খেজুর সংরক্ষণের সঠিক উপায়

রমজানে ইফতারের অপরিহার্য অনুষঙ্গ খেজুর। এর মিষ্টি স্বাদ আর পুষ্টিগুণ অতুলনীয়। সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করলে এটি অনেক দিন ভালো থাকে। তবে খেজুরও নষ্ট হতে পারে। আর নষ্ট বা ছাতা পড়া খাবার খেলে ফুড পয়জনিং হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই অবস্থা শিশু, গর্ভবতী নারী ও বয়স্কদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই যদি একটি খেজুরেও ছাতা বা ছত্রাক দেখেন, তবে ঝুঁকি না নিয়ে পুরো প্যাকেজটি ফেলে দেওয়াই ভালো। কারণ, অনেক সময় ছত্রাক খালি চোখে দেখা না গেলেও তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই রমজান মাসে খেজুর খান নিরাপদে। আর তার জন্য জেনে রাখুন খেজুর সংরক্ষণের উপায়।
বুঝে নিন ৩ লক্ষণ
অনেকে খেজুরের গায়ে সাদা আস্তরণ দেখে ভয় পান। আসলে এটি নষ্ট হওয়ার লক্ষণ নয়, বরং এটি হলো শুকিয়ে যাওয়া চিনি। খেজুর নষ্ট হয়েছে কি না, তা বুঝতে তিনটি বিষয় খেয়াল করতে হবে—
রং পরিবর্তন বা ছাতা ধরা: যদি দেখেন, খেজুরের বাইরের বা ভেতরের রং অতিরিক্ত গাঢ় হয়ে গেছে অথবা গায়ে সাদা রঙের ছাতা পড়েছে, তবে তা দ্রুত ফেলে দিন। বিশেষ করে মেজুল জাতের খেজুরে আর্দ্রতার কারণে কালো ছত্রাক বা অ্যাসপারগিলাস নাইজার হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।
বাজে গন্ধ: খেজুরের নিজস্ব কোনো কড়া গন্ধ নেই; বরং একটি হালকা মিষ্টি সুবাস থাকে। যদি পচা বা টক ধরনের কোনো কড়া গন্ধ নাকে আসে, তবে বুঝবেন খেজুরটি খাওয়ার অনুপযোগী।
ভেতরে পোকামাকড়ের উপস্থিতি: খেজুর কীটনাশক ছাড়াই উৎপাদিত হয়। তাই অনেক সময় এর ভেতরে পোকা, মাকড়সা বা কৃমি বাসা বাঁধতে পারে। খেজুরের ভেতরে কাঠের গুঁড়ার মতো ছোট বাদামি দানা দেখলে বুঝবেন, সেখানে পোকা রয়েছে। তাই কামড় দিয়ে খাওয়ার চেয়ে খেজুরের পেট চিরে পরীক্ষা করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।
খেজুর সংরক্ষণের সঠিক উপায়
বায়ুরোধী পাত্রে রাখুন: খেজুর সব সময় বায়ুরোধী পাত্রে ঢুকিয়ে ঠান্ডা ও অন্ধকার জায়গায় রাখা উচিত।
ভ্যাকুয়াম সিল করা ব্যাগে রাখুন: সম্ভব হলে ভ্যাকুয়াম সিল করা ব্যাগে রাখুন। এটি আর্দ্রতার পরিবর্তন থেকে খেজুরকে রক্ষা করবে এবং ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে দেবে না।
ফ্রিজে রাখুন: বেশি দিন তাজা রাখতে ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজে খেজুর সংরক্ষণ করুন।
কোন প্রজাতির খেজুর কত দিন ভালো থাকে
খেজুরের প্রজাতিভেদে এর স্থায়িত্ব ভিন্ন হয়। এতে প্রচুর পুষ্টি ও আঁশ থাকলেও ক্যালরির পরিমাণ অনেক বেশি। তাই সুস্থ থাকতে পরিমিত খেজুর খাওয়া উচিত।
ডেগলেট নূর: এ ধরনের খেজুরগুলো সাধারণ তাপমাত্রায় ১ বছর এবং ডিপ ফ্রিজে ২ থেকে ৩ বছর ভালো থাকে।
মেজুল: এ প্রজাতির খেজুরগুলো সাধারণ তাপমাত্রায় ৬ মাস এবং ডিপ ফ্রিজে ১ বছরের বেশি ভালো থাকে।
ডিপ ফ্রিজে রাখার নিয়ম
খেজুর ডিপ ফ্রিজে রাখলে এর স্থায়িত্ব অনেক বাড়ে। তবে ডিফ্রস্ট বা বরফ গলানোর পর এটি কিছুটা নরম ও কাদাটে হয়ে যেতে পারে। যেভাবে রাখবেন,
