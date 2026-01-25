স্কুটিকন্যার চুল ভালো রাখতে

শহরের যানজট থেকে খানিকটা হলেও রেহাই পেতে এখন অনেক নারী স্কুটি ব্যবহার করছেন। যাওয়া-আসার পথের সময় একটু হলেও সাশ্রয় হচ্ছে তাতে। কিন্তু স্কুটির গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধুলাবালুও ওড়ে বেশ। আর তাতে নষ্ট হয় চুল। চুলের রুক্ষতা ও জট পাকিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ এই ধুলাবালু। স্কুটি ব্যবহার করেন যাঁরা, তাঁদের চুলের যত্ন যেন একটু বেশিই নেওয়া চাই। কীভাবে নেবেন সেই বিশেষ যত্ন, তা জানাচ্ছেন কসমেটোলজিস্ট ও শোভন মেকওভারের স্বত্বাধিকারী শোভন সাহা।
সিরাম ও তেলের বিকল্প নেই
শরীর বা মুখের ত্বক যেমন রোদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি চুলও রোদে শুষ্ক হতে পারে। তাই ত্বকের মতো আপনার ঝলমলে চুলেরও সানস্ক্রিন দরকার! চুলের যত্নে বেছে নিন একটি এসপিএফযুক্ত সিরাম। প্রতিবার স্কুটিতে ওঠার আগে এটি চুলে লাগিয়ে নিন। এ ছাড়া রোদ ও বাতাসের কারণে চুলের যে ক্ষতি হয়, তা পুষিয়ে নিতে চুলে নিয়মিত তেল দিন। সপ্তাহে অন্তত একবার একটি পুষ্টিকর হেয়ার প্যাকও চুলের হারানো পুষ্টি এবং আর্দ্রতা পূরণে সাহায্য করে। সপ্তাহে এক দিন চুলে ভালোভাবে অয়েল ম্যাসাজ করে টক দই এবং ডিমের প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। এতে ধীরে ধীরে চুল ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে।
চুল বেঁধে বের হবেন
স্কুটি নিয়ে ছুটে চলেছেন আপনি, আর হাওয়ার বেগে নাচছে আপনার চুল। কিন্তু বিষয়টি চুলের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়; বরং বাইক চালানোর সময় চুল সুন্দর করে বেঁধে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাইক চালানোর সময় চুল যাতে আপনার মুখের ওপরে এসে না পড়ে, সে জন্য আঁটসাঁটভাবে সেটা পেছন দিকে বেঁধে রাখা ভালো। যাঁদের চুল খুব লম্বা, তাঁদের চুল বেণি করে নিলে বেশ হবে। চাইলে গন্তব্যে পৌঁছানোর পর চুলগুলো অন্য কোনো স্টাইলে বেঁধে নিতে পারেন।
স্ক্যাল্পের চাই যত্ন
দীর্ঘ সময় হেলমেট পরে থাকলে চুলের গোড়ায় ময়লা এবং ঘাম জমে মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। তাই খুশকি ও চুল পড়া এড়াতে মাথার ত্বক সব সময় পরিষ্কার রাখুন। চুল নিয়মিত পরিষ্কার করার জন্য ভালো মানের শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। নিয়মিত মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ান।
পরিচ্ছন্ন হেলমেট ব্যবহার করুন
হেলমেট কী পরিমাণ সুরক্ষা দিয়ে থাকে, সে ব্যাপারে স্কুটারচালকেরা ভালোই জানেন। চলতি পথের দুর্ঘটনা থেকে মাথা নিরাপদ রাখা এর প্রধান কাজ। এ ছাড়া এটি আপনার চুলকে রোদ, ধুলাবালু ও দূষণ থেকে রক্ষা করবে। তাই পরিচ্ছন্ন হেলমেট সঙ্গে রাখুন। নিরাপত্তা, স্টাইল ও চুলের দেখভাল—সবই হবে। সপ্তাহে এক দিন হেলমেট ডিপ ক্লিন করুন।
স্কার্ফ ব্যবহার করুন
হেলমেট পরার আগে একটি রঙিন স্কার্ফে মাথাটা মুড়ে নিন। আজকাল অনেকেই বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কায়দায় স্কার্ফ পরে লুকে নিয়ে আসছে নতুনত্ব। তাই আপনার নিত্যদিনের পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন রং ও নকশার স্কার্ফ ভিন্ন ভিন্ন শৈলীতে পরতে পারেন। এতে চুল ধুলাবালু ও রোদের প্রকোপ থেকে বাঁচবে।
