অফিস সেরে বাড়ি ফিরেছেন, তখনই যদি জানতে পারেন দলবেঁধে আত্মীয়রা বাড়ি আসছে; তাহলে চটজলদি কী করবেন তাই ভাবতে না বসে রেঁধে ফেলুন সরিষার তেলে বিফ তেহারি। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর।
গরুর মাংস ১ কেজি, চিনিগুঁড়া চাল ১/২ কেজি, দুধ ১/২ কাপ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি দেড় কাপ, শুকনা মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, সরিষার তেল ১ কাপের চেয়ে সামান্য কম, তেহারি মসলা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ১০/১২টি, ছোট আলু সেদ্ধ ২ কাপ।
আস্ত ধনে ১ টেবিল চামচ, আস্ত জিরা ১ টেবিল চামচ, এলাচ ১০/১২টি, ২ ইঞ্চি দারুচিনি ৬-৭টি, কালো গোলমরিচ ৭-৮টি, তেজপাতা ৩টি, একটি জায়ফলের ৪ ভাগের ১ ভাগ, জয়ত্রী ২ টুকরা। সব উপকরণ শুকনা তাওয়ায় ভেজে গুঁড়া করে নিতে হবে।
দুধের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে রেখে দিতে হবে ১০ মিনিট । এরপর মাংসের সঙ্গে এই মিশ্রণ এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ মিশিয়ে রেখে দিতে হবে ১/২ ঘণ্টা। চুলায় ১/২ কাপ তেল দিয়ে তাতে ১ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে । এবারে এতে আদা বাটা, রসুন বাটা, শুকনা মরিচ গুঁড়া দিয়ে কষিয়ে নিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা মাংস দিয়ে দিতে হবে । তেল ওপরে উঠে এলে সেদ্ধ করে রাখা আলু দিয়ে দিতে হবে। তিন কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। নামানোর আগে তেহারি মসলা ১ টেবিল চামচ ছড়িয়ে দিয়ে নামাতে হবে। আরেকটি পাত্রে ১/৪ কাপ সরিষার তেলের সাথে ১/৪ কাপ পেঁয়াজ হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে। এবারে এতে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা চাল এবং লবণ দিয়ে ভেজে নিতে হবে ৫ মিনিট। চার কাপ ফুটন্ত পানি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে পাঁচ মিনিট। এর মধ্যে রান্না করা মাংস মিশিয়ে দমে রাখতে হবে ২০ মিনিট। ২০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে গরম গরম পরিবেশন করুন ।
