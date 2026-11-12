সুস্থ ও চাঙা থাকতে নভেম্বরের পাতে যেসব রাখতে পারেন
বাংলা ক্যালেন্ডার কার্তিকের শেষ সময় পার করছে। আর কটা দিন পরই অগ্রহায়ণের শুরু। প্রকৃতিতে এখন হেমন্তের আমেজ। শেষ রাতে আলতো কুয়াশার চাদর আর ভোরের বাতাসে হালকা হিমেল স্পর্শ জানান দিচ্ছে, শীত কড়া নাড়ছে দুয়ারে। ঋতু পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে বদল আসে আমাদের শরীরেও। বাতাসে আর্দ্রতা কমতে শুরু করায় ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে, আর তাপমাত্রার ওঠানামার কারণে ঘরে ঘরে দেখা দেয় সর্দি-কাশি, জ্বর ও অ্যালার্জির মতো মৌসুমি রোগবালাই। এই সময়ে শরীর ভেতর থেকে উষ্ণ, রোগমুক্ত এবং চাঙা রাখতে বড় ভূমিকা পালন করে আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা। পুষ্টিবিদদের মতে, প্রকৃতি যখন যে ঋতুকে বরণ করে, তখন সেই ঋতুতে উৎপাদিত তাজা খাবার খেলেই শরীর বেশি পুষ্টি পায় এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। নভেম্বর মাসের ডায়েটে কোন ধরনের খাবার রাখলে মিলবে সর্বোচ্চ উপকার, জেনে নিন।
টাটকা সবজি
নভেম্বর আসার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচাবাজারগুলো সেজে ওঠে রঙিন শাকসবজিতে। লাল, সবুজ, হলুদ, কমলা আর বেগুনি রঙের তাজা সবজির সমাহার চোখের আরাম দেওয়ার পাশাপাশি শরীরের পুষ্টির ঘাটতি মেটায়।
ফুলকপি, ব্রকলি ও বাঁধাকপি
এই ক্রুসিফেরাস গোত্রীয় সবজিগুলোতে রয়েছে প্রচুর আঁশ, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এগুলো শরীরের ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দিতে এবং হজমপ্রক্রিয়া উন্নত করতে দারুণ কার্যকর।
গাজর ও বিট
বিটা-ক্যারোটিন এবং ভিটামিন ‘এ’র চমৎকার উৎস গাজর। এটি চোখের দৃষ্টি ভালো রাখে এবং ত্বকের শুষ্কতা দূর করে। অন্যদিকে, বিট রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে।
পালংশাক, মুলাশাক ও লালশাক
হেমন্তের এই সময়ে বাজারে পুষ্টিকর শাকের অভাব হয় না। আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এই শাকগুলো রক্তাল্পতা দূর করে এবং শরীরে শক্তির জোগান দেয়।
শিম ও কড়াইশুঁটি
উদ্ভিজ্জ প্রোটিন এবং আঁশের চমৎকার কম্বিনেশন রয়েছে এই সবজিগুলোতে। এগুলো দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে এবং রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
রোগ প্রতিরোধে ভিটামিন সি যুক্ত টক ফল
ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে ফ্লু বা ভাইরাসের আক্রমণ ঠেকাতে শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বা ইমিউনিটি বাড়ানো জরুরি। আর এর জন্য ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলের কোনো বিকল্প নেই।
আমলকী
প্রতিদিন সকালে একটি টাটকা আমলকী খাওয়ার অভ্যাস করুন। এর শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সি লিভার ভালো রাখে, সর্দি-কাশি দূরে রাখে এবং চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।
কমলালেবু, মাল্টা ও বাতাবি লেবু
সাইট্রাসজাতীয় এই ফলগুলো শরীরে পানির ঘাটতি মেটায়। এগুলো শীতকালীন রুক্ষতা থেকে ত্বক রক্ষা করে ভেতর থেকে লাবণ্যময় করে তোলে।
জলপাই ও কামরাঙা
মুখের রুচি বাড়াতে এবং হজমশক্তি উন্নত করতে এই ফলগুলো পাতে রাখা যেতে পারে। জলপাইয়ের ভালো চর্বি হৃদ্যন্ত্রের জন্যও উপকারী।
শরীর উষ্ণ রাখার উপায়
নভেম্বরের হালকা ঠান্ডায় শরীর ভেতর থেকে গরম রাখা প্রয়োজন, যাতে ঠান্ডা লাগার ধাত কেটে যায়। রান্নাঘরের কিছু সাধারণ উপাদান এই সময় দারুণ কাজ করে।
আদা ও রসুন
আদার ব্যথানাশক উপাদান এবং রসুনের অ্যালিসিন যৌগ শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সকালে এক কাপ আদা-চা বা তরকারিতে রসুনের একটু বেশি ব্যবহার ঠান্ডা-কাশি থেকে দূরে রাখবে।
খাঁটি মধু
চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে এই সময় মধু খাওয়া শুরু করতে পারেন। হালকা গরম পানিতে বা চায়ের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে বুক ও গলার কফ পরিষ্কার হয়।
কালোজিরা
সব রোগের ওষুধ খ্যাত কালোজিরা ভাতের সঙ্গে ভর্তা হিসেবে বা তরকারিতে ফোড়ন দিয়ে খাওয়া শরীরের জন্য খুবই উপকারী।
প্রোটিনের সঠিক জোগান
শীতের শুরুতে শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাকপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আসে। শরীর কর্মক্ষম রাখতে প্রথম সারির প্রোটিন প্রয়োজন। এ জন্য পাতে রাখুন—
ডিম
প্রতিদিনের নাশতায় অন্তত একটি ডিম রাখুন। এর পুষ্টিগুণ শরীরে চটজলদি এনার্জি দেয় এবং দীর্ঘক্ষণ তৃপ্ত রাখে।
সামুদ্রিক ও চর্বিযুক্ত মাছ
ইলিশ, রুই, কাতলা কিংবা সামুদ্রিক মাছে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন ডি থাকে। শীতের শুরুতে যখন রোদ মিষ্টি হতে শুরু করে, তখন শরীরে ভিটামিন ‘ডি’র জোগান দিতে এবং হাড়ের জয়েন্টের ব্যথা কমাতে মাছ খাওয়া ভীষণ জরুরি।
স্যুপ ও কুসুম গরম পানি
নভেম্বরের দিকে আবহাওয়া ঠান্ডা হতে থাকায় আমাদের পানির তৃষ্ণা কমে যায়। ফলে অনেকে নিজের অজান্তে পানির ভারসাম্যহীনতা বা ডিহাইড্রেশনের শিকার হন। এ থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য ও ত্বকের সমস্যা বাড়ে। এটি দূর করতে সারা দিন সাধারণ পানির বদলে হালকা কুসুম গরম পানি পানের অভ্যাস করুন। এটি রক্তসঞ্চালন ঠিক রাখে এবং শরীর ভেতর থেকে ডিটক্সিফাই করে। সন্ধ্যার নাশতায় বা রাতের খাবারের শুরুতে এক বাটি গরম সবজি বা চিকেন ক্লিয়ার স্যুপ রাখুন। এটি যেমন শরীর হাইড্রেটেড রাখবে, তেমনই আরাম দেবে ক্লান্ত শরীরে।
নভেম্বর মাসটি হলো শীতের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়। এই সময়ে প্রক্রিয়াজাত খাবার, অতিরিক্ত তেল-মসলাযুক্ত স্ট্রিট ফুড কিংবা ঠান্ডা পানীয় এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
সূত্র: গুড ফুড, দ্য ডেলিশাস লাইফ ও অন্যান্য