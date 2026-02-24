আজকের রাশিফল: পরিশ্রমের ফল পাবেন, প্রেম জীবনে আজ বসন্তের হাওয়া

মেষ
আজ আপনার মেজাজটা রাজস্থানি মরিচের মতো তপ্ত থাকতে পারে। কেউ আপনার দিকে তাকালেও মনে হতে পারে সে আপনার নামে সমালোচনা করছে। অফিসে সহকর্মীদের ওপর খিটমিট করলে পরে নিজের ফাইল নিজেকেই খুঁজতে হবে। ধৈর্য ধরুন। সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার সময় লজিক কম দিন, ম্যাজিক বেশি দেখান। সম্পর্কে রোমাঞ্চ আছে, তবে তা যেন এলাচ পড়া বিরিয়ানির মতো হঠাৎ বিস্বাদ না হয়। বিপি মিটারটা আজ একটু সাবধানে রাখুন, রাগ নিয়ন্ত্রণ জরুরি। দিন শেষে এক বাটি ঠান্ডা দই খান, মাথা ঠান্ডা থাকবে।
বৃষ
আপনার অবস্থা আজ অনেকটা হিন্দি সিনেমার ট্র্যাজিক হিরোর মতো—আপনি অনেক কিছু বোঝাতে চাইবেন, কিন্তু সবাই ভাববে আপনি জ্ঞান দিচ্ছেন। পুরোনো কাজের অভিজ্ঞতা আজ কাজে লাগবে, তবে নতুন টেকনোলজিতে খেই হারাতে পারেন। আটকে থাকা টাকা পাওয়ার সামান্য সম্ভাবনা আছে। প্রেমে আজ ‘লুকোচুরি’ চলতে পারে। মনের কথা সরাসরি না বলে ইশারায় বলার চেষ্টা করুন। অজানা কাউকে বিশ্বাস করে তার হাতের কাটা ফল খাবেন না, পেট কিন্তু আপনারই। আয়নায় নিজেকে দেখে একটা সেলফি তুলুন; অন্তত আপনার হাসিটা আপনার কাছে ভালো লাগবে।
মিথুন
আজ আপনার কাজগুলো রকেটের গতিতে ছুটবে, কিন্তু জ্বালানি (টাকা) ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। বস আজ আপনার ওপর খুশি হতে পারেন। পদোন্নতির খামটা আপনার টেবিলের দিকেই আসছে, শুধু মাঝপথে কেউ যেন সই না পাল্টে দেয়! পরিবারকে সময় দিন। সঙ্গীকে ইগনোর করলে রাতে ডিনারের বদলে শুধু ঝাড়ি জোটার সম্ভাবনা ১০০%। কাজের চাপে ঘুম কম হতে পারে। ল্যাপটপটা দূরে রাখুন। শেয়ারবাজার বা লটারির টিকিট থেকে আজ ১০০ হাত দূরে থাকুন।
কর্কট
ব্যবসায় আজ আপনি ইলন মাস্কের মতো ‘ফিলিং’ পাবেন। তবে মনে রাখবেন, আপনি মাস্ক নন! নতুন ডিল সাইন করার জন্য আজকের দিনটি দারুণ। পরিশ্রমের ফল মিষ্টি হবে। প্রেম জীবনে আজ বসন্তের হাওয়া। নতুন কারও সঙ্গে আলাপ হতে পারে যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। রাস্তার চটপটি বা ফুচকা দেখে জিভে জল এলেও আজ সংবরণ করুন। লিভার আজ বিদ্রোহ করতে পারে। বিয়ের কথা ভাবলে আগে নিজের সেভিংস অ্যাকাউন্টটা একবার দেখে নিন।
সিংহ
সিংহের মতো গর্জন করার বদলে আজ আপনার মনে হতে পারে কেউ যেন আপনার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছে। কাজের চাপে কিছুটা দিশেহারা বোধ করতে পারেন। তবে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে শেষ পর্যন্ত জয়ী করবে। সঙ্গীকে আজ অহেতুক সন্দেহ করবেন না। বিশ্বাসই মূল ভিত্তি। পা এবং শরীরের নিচের অংশে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। হাঁটাচলা সাবধানে করুন। মেজাজ খারাপ হলে কিছুক্ষণ মেডিটেশন করুন বা প্রিয় কোনো গান শুনুন।
কন্যা
আজ আপনি কিছুটা খুঁতখুঁতে মেজাজে থাকবেন। সবকিছু ঠিকঠাক চাইবেন, কিন্তু দুনিয়াটা তো আপনার ইশারায় চলে না! কর্মস্থলে অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে তুই-তোকারি করবেন না। মনে রাখবেন, দুপুরের খাবারের সময় তারা আপনার খাবারে লবণ বাড়িয়ে দিতে পারে। প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি জঘন্য। উত্তর হিসেবে ‘ব্লক’ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পুরোনো কোনো অসুখ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। দামি জিনিস বা গাড়ি কেনার আগে আপনার ব্যাংক ম্যানেজারের চেহারাটা কল্পনা করুন।
তুলা
আপনার জন্য দিনটা সিনেমার মতো নিখুঁত হতে পারে, যদি আপনি অহেতুক তর্কে না জড়ান। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আজ তুঙ্গে থাকবে। বস আপনার আইডিয়ার প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন। দাম্পত্য জীবনে আজ চরম রোমান্স। পুরোনো ঝগড়া মিটে গিয়ে নতুন প্রেমের সূচনা হবে। চোখে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। স্ক্রিন টাইম কমান। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে। ফ্রিজে অন্তত কয়েকটা রসগোল্লা স্টক রাখুন।
বৃশ্চিক
পুরোনো কোনো সম্পত্তি বা পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য দিনটি শুভ। কিন্তু সেই টাকা নিয়ে বেশি ওড়াউড়ি করবেন না। অফিসে আপনার গোপন শত্রু আজ বন্ধু সাজার চেষ্টা করবে। সাবধান! চিনির আড়ালে কিন্তু বিষ থাকতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে ইগো লড়াইয়ে যাবেন না। পরাজয়েও মাঝে মাঝে জয় থাকে। পেট ফাঁপা বা গ্যাসট্রিকের সমস্যায় ভুগতে পারেন। অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বাস রাখুন, তবে সেটা যেন অবাস্তব অলীক কল্পনা না হয়।
ধনু
আজ আপনি ভাববেন আপনিই এই জগতের সেরা! এই আত্মবিশ্বাস ভালো, তবে অতিরিক্ত হলে সেটা অহংকার হয়ে দাঁড়াবে। নতুন কোনো প্রজেক্টে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আসবে। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসার যোগ দেখা যাচ্ছে। অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে। তবে তাড়াহুড়ো করে ‘হ্যাঁ’ বলবেন না। এনার্জি লেভেল আজ খুব হাই থাকবে। জিম বা শরীরচর্চায় মনোযোগ দিন। সাফল্য পেলেও মনে রাখবেন আপনার পা যেন মাটিতেই থাকে।
মকর
আটকে থাকা টাকা ফেরত আসতে পারে, যা দিয়ে আপনি আপনার শখের কোনো দামি জিনিস কিনতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল আজ হাতে পাবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি লটারির মতো। পুরোনো কোনো প্রেমিকা বা প্রেমিকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতে পারে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। দাঁত বা হাড়ের সমস্যায় কিছুটা ভুগতে হতে পারে। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান। সোনা বা জমি কেনার জন্য আজকের দিনটি শ্রেষ্ঠ।
কুম্ভ
আপনার রাশিতেই গ্রহদের মেলা বসেছে! তাই আজ আপনি হিরোর মতো ফিল করবেন। অফিসের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আজ আপনাকে নিতে হতে পারে। আপনার বুদ্ধিতে সবাই মুগ্ধ হবে। আজ সঙ্গীকে নিয়ে ডিনার ডেটে যেতে পারেন। পরিবেশটা বেশ রোমান্টিক থাকবে। অতিরিক্ত বিরিয়ানি বা মসলাদার খাবার খাবেন না। পেট আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে। শিরনি দিন, দিনটি আরও শুভ হবে।
মীন
মানসিকভাবে আজ কিছুটা অস্থির থাকতে পারেন। ছোটখাটো বিষয়ে কান্নাকাটি করা বন্ধ করুন। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি দারুণ। বড় কোনো সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা। সঙ্গীর থেকে উপহার পেতে পারেন। তবে রিটার্ন গিফট দেওয়ার জন্য তৈরি থাকুন। ঘুমের অভাব জনিত ক্লান্তি গ্রাস করতে পারে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। সন্তানের পড়াশোনা বা ক্যারিয়ারের উন্নতিতে আপনি আনন্দিত হবেন।
