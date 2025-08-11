কফির দাগ দূর হবে নিমেষে

ফিচার ডেস্ক
কফি পান করতে গিয়ে জামাকাপড়ে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কখনোবা অসাবধানতাবশত কার্পেট বা মেঝেতেও পড়ে যায়। কফির দাগ তুলতে বেগ পেতে হয়। সঠিক নিয়ম জানা থাকলে কঠিন দাগ নিমেষে দূর করা সম্ভব।
কফির দাগ লাগা কাপড় ৩০ মিনিটের মতো সাবান-পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে নিন। এ ছাড়া ভিনেগারের সঙ্গে পানি মিশিয়ে সেই মিশ্রণে কাপড় ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে নিন। দাগ চলে যাবে।
কার্পেটে কফি পড়লে প্রথমে মুছে ফেলার চেষ্টা করুন। আধা চামচ তরল সাবানের সঙ্গে আধা চামচ সাদা ভিনেগার এবং দুই কাপ গরম পানি যোগ করুন। এই মিশ্রণে কাপড় ভিজিয়ে তা দিয়ে কার্পেট মুছে নিন।
একই কাপে কিংবা মগে কফি পান করতে করতে দাগ বসে গেলে সেটি দূর করতে বেকিং সোডা ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া সাধারণ তরল সাবানের সঙ্গে বেকিং সোডা মিশিয়ে তা দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলে কাপ অথবা মগের দাগ উঠে যাবে।
গৃহসজ্জার সামগ্রীতে কফির দাগ পড়লে দুই কাপ ঠান্ডা পানির সঙ্গে আধা চামচ তরল সাবান মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণে কাপড় ডুবিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত দাগ না ওঠে, ততক্ষণ পরিষ্কার করুন।
মেঝেতে কফি পড়লে প্রথমে সাবানের গুঁড়া ছিটিয়ে ব্রাশ করে এরপর কুসুম গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে মুছে নিলেই দাগ উঠে যাবে।
সূত্র: মিস্টার কফি, দ্য কিচেন ও অন্যান্য
কফি পান করতে গিয়ে জামাকাপড়ে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কখনোবা অসাবধানতাবশত কার্পেট বা মেঝেতেও পড়ে যায়। কফির দাগ তুলতে বেগ পেতে হয়। সঠিক নিয়ম জানা থাকলে কঠিন দাগ নিমেষে দূর করা সম্ভব।
কফির দাগ লাগা কাপড় ৩০ মিনিটের মতো সাবান-পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে নিন। এ ছাড়া ভিনেগারের সঙ্গে পানি মিশিয়ে সেই মিশ্রণে কাপড় ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে নিন। দাগ চলে যাবে।
কার্পেটে কফি পড়লে প্রথমে মুছে ফেলার চেষ্টা করুন। আধা চামচ তরল সাবানের সঙ্গে আধা চামচ সাদা ভিনেগার এবং দুই কাপ গরম পানি যোগ করুন। এই মিশ্রণে কাপড় ভিজিয়ে তা দিয়ে কার্পেট মুছে নিন।
একই কাপে কিংবা মগে কফি পান করতে করতে দাগ বসে গেলে সেটি দূর করতে বেকিং সোডা ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া সাধারণ তরল সাবানের সঙ্গে বেকিং সোডা মিশিয়ে তা দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলে কাপ অথবা মগের দাগ উঠে যাবে।
গৃহসজ্জার সামগ্রীতে কফির দাগ পড়লে দুই কাপ ঠান্ডা পানির সঙ্গে আধা চামচ তরল সাবান মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণে কাপড় ডুবিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত দাগ না ওঠে, ততক্ষণ পরিষ্কার করুন।
মেঝেতে কফি পড়লে প্রথমে সাবানের গুঁড়া ছিটিয়ে ব্রাশ করে এরপর কুসুম গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে মুছে নিলেই দাগ উঠে যাবে।
সূত্র: মিস্টার কফি, দ্য কিচেন ও অন্যান্য
এই রোদ, এই বৃষ্টি। এই আবহাওয়ায় সব বয়সী মানুষ নানা ধরনের ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অতিরিক্ত গরমে, বিশেষ করে স্কুলগামী শিশুদের ডিহাইড্রেশন দেখা দেয়, পাশাপাশি এই সময় ওদের মেজাজও খিটমিটে হয়ে থাকে। তাই স্কুলগামী শিশুদের খাবার, জীবনযাপন এবং তাদের খিটমিটে মেজাজ ঠিক রাখার জন্য অভিভাবকদের...২ ঘণ্টা আগে
রাজা হেনরি ২-এর মনে হয়েছিল, পাই ও পেস্ট্রি খেলে তাঁর সৈন্যরা সব অলস হয়ে যাবে। সে তো আর হতে দেওয়া যায় না। তাই তিনি এ দুটি খাবার বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। সেটাই হয়ে গেল আইন। ১২ শতকের এই আইনের নাম ‘পাই অ্যান্ড পেস্ট্রি অ্যাক্ট’। এই আইনে বলা হয়েছিল, রোববার ছাড়া অন্য দিন পাই বা পেস্ট্রি বিক্রি২ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি ব্যাংককে বাংলাদেশ দূতাবাসের আয়োজনে দেশীয় খাবার আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরার জন্য একটি বিশেষ রন্ধন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল মিসেস বালবিরস কুকিং স্কুল। এক্সক্লুসিভ কুকিং ক্লাস ও বুফে লাঞ্চে অংশ নিতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রন্ধনশিল্পী আল্পনা হাবিব।৩ ঘণ্টা আগে
রান্নার কিছু টিপস যুগের পর যুগ চলছে তো চলছেই। হয়তো কেউ সেগুলো শিখেছিলেন দাদির কাছে, কেউ নানি কিংবা মায়ের কাছে। তাঁরাও সেগুলো শিখেছিলেন দাদি-নানি কিংবা মায়ের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে সেগুলো যাচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। আমাদের রান্নার দুনিয়ায় এগুলো পর্দার আড়ালে ঘটে চলা বিষয়।১৩ ঘণ্টা আগে