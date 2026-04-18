আজকের রাশিফল: মনের মেমোরি খালি করার আগে ফোনেরটা খালি করুন, নয়তো ধরা খাবেন

মেষ
আপনার জন্য আজকের দিনটি কিছুটা ‘বসগিরি’ করার দিন। তবে অফিসে নয়, বাড়িতে। অফিসের বস আপনাকে দিয়ে আজ বাড়তি খাটুনি করিয়ে নিতে পারে, কিন্তু সেটা হাসিমুখে মেনে নেবেন কারণ আপনার নজর আগামী উইকেন্ডের দিকে। সহকর্মীরা আজ আপনার থেকে অনেক কিছু আশা করবে—হয়তো একটা ভালো আইডিয়া, অথবা স্রেফ এক কাপ গরম চা। কেউ আজ আপনার টিফিন বক্সের আলু-পরোটা দেখে নিজের স্যান্ডউইচ ভুলে যেতে পারে। সাবধান!
বাড়িতে শান্তি বজায় রাখতে আজ নিজের মতামতটা আলমারিতে তালা মেরে রাখুন। স্ত্রী বা মা যাই বলুক, সেটাকে অমোঘ বলে মেনে নিলে অন্তত রাতের খাবারটা ভালো জুটবে।
বৃষ
আধ্যাত্মিকতার বাতাস আজ আপনার মনের জানালা দিয়ে হু হু করে ঢুকছে। তবে এই ভক্তিভাবের পেছনে আসল কারণ হলো গতকালের সেই অমীমাংসিত কাজের পাহাড়। আপনি ভাবছেন যদি অলৌকিকভাবে সব ফাইল সাবাড় হয়ে যেত! আর্থিক দিক থেকে দিনটি নড়বড়ে। লটারি কাটার কথা ভাবলে সেটা বাতিল করুন। কেউ আপনাকে ‘ডবল প্রফিট’-এর গল্প শোনাতে আসবে। তাকে সোজা জিজ্ঞেস করুন—‘ভাই, স্কিম যদি এতই ভালো তো তুমি এখনো বাসে কেন?’ ধূমপান আর কোল্ড ড্রিংকস ছাড়ুন। আপনার ফুসফুস আর পেট এখন যৌথভাবে ধর্মঘট ডাকার পরিকল্পনা করছে।
মিথুন
শরীরের দিক থেকে আপনি আজ বেশ চনমনে থাকবেন, ঠিক যেন এনার্জি ড্রিংক খেয়েছেন। কিন্তু আপনার ধৈর্য শক্তি পরীক্ষা করতে নামবে আপনার পাশের বাড়ির সেই কৌতূহলী প্রতিবেশী। আজ তারা আপনার কাছে স্রেফ চিনি চাইতে আসবে না, বরং আপনার বংশের ইতিহাস আর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে আপনার মতামত জানতে চাইবে। আপনার ফোনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতে আজ অকেজো মেসেজের সুনামি বয়ে যাবে। ফোনের গ্যালারি থেকে পুরোনো ‘গুড মর্নিং’ মেসেজ আর অপ্রয়োজনীয় স্ক্রিনশট ডিলিট করুন। মনের মেমোরি খালি করার আগে ফোনের মেমোরি খালি করা জরুরি।
কর্কট
ব্যবসায়ীদের আজ পোয়াবারো! তবে ব্যবসার লাভটা ডাক্তারখানায় দিতে না চাইলে বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। আজ আপনার জিভ চাইবে মোগলাই পরোটা, কিন্তু পেট চাইবে ওটস। মন আর পেটের এই যুদ্ধে আজ পেটকে জেতানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অফিসে আজ মিটিং চলাকালীন আপনার পেট এমন শব্দ করে ডাকতে পারে যা বাকিরা কোনো নোটিফিকেশন টোন ভেবে ভুল করবে। কফির নেশা কমান। হৃৎপিণ্ড যেভাবে লাফাচ্ছে, মনে হচ্ছে ওটা বুকের ভেতর ‘প্রিমিয়ার লিগ’ খেলছে।
সিংহ
আপনি তো রাজার জাত, কিন্তু আজ আপনার রাজদরবার (বাড়ি) থেকে আপনাকে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হবে না। আজ বেশ সৃজনশীল মেজাজে থাকবেন, হয়তো পুরোনো কোনো শখ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। চোখের সমস্যায় একটু ভুগতে পারেন—হয়তো চশমার পাওয়ার বদলেছে, অথবা পাশের বাড়ির লোকের নতুন গাড়ি দেখে আপনার চোখ টাটাচ্ছে। আজ বাড়িতে ঢোকার সময় নিজের রাজকীয় গাম্ভীর্য দরজার বাইরে রেখে ঢুকুন, নাহলে ঝাড়ু-হাতে রানিমা (গিন্নি) আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেন। বাবার স্মার্টফোনের সমস্যার সমাধান করে দিন। তার আশীর্বাদ আর দোয়া আপনার আজকের দিনটা পার করে দেবে।
কন্যা
আজ সূক্ষ্মদর্শী গবেষক হয়ে উঠবেন। তবে সেই গবেষণা হতে পারে ফ্রিজের ভেতরে থাকা গত সপ্তাহের পনির নিয়ে। আপনার সন্তান আজ আপনাকে একটু বিরক্ত করতে পারে। সে হয়তো পড়া বাদ দিয়ে নিজের ডিজিটাল ক্যারিয়ার নিয়ে বড় বড় ভাষণ দেবে। রান্নাঘরে আজ আপনি নতুন কোনো এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে এমন কিছু বানাবেন যা খাওয়ার চেয়ে সেলফি তোলার বেশি যোগ্য। অশান্তি এড়াতে আজ রান্নাঘরের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিন। লবণ একটু কম হলেও আপনার কষ্টের কথা ভেবে কেউ টু শব্দটি করবে না।
তুলা
সব সময় জীবনের ব্যালেন্স খুঁজতে চান, আর আজ সেই ব্যালেন্স ঠিক করার জন্য আপনাকে ‘ভুল স্বীকার’ নামক তিতা ওষুধটা গিলতে হতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার জন্য আজকের বিকেলটা দারুণ। হঠাৎ করে কিছু টাকা হাতে আসতে পারে, যার উৎস হয়তো নিজেরই কোনো ভুলে যাওয়া পকেট। আপনি আজ জিমে যাওয়ার প্ল্যান করবেন কিন্তু শেষমেশ সোফায় শুয়ে জিমের ভিডিও দেখেই সন্তুষ্ট থাকবেন। আজ হালকা রঙের পোশাক পরুন। লোকে ভাববে বোধহয় শান্তি মিশনে বেরিয়েছেন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার কনফিডেন্স দেখে মনে হবে চাইলে হিমালয় জয় করতে পারেন। কিন্তু সাবধান, এই আত্মবিশ্বাস যেন ওভার-কনফিডেন্সে না বদলে যায়। কাজে মনোযোগ দিলে বড় সাফল্য আসতে পারে। কোনো পুরোনো বন্ধুর থেকে মেসেজ পেতে পারেন যা আপনার দিনটি ভালো করে দেবে। রাস্তায় আজ হিরো সাজতে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশের সামনে পড়তে পারেন। সিগনাল মেনে চলুন! ধৈর্য ধরুন। আপনার প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির খবরটা আসছি-আসবে মেজাজে আছে, ঠিক যেন লোডশেডিং-এর পর কারেন্ট আসার মুহূর্ত।
ধনু
কথার জাদুতে আজ আপনি অনেকের মন জয় করবেন। লোকে আপনাকে সমস্যার সমাধানকারী ভাববে, ফলে নিজের সমস্যার জন্য সময় পাবেন না। পাড়ার কোনো সামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন যা আপনার পকেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। আড্ডার মাঝখানে বিল দেওয়ার সময় হঠাৎ ফোনের নেটওয়ার্ক উধাও হয়ে যাওয়া বা মানিব্যাগ বাড়িতে ভুলে আসার পুরোনো নাটকটি আজ কাজ করবে না। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিন ঠিকই, কিন্তু নিজের ক্রেডিট কার্ডটা সযত্নে লোকালয়ে দূরে রাখুন।
মকর
আজ আপনি খাটুনির রাজা! বস আপনাকে এমন সব টাস্ক দিতে পারে যা আগে কখনো কেউ করেনি। মনে হতে পারে আপনি একজন স্পাইডারম্যান হতে পারতেন, কিন্তু ভাগ্যের টানে এখন স্প্রেডশিটের মাস্টার। তবে দিনের শেষে আপনার পরিশ্রমের স্বীকৃতি জুটবে। আজ হয়তো আপনাকে এমন কোনো মিটিং সামলাতে হবে যেখানে সবাই কথা বলছে কিন্তু কেউ কাউকে শুনছে না। নেভি ব্লু বা কালো রঙের পোশাকে আপনাকে বেশ স্মার্ট লাগবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমকে আজ পোশাকে ঢেকে দিন।
কুম্ভ
আজ আপনার মন উড়ুউড়ু করবে। নতুন গ্যাজেট বা জামাকাপড় কেনার নেশা চাপতে পারে। তবে মনে রাখবেন, মাসের অর্ধেক পার হয়ে গেছে। পকেটের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সচেতন থাকা জরুরি। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে স্রেফ একটি ফালতু বিষয় নিয়ে। অনলাইনে কিছু অর্ডার দিতে গিয়ে বারবার পেমেন্ট ফেল হওয়াটা আসলে গ্রহদের সংকেত যে—‘থামুন, আপনার টাকা বাঁচান!’ মাথা ঠান্ডা রাখতে আজ অন্তত ১৫ মিনিট মৌনব্রত পালন করুন। এতে আপনি এবং আপনার আশপাশের মানুষ—উভয়েই শান্তিতে থাকবে।
মীন
আপনার সৃজনশীলতা আজ বাঁধ ভেঙে বেরোবে। নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় আসতে পারে যা আপনার ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে। তবে দিনের শেষে আলস্য আপনাকে ঘিরে ধরবে। ব্যবসায়িক সঙ্গীর সঙ্গে একটু মনোমালিন্য হতে পারে, তবে সেটা সাময়িক। আজ আপনি ঠিক করবেন যে রাত জেগে সব কাজ শেষ করবেন, কিন্তু দশটা বাজতেই দু’চোখের পাতা এক হয়ে আসবে। ঘুম খুব জরুরি। কুম্ভকর্ণের স্টাইল অনুসরণ করার দরকার নেই, তবে অন্তত ৮ ঘণ্টা ভালো ঘুম দিলে কালকের দিনটা আরও উজ্জ্বল হবে।
সারা দিন আমরা কতখানি শক্তি অনুভব করব তা অনেকাংশেই নির্ভর করে সকালের নাশতার ওপর। দিনের প্রথম খাবারটি কেবল ক্ষুধাই মেটায় না; বরং সারা দিনের কাজের গতি ও মনোযোগ ঠিক রাখতে জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। স্বাস্থ্যসচেতন অনেকেরই সকালের নাশতায় পছন্দের তালিকায় থাকে ফল। আর ফলের কথা ভাবলেই মনে আসে কমলা আর কলার নাম।২ ঘণ্টা আগে
বিশ শতকের শুরুর দিকে যখন কর্নফ্লেক্স আর গ্রানোলা বারকে ‘হেলথ ফুড’ হিসেবে মার্কেটিং করা শুরু হয়, তখন থেকে আমরা শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটের মোহে পড়ে প্রোটিন অবহেলা করতে শুরু করেছি। কিন্তু জানলে অবাক হবেন, আপনার শরীরের প্রতিটি কোষ থেকে শুরু করে হরমোনের ভারসাম্য—সবকিছুর চালিকা শক্তি হলো এই প্রোটিন...১৬ ঘণ্টা আগে
বিষয়টি এখন আর সেলেনা গোমেজ বা কিম কার্দাশিয়ানের মতো সেলিব্রিটিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এখন অনেকে সম্পর্কে বিচ্ছেদের মতো জীবনের একটি কঠিন ঘটনার পর পারলারে গিয়ে চুলে দিচ্ছেন ইচ্ছেমতো কাট। মনে হচ্ছে, বিচ্ছেদের পুরো দায়দায়িত্ব চুলের। আর কেটে ফেললেই পাওয়া যাবে শান্তি।১৮ ঘণ্টা আগে
আমাদের সারা দিনের খাদ্যতালিকার দিকে তাকালে দেখা যাবে, সকাল থেকে রাত, প্রতি বেলার খাবার শর্করায় ভরপুর। কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, টানা ৩০ দিন যদি এই শর্করা খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেন তবে আপনার শরীরে কী কী পরিবর্তন দেখা দিতে পারে? এক মাস সময়টি আসলে খুব দীর্ঘ না হলেও শরীরের অভ্যন্তরীণ...২০ ঘণ্টা আগে