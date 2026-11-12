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ব্র্যাক ব্যাংকে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
ব্র্যাক ব্যাংকে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটির অ্যাকাউন্ট সার্ভিসেস বিভাগে ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অ্যাকাউন্ট সার্ভিসেস।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ৫–৭ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানেক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

বিষয়:

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