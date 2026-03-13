চুলের যত্নে ঘরেই তৈরি করুন রাসায়নিকবিহীন শ্যাম্পু

ঝলমলে ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের জন্য আমরা সাধারণত বাজারের নামীদামি ব্র্যান্ডের শ্যাম্পুর ওপর নির্ভর করি। কিন্তু অধিকাংশ বাণিজ্যিক শ্যাম্পুতে থাকে সালফেট, প্যারাবেন ও কৃত্রিম সুগন্ধি, যা দীর্ঘ মেয়াদে চুলের প্রাকৃতিক তেল কেড়ে নিয়ে চুল রুক্ষ ও প্রাণহীন করে ফেলে। এই সমস্যার সমাধানে বিশ্বজুড়ে হোমমেড বা বাড়িতে বানানো শ্যাম্পু ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে। আপনার ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে খুব সহজে আপনার চুলের ধরন অনুযায়ী শ্যাম্পু বানিয়ে ফেলা সম্ভব। জেনে নিন ঘরে বানানো শ্যাম্পু তৈরির উপকারিতা এবং ঘরোয়া শ্যাম্পু তৈরির কিছু সহজ প্রণালি।
কেন ঘরে তৈরি শ্যাম্পু বেছে নেবেন
প্রাকৃতিক উপাদান: এতে কোনো ক্ষতিকর টক্সিন বা প্রিজারভেটিভ থাকে না, ফলে অ্যালার্জি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি কম।
ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন: আপনার চুল তৈলাক্ত নাকি শুষ্ক, তা বুঝে আপনি নিজেই উপাদানের পরিমাণ কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারেন।
সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব: এই শ্যাম্পু বানানোর উপকরণগুলো হাতের নাগালে পাওয়া যায় এবং এসব উপকরণ দামে সস্তা। এ ছাড়া প্লাস্টিকের বোতল বর্জন করে এটি পরিবেশ রক্ষায়ও ভূমিকা রাখে।
চুলের ধরন অনুযায়ী শ্যাম্পু তৈরির প্রণালি
বিভিন্ন ধরনের চুলের জন্য বিভিন্নভাবে শ্যাম্পু তৈরি করতে হয়। এখানে রইল কিছু প্রণালি—তেল দূর করতে ডিমের শ্যাম্পু
২টি ডিমের সাদা অংশ ফেটিয়ে তাতে ৩ চামচ বেকিং সোডা, ২ চামচ অলিভ অয়েল এবং ১ চামচ অ্যাপল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে নিন। এটি মাথার ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করতে অনন্য।
শুষ্ক চুলের জন্য অ্যাভোকাডো
একটি পাকা অ্যাভোকাডো ব্লেন্ড করে তাতে ২ চামচ বেকিং সোডা ও সামান্য পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এটি চুলের গভীর থেকে আর্দ্রতা জোগায়।
চুলকানিযুক্ত মাথার ত্বকের জন্য ভিনেগার
১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ তরল ক্যাস্টাইল সাবান বা মাইল্ড বেবি শ্যাম্পু, ২ চামচ অ্যাপল সিডার ভিনেগার এবং ১০ ফোঁটা টি-ট্রি অয়েল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে রেখে পরিমাণমতো ব্যবহার করুন। এটি জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে।
সংবেদনশীল ত্বকে বেসিক শ্যাম্পু
আধা কাপ ক্যাস্টাইল সাবান, আধা কাপ পানি এবং সামান্য গ্লিসারিন মিশিয়ে তৈরি করুন এই মৃদু শ্যাম্পু।
লম্বা-ঘন চুলে নারকেলের দুধ
১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ নারকেল দুধের সঙ্গে সমপরিমাণ ক্যাস্টাইল সাবান এবং সামান্য ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে নিন। এটি চুলে পুষ্টি দিয়ে দ্রুত লম্বা করতে সাহায্য করে।
প্রাণহীন চুলে ওটস শ্যাম্পু
আধা কাপ ওটস গুঁড়া, ২ চামচ বেকিং সোডা ও সামান্য পরিমাণ পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এটি চুলে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে।
মজবুত চুল পেতে মেথি ও বেসন
২ চামচ বেসন, ১ চামচ অ্যালোভেরা জেল, সামান্য মধু ও মেথিগুঁড়া মিশিয়ে চুলে লাগান। এটি চুলের গোড়া শক্ত করে।
ইনস্ট্যান্ট ড্রাই শ্যাম্পু
গোসলের সময় না থাকলে ১ চামচ কর্নফ্লাওয়ার ও সামান্য কোকো পাউডার (কালচে চুলের জন্য) মিশিয়ে ব্রাশ দিয়ে চুলের গোড়ায় লাগান। এটি বাড়তি তেল শুষে নেবে।
মসৃণ চুল পেতে শিয়া বাটার
২ চামচ গলানো শিয়া বাটার, মধু ও জোজোবা অয়েল মিশিয়ে শ্যাম্পু তৈরি করুন। এটি চুল রেশমের মতো নরম রাখবে।
ব্যবহারের কিছু টিপস
ঝাঁকিয়ে নিন: প্রতিটি ব্যবহারের আগে বোতলটি ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিন, যাতে উপাদানগুলো ভালো করে মিশে যায়।
ফেনা হবে না: প্রাকৃতিক শ্যাম্পুতে সালফেট থাকে না বলে বাণিজ্যিক শ্যাম্পুর মতো ফেনা হবে না। তবে এটি সমানভাবে পরিষ্কার করবে।
ম্যাসাজ ও ধোয়া: আঙুলের ডগা দিয়ে মাথার তালু ১ মিনিট ম্যাসাজ করুন এবং কুসুম গরম পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
প্রাকৃতিক এই উপাদানগুলো কেবল আপনার চুল পরিষ্কারই করবে না, বরং ভেতর থেকে পুষ্টি জোগাবে। তাই রাসায়নিকের ভয় ভুলে সুস্থ ও ঝলমলে চুল পেতে আজই শুরু করতে পারেন আপনার পছন্দের হোমমেড বা বাড়িতে তৈরি শ্যাম্পুর ব্যবহার।
সূত্র: স্টাইলক্রেজ ও অন্যান্য
