সফল ব্যক্তিরা যে ৯ কাজ দিয়ে দিন শুরু করেন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
সফল মানুষদের সাফল্যের রহস্যের অনেকটাই লুকিয়ে রয়েছে তাঁদের দিন শুরু করার অভ্যাসে। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।

সফলতার সংজ্ঞা একেকজনের কাছে একেক রকম। তবে অধিকাংশ মানুষ একমত হবেন, একজন সফল ব্যক্তি তিনিই, যিনি কর্মক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিজীবনে ভারসাম্য বজায় রাখেন, অন্যের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতে পারেন এবং মানসিকভাবে স্থির থাকেন। তাঁদের এই সাফল্যের রহস্যের অনেকটাই লুকিয়ে রয়েছে তাঁদের দিন শুরু করার অভ্যাসে। সকালে পুরো পৃথিবী জেগে ওঠার আগে যদি আপনি নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করতে পারেন, তাহলেই বাজিমাত! সকালের একটি পরিকল্পিত রুটিন শুধু যে কাজের গতি বাড়ায় তা-ই নয়, এটি দিনভর আসা নানা ঝামেলার মাঝেও আপনাকে স্থির থাকতে সাহায্য করে।

সফল ব্যক্তিরা তাঁদের দিনটি সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে সকালে যে ৯টি কাজ নিয়মিত করেন, সেগুলোর নিয়েই আজকের আয়োজন। আমেরিকান লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন ‘গুড হাউস কিপিং’ অবলম্বনে লিখেছেন ফারিয়া রহমান খান।

ইতিবাচক কিছু দিয়ে দিনের শুরু

ঘুম থেকে উঠেই ফোনের নোটিফিকেশন বা ই-মেইল চেক করা অনেকের নিত্যদিনের অভ্যাস। কিন্তু সফল ব্যক্তিরা মন সতেজ করে এমন কিছু দিয়ে দিন শুরু করেন। সেটা হতে পারে কোনো অনুপ্রেরণামূলক পডকাস্ট শোনা, ছোট একটি কবিতা অথবা ইতিবাচক কোনো আর্টিকেল পড়া। এতে দিনের শুরুতেই চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

শরীরচর্চাকে গুরুত্ব দেওয়া

সকালে শরীরচর্চা শুধু শরীরই নয়, মনকেও সুস্থ রাখে। জিমে গিয়ে হোক কিংবা বাসায়, সকালের ব্যায়াম শরীরে শক্তি জোগায় এবং সারা দিনের সব জটিল কাজ করতে মন প্রস্তুত করে তোলে। জানা যায়, ইলন মাস্ক মাঝে মাঝে সকালে ২০ মিনিটের হালকা ব্যায়াম করার চেষ্টা করেন। তবে এদিকে সম্ভবত এগিয়ে আছেন মার্ক জাকারবার্গ। তিনি প্রতিদিন সকালে প্রায় দুই ঘণ্টা জিউ-জিৎসু ও এমএমএ অনুশীলন করেন। এদিকে সারা বিশ্বে সফল নারী হিসেবে পরিচিত অপরাহ উইনফ্রে প্রতিদিন বাড়ির ব্যাক ইয়ার্ডে এক ঘণ্টা ওয়ার্ক আউট বা শারীরিক কসরত করেন।

সকালে শরীরচর্চা শুধু শরীরই নয়, মনকেও সুস্থ রাখে। ছবি: পেক্সেলস

দিনের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ

আমাদের কাজের তালিকা বা টু-ডু-লিস্ট মাঝেমধ্যে অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়ে। এ সময় মানসিক চাপ নেওয়ার বদলে সকালেই নিজেকে প্রশ্ন করুন, কোন কাজটি শেষ করলে আপনি সব থেকে বেশি ভালো অনুভব করবেন। সেই কাজ দিয়েই দিন শুরু করুন। সফল হওয়া মানে সব কাজ একসঙ্গে করা নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো আগে করে ফেলা। সকালে সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেললে দিনটি অনেক সহজ হয়ে যায়।

সৃজনশীল কাজ করা

সফল ব্যক্তিরা সৃজনশীলতার চর্চা করেন। সকালে যখন মস্তিষ্ক সতেজ থাকে, তখন লেখালেখি, ছবি আঁকা বা নতুন কোনো আইডিয়া নিয়ে ভাবা উচিত। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এই কাজগুলো করা আর সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, সৃজনশীলতার চর্চা করলে জটিল কাজের ক্ষেত্রেও আপনার মস্তিষ্ক সৃজনশীলভাবেই সেটি সমাধানের চেষ্টা করবে।

সকালে সৃজনশীলতার চর্চা সারা দিনের সমস্যাগুলোকে সৃজনশীল ভাবে সমাধানের পথ দেখায়। ছবি: পেক্সেলস

আত্মিক শান্তি

সকালের নিরিবিলি সময়ে নিজের সঙ্গে কথা বলা জরুরি। এ সময় মেডিটেশন, প্রার্থনা বা ডায়েরি লেখার মতো কাজগুলো করুন। কিছুক্ষণ শান্তভাবে সময় কাটালে মনে শান্তি এবং চিন্তায় স্বচ্ছতা আসে। এ ছাড়া অনেকে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান মানসিক শান্তির জন্য। এ ক্ষেত্রে বলতে হয় যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ী স্যার রিচার্ড ব্র্যানসনের কথা। ভোর পাঁচটায় উঠে কিছুক্ষণ শরীরচর্চা করে তিনি খানিকক্ষণ পরিবারের সঙ্গে কাটান।

খাবারে নতুনত্ব আনা

প্রতিদিন একই রকম খাবার না খেয়ে মাঝে মাঝে মেনুতে বৈচিত্র্য আনুন। এটি মস্তিষ্কে নতুনত্বের সংকেত পাঠায় এবং ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করে। সকালের নাশতায় নতুন রেসিপিতে কিছু রান্না করার চেষ্টা করার মতো ছোট ছোট পরিবর্তন আপনাকে আরও সৃজনশীল করবে।

কৌশলী হওয়া

দিনের শুরুতে কাজের চাপ সামলানোর জন্য কৌশল নির্ধারণ করুন। কীভাবে দিনটি অতিবাহিত করতে চান বা কোন কাজটির পর কোনটি করবেন—এমন ছোট ছোট পরিকল্পনা আপনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা থেকে দূরে রাখবে।

রুটিনে পরিবর্তন আনা

সপ্তাহে অন্তত এক দিন আপনার রুটিনে খানিকটা পরিবর্তন করুন। ধরুন, আপনি সাধারণত পোশাক পরার আগে ব্রাশ করেন, একদিন উল্টোটা করুন। আবার হাঁটার জন্য পরিচিত রাস্তার বদলে অন্য় কোনো পথ বেছে নিন। এই ছোট পরিবর্তনগুলো মস্তিষ্কের নমনীয়তা বাড়িয়ে গতানুগতিক চিন্তার বাইরে বেরোতে সাহায্য করে।

সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা

দিনের মূল কাজ শুরু করার আগে পরিচিত কাউকে একটি ইতিবাচক কথা বলুন। এটি হতে পারে একটি ধন্যবাদ, প্রশংসা বা শুধুই খোঁজ নেওয়া। এই ছোট অভ্যাস আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাজীবনের সম্পর্কগুলো শক্তিশালী করবে।

