে বৃহস্পতির প্রভাব থাকায় আজ নিজেকে বেশ রাজা-বাদশাহ মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হলো মাসের মাঝামাঝি সময়ে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স বেশ নাজুক অবস্থায় আছে। তাৎক্ষণিক লাভের পেছনে না ছুটে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দিকে নজর দিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো গুজব বা রাজনৈতিক তর্কে জড়িয়ে মেজাজ খারাপ করবেন না, মনে রাখবেন সাইবার আইনের খড়্গ কিন্তু এখনো পুরোপুরি যায়নি। সঙ্গীর বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে তার মানসিক স্থিরতাকে গুরুত্ব দিন, নাহলে পকেট ও মন দুটোই খালি হবে।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট – ২২ সেপ্টেম্বর)
অতীতের অভিজ্ঞতা ও খুঁতখুঁতে স্বভাব আজ আপনাকে বড় কোনো বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেবে। জমি বা ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবলে সরকার যেভাবে মৌজা রেট বাতিল করে বাজারদরে নিবন্ধনের নিয়ম করেছে, তাতে আপনার হিসাব-নিকাশ নতুন করে কষতে হবে। অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা হলেও বেতন বাড়ার কোনো লক্ষণ নেই, তাই অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে ওভারটাইম করবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিশ্লেষণ বন্ধ করুন, জীবনটাকে একটু সহজভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করুন।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর – ২২ অক্টোবর)
আজ পাড়া-প্রতিবেশী বা পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে মনটা ভালো হয়ে যেতে পারে। তবে কাজের চাপ এতটাই থাকবে যে অফিস থেকে ফেরার পরও মাথা থেকে কাজের চিন্তা নামবে না। সোনার দাম টানা চার দিন কমার খবরে আপনার মনে একটু আনন্দ জাগলেও, নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতি সেই আনন্দকে বেশিক্ষণ টিকতে দেবে না। আজ বাইরে খাওয়া-দাওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ রেস্তোরাঁয় খাবার পরিবেশনে দেরি নিয়ে ছাত্রদের ভাঙচুরের মতো পরিস্থিতি আপনার মেজাজেও ঘটতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর – ২১ নভেম্বর)
ক্যারিয়ার নিয়ে আজ তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া একদমই ঠিক হবে না। আপনার চারপাশের মানুষজন আজ নানা ধরনের প্রলোভন দেখাতে পারে, অনেকটা আসন্ন ডিসেম্বরের রাজনৈতিক গুজবের মতো, তাই কান কথায় বিশ্বাস করবেন না। বাজেট করে খরচ করুন এবং কারো সঙ্গে কথা বলার সময় স্পষ্টভাষী হোন। প্রেমের সম্পর্কে আত্মসম্মান বজায় রাখুন, তবে সঙ্গীর প্রতিও সহানুভূতিশীল হোন।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)
শনিবারের ছুটির দিনে সামাজিক আড্ডা বা দাওয়াত থাকলেও আজ ঘরের কাজেই বেশি সময় দেওয়া উচিত। দেশে যেভাবে মূল্যস্ফীতির নতুন ধাক্কার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে, তাতে অপ্রয়োজনীয় দাওয়াত খেয়ে গিফট কেনার খরচ বাঁচানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা আপাতত স্থগিত রাখুন, কারণ রাস্তার জ্যাম আর পরিবহন সংকট আপনার ভ্রমণের আনন্দ মাটি করে দিতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলুন, অহেতুক তর্কে জড়াবেন না।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর – ১৯ জানুয়ারি)
আজ যৌথ কোনো বিনিয়োগ বা পারিবারিক আর্থিক হিসাব-নিকাশ নতুন করে পর্যালোচনা করার দিন। ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের মতো আপনার বন্ধুদের ধার নেওয়া টাকাও আজ ফেরত না আসার সম্ভাবনাই প্রবল, তাই আজ কাউকে ধার দেবেন না। কাজের চাপে বিশ্রামের সময় নষ্ট করবেন না, কারণ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলে চিকিৎসার খরচ আপনার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ কিছুটা একঘেঁয়েমি কাজ করতে পারে, তবে ধৈর্য ধরুন।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)
আপনার জন্য আজকের প্রধান মন্ত্র হলো—কঠোর বাজেট এবং জরুরি তহবিল হাতের কাছে রাখা। দেশে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের যে চিত্র অর্থনীতিবিদেরা তুলে ধরছেন, তাতে আপনি আজ নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা দার্শনিক হয়ে উঠতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো দায়িত্ব এলে তা ঠান্ডা মাথায় সামলান। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করবেন না, নাহলে হতাশ হতে হবে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)
কাজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আজ আপনার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। নতুন কোনো ব্যবসার বা আয়ের সুযোগ এলে হুট করে ঝাঁপিয়ে না পড়ে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করুন, নাহলে গার্মেন্টস মালিকদের মতো আপনারও কারখানা বা দোকান বন্ধ করার উপক্রম হতে পারে। আজ মিষ্টি জাতীয় খাবার এড়িয়ে ফলমূল খাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ দেশে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। দিনশেষে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি ফিরে পাবেন।