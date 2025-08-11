Ajker Patrika
> জীবনধারা
> জেনে নিন

কফির দাগ দূর হবে নিমেষে

ফিচার ডেস্ক
কফির দাগ দূর হবে নিমেষে

কফি পান করতে গিয়ে জামাকাপড়ে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কখনোবা অসাবধানতাবশত কার্পেট বা মেঝেতেও পড়ে যায়। কফির দাগ তুলতে বেগ পেতে হয়। সঠিক নিয়ম জানা থাকলে কঠিন দাগ নিমেষে দূর করা সম্ভব।

কফির দাগ লাগা কাপড় ৩০ মিনিটের মতো সাবান-পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে নিন। এ ছাড়া ভিনেগারের সঙ্গে পানি মিশিয়ে সেই মিশ্রণে কাপড় ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে নিন। দাগ চলে যাবে।

কার্পেটে কফি পড়লে প্রথমে মুছে ফেলার চেষ্টা করুন। আধা চামচ তরল সাবানের সঙ্গে আধা চামচ সাদা ভিনেগার এবং দুই কাপ গরম পানি যোগ করুন। এই মিশ্রণে কাপড় ভিজিয়ে তা দিয়ে কার্পেট মুছে নিন।

একই কাপে কিংবা মগে কফি পান করতে করতে দাগ বসে গেলে সেটি দূর করতে বেকিং সোডা ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া সাধারণ তরল সাবানের সঙ্গে বেকিং সোডা মিশিয়ে তা দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলে কাপ অথবা মগের দাগ উঠে যাবে।

গৃহসজ্জার সামগ্রীতে কফির দাগ পড়লে দুই কাপ ঠান্ডা পানির সঙ্গে আধা চামচ তরল সাবান মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণে কাপড় ডুবিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত দাগ না ওঠে, ততক্ষণ পরিষ্কার করুন।

মেঝেতে কফি পড়লে প্রথমে সাবানের গুঁড়া ছিটিয়ে ব্রাশ করে এরপর কুসুম গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে মুছে নিলেই দাগ উঠে যাবে।

সূত্র: মিস্টার কফি, দ্য কিচেন ও অন্যান্য

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারালাইফস্টাইলকফিজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

সম্পর্কিত

কফির দাগ দূর হবে নিমেষে

কফির দাগ দূর হবে নিমেষে

গরমে স্কুলপড়ুয়া শিশুর জীবনযাপনে যা মেনে চলতে হবে

গরমে স্কুলপড়ুয়া শিশুর জীবনযাপনে যা মেনে চলতে হবে

এসব আইন দেখে হাসবেন, নাকি ভয় পাবেন! বিভিন্ন দেশের যত অদ্ভুত আইন

এসব আইন দেখে হাসবেন, নাকি ভয় পাবেন! বিভিন্ন দেশের যত অদ্ভুত আইন

আল্পনা হাবিবের রন্ধনে সেতুবন্ধ

আল্পনা হাবিবের রন্ধনে সেতুবন্ধ