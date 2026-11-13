আজকের রাশিফল: কথার জাদুতে বসের মন গললেও ইনক্রিমেন্টের আশা নাই
মেষ রাশি (২১ মার্চ – ১৯ এপ্রিল)
আজকের দিনটা শুরুই হবে এক কাপ কড়া চা আর বাজারের লিস্ট দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলার মধ্য দিয়ে। গ্রহের অবস্থান বলছে, সকালের দিকে পকেটে বেশ একটা ফুরফুরে ভাব থাকলেও, কাঁচাবাজার বা সুপারশপে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার শনির দশা শুরু হয়ে যাবে। আলু-পেঁয়াজের দামের ঊর্ধ্বগতি দেখে আপনার রক্তচাপ মঙ্গল গ্রহের মতো লাল হয়ে উঠতে পারে, তবে মাথা ঠান্ডা রাখুন। কর্মক্ষেত্রে বস আজ এমন এক টার্গেট দেবেন যা শুনলে মনে হবে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও লজ্জায় রিজাইন দিয়ে দেবে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি বেশ রোমান্টিক, তবে প্রিয়জনকে কোনো দামি রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাওয়ার আগে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের লিমিটটা একবার চেক করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল – ২০ মে)
বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি অর্থনৈতিক সমীকরণ মেলানোর দিন। মাস মাঝামাঝি চলে এসেছে, তাই মানিব্যাগের স্বাস্থ্য এখন অনেকটাই আইসিইউ-তে থাকা রোগীর মতো। অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে কফি ব্রেকে দেশের অর্থনীতি, মূল্যস্ফীতি আর বিশ্বরাজনীতি নিয়ে দারুণ তাত্ত্বিক আলোচনা জমে উঠবে, যদিও দিনশেষে নিজের ফ্ল্যাটের ভাড়া কীভাবে দেবেন সেই চিন্তাই মাথায় ঘুরবে। প্রযুক্তির কল্যাণে আজ কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে, যে আপনাকে কোনো নতুন ব্যবসার আইডিয়া বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখাবে—সাবধান, ওসব ফাঁদে পা দেবেন না। সন্ধ্যায় যানজটে আটকে থেকে জীবনের পরম সত্য উপলব্ধি করার যোগ রয়েছে।
মিথুন রাশি (২১ মে – ২০ জুন)
আপনার দ্বৈত সত্তা আজ চরমভাবে সক্রিয় থাকবে। এক মন বলবে ডায়েট করতে আর জিমের মেম্বারশিপ নিতে, অন্য মন বলবে বিরিয়ানি আর কাচ্চির অফার হাতছাড়া করা পাপ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজ আপনি বেশ সরব থাকবেন, বিশেষ করে কোনো ভাইরাল ইস্যুতে আপনার দেওয়া জ্ঞানগর্ভ কমেন্টে প্রচুর রিঅ্যাক্ট পড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কথার জাদুতে বসের মন গলতে পারে, তবে ইনক্রিমেন্টের আশা করাটা আপাতত আকাশকুসুম কল্পনা। রাস্তায় বের হলে রাইড শেয়ারিং অ্যাপের ভাড়া দেখে আপনার চাঁদে যাওয়ার শখ মিটে যেতে পারে, তাই পায়ে হাঁটার অভ্যাসটা ঝালিয়ে নেওয়া ভালো।
কর্কট রাশি (২১ জুন – ২২ জুলাই)
কর্কট রাশির জাতকদের মন আজ ভীষণ সংবেদনশীল থাকবে, অনেকটা লোডশেডিংয়ের ঠিক আগমুহূর্তে ওয়াই-ফাই সিগন্যালের মতো দুর্বল। বাসার ইলেকট্রিসিটি বিল আর গ্যাসের বিল দেখে আজ আপনার চোখে জল চলে আসতে পারে, তবে সেটা আবেগের নয়, বরং অসহায়ত্বের। পরিবারে ছোটখাটো কোনো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হতে পারে, বিশেষ করে টিভির রিমোট বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কী দেখা হবে তা নিয়ে। তবে দিনের শেষে কোনো সুখবর পেতে পারেন, যেমন—অনলাইনে অর্ডার করা কোনো পণ্যে অপ্রত্যাশিত ডিসকাউন্ট পাওয়া বা পুরোনো কোনো প্যান্টের পকেটে ভুলে রেখে দেওয়া পাঁচশ টাকার নোট খুঁজে পাওয়া।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই – ২২ আগস্ট)
বনের রাজা সিংহ হলেও আজকের দিনে শহরের জ্যামে আপনি নিজেকে একজন অসহায় পথচারী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবেন না। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রকাশ পাবে, তবে সেটা কেবল সহকর্মীদের লাঞ্চের অর্ডার নেওয়ার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। নক্ষত্রের ইঙ্গিত বলছে, আজ আপনার ওপর কোনো গুরুদায়িত্ব আসতে পারে, যার পারিশ্রমিক শূন্য কিন্তু মানসিক চাপ আকাশচুম্বী। প্রেমের সম্পর্কে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটতে পারে, তবে ভয় পাবেন না, সে সম্ভবত কোনো ক্রেডিট কার্ডের সেলস এজেন্ট যে আপনাকে লোন নেওয়ার জন্য ফোন করে বিরক্ত করবে।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট – ২২ সেপ্টেম্বর)
পারফেকশনিস্ট কন্যা রাশির জাতকেরা আজ সবকিছুতেই খুঁত ধরতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে যাবেন। অফিসের প্রেজেন্টেশন থেকে শুরু করে বাসার কাজের বুয়ার কাজ—সবকিছুতেই আজ আপনার বিরক্তি চরমে থাকবে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি আর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে আপনি আজ এমন এক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দাঁড় করাবেন যা শুনলে বড় বড় অর্থনীতিবিদরাও ভড়কে যাবেন। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন, বাইরের ভাজাপোড়া খাওয়া কমান, নাহলে ডাক্তারের ফি আর ওষুধের দাম মেটাতে গিয়ে আপনার সঞ্চয়পত্র ভাঙাতে হতে পারে। রাতের বেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে আগামীকাল কী কী কাজ করবেন তার লিস্ট বানাতে বানাতেই অর্ধেক রাত পার হয়ে যাবে।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর – ২২ অক্টোবর)
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যালেন্স বা ভারসাম্য বজায় রাখা আপনার স্বভাব, কিন্তু আজকের দিনে আয় আর ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে আপনার ত্রাহি অবস্থা হবে। শপিং মলে গিয়ে উইন্ডো শপিং করার প্রবল যোগ রয়েছে, কারণ প্রাইস ট্যাগ দেখার পর কেনার সাহস হারিয়ে ফেলবেন। কর্মক্ষেত্রে কূটনৈতিক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে আজ আপনি কোনো বড় বিপদ থেকে বেঁচে যাবেন। সঙ্গীর সঙ্গে মান-অভিমানের পালা চলতে পারে, তবে এক প্লেট ফুচকা বা চটপটি দিয়েই সেই বরফ গলানো সম্ভব হবে, কারণ দিনশেষে মধ্যবিত্তের রোমান্স ওই সাধ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর – ২১ নভেম্বর)
রহস্যময় বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি বেশ নাটকীয়। আপনার আশপাশের মানুষজন আজ কী ভাবছে তা আপনি ঠিকই বুঝে ফেলবেন, বিশেষ করে যে বন্ধু আপনার কাছে টাকা ধার চাওয়ার জন্য ভূমিকা তৈরি করছে তাকে আগেই চিনে ফেলুন। অফিসে রাজনীতি একটু বাড়তে পারে, তবে আপনি নিজের কাজ দিয়েই সবার মুখ বন্ধ করে দেবেন। প্রযুক্তির কোনো নতুন আপডেট বা গ্যাজেটের প্রতি আপনার লোভ জাগতে পারে, কিন্তু ইএমআই-এর কিস্তির কথা মনে পড়লেই সেই লোভ নিমেষে উবে যাবে। বিকেলের দিকে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মেজাজও ফুরফুরে হয়ে উঠবে।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)
ভ্রমণপিপাসু ধনু রাশির মন আজ উড়ুউড়ু করবে। আপনার মন চাইবে সব ছেড়েছুড়ে পাহাড় বা সমুদ্রে হারিয়ে যেতে, কিন্তু অফিসের ছুটি না পাওয়া এবং যাতায়াত খরচের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত ছাদে গিয়েই প্রকৃতির হাওয়া খেতে হবে। সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেতে পারেন, যা আপনার আজকের রাতের খাবারের খরচ বাঁচিয়ে দেবে—তাই এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। উচ্চশিক্ষা বা বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা যারা করছেন, তাদের জন্য দিনটি শুভ, তবে ভিসা প্রসেসিং আর ডলার রেটের কথা ভাবলে একটু মাথা ঘুরতে পারে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর – ১৯ জানুয়ারি)
কঠোর পরিশ্রমী মকর রাশির জাতকেরা আজও গাধার খাটুনি খাটবেন, কিন্তু দিনশেষে ক্রেডিট নিয়ে যাবে অন্য কেউ। গ্রহের অবস্থান বলছে, আজ আপনার ধৈর্যের চরম পরীক্ষা হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখবেন পানির কল বা ইন্টারনেটের সংযোগ কাজ করছে না, যা আপনার মেজাজ বিগড়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে বিকেলের পর থেকে ভাগ্যের চাকা কিছুটা ঘুরতে শুরু করবে। আটকে থাকা কোনো টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যদিও সেই টাকা হাতে আসার আগেই পাওনাদাররা দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করবে।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)
সৃজনশীল কুম্ভ রাশির মাথায় আজ এমন সব উদ্ভট আইডিয়া আসবে যা বাস্তবায়ন করতে গেলে নাসার বিজ্ঞানীদেরও সাহায্য লাগবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা প্রশংসিত হবে, তবে বস সেটাকে কীভাবে কাজে লাগাবেন তা ভেবেই কূল পাবেন না। আজ আপনার মধ্যে প্রবল সমাজসেবামূলক মানসিকতা কাজ করবে, কিন্তু নিজের পকেটের অবস্থা দেখে সেই সেবা কেবল ফেসবুকে সচেতনতামূলক পোস্ট শেয়ার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি বেশ ভালো, তবে প্রিয়জনকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ভেবেচিন্তে বলুন।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)
স্বপ্নবিলাসী মীন রাশির জাতকেরা আজ দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতেই দিনের অর্ধেক সময় পার করে দেবেন। বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা রাখতেই আপনার মনে হবে যেন কোনো সায়েন্স ফিকশন সিনেমার ভেতর ঢুকে পড়েছেন, যেখানে সবকিছুর দাম রকেটের গতিতে বাড়ছে আর মানুষের আয় কচ্ছপের গতিতে চলছে। আজ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ নিন। সন্ধ্যার পর পুরোনো কোনো গান শুনে বা সিনেমা দেখে নস্টালজিক হয়ে পড়তে পারেন। রাতের ঘুম ভালো হবে, যদি না আপনি ঘুমানোর আগে দেশের অর্থনৈতিক সংবাদগুলো দেখে ফেলেন।