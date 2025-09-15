কাজের ভুলেই বাড়তে পারে মাছির উপদ্রব

ফিচার ডেস্ক
বাড়িতে মাছি বা উড়ন্ত পোকার উপদ্রব বেড়েছে? ভিনেগার, কীটনাশক—কোনোটায় কাজ হচ্ছে না? দৈনন্দিন কাজের ভুলেও বাড়িতে এ ধরনের পোকার উপদ্রব হয়। একটু সচেতন হলে এড়ানো সম্ভব।
রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা
মাছির উপদ্রব কমাতে সবার আগে দেখতে হবে রান্নার কাজ শেষ করার পর নিয়মিত রান্নাঘরটি পরিষ্কার করা হচ্ছে কি না। রান্নাঘরের সিংক ও তার পাশের কাটাকাটির জায়গাটি এবং ময়লার ঝুড়ি প্রতিদিন সাবান দিয়ে মেজে পরিষ্কার করতে হবে।
সবজি ফ্রিজে রাখুন
বাড়িতে সবজি আনার পর সেগুলো টেবিলে বা রান্নাঘরে ফেলে না রেখে কাগজে পেঁচিয়ে ফ্রিজে রাখুন। অর্ধেক কাটা কোনো সবজি ঢাকনাওয়ালা কৌটোয় ভরে ফ্রিজে রাখা যেতে পারে। তাহলে মাছি আসার আশঙ্কা থাকবে না।
শুকনা খাবার বয়ামে রাখা
বাজার থেকে চিনি, গুড়, চাল বা ডাল এনে বেশিক্ষণ খোলা অবস্থায় না রেখে দ্রুততম সময়ে পরিষ্কার এয়ারটাইট বয়ামে রাখুন। ঢালার সময় এসব খাবার টেবিল, কাউন্টার বা মেঝেতে পড়লে ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিন।
ময়লার ঝুড়ি পরিষ্কার করা
রান্নাঘরে যেখানে ফল ও সবজির খোসা, চা-পাতা ও খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়, সেই অংশ নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন। বাসায় যেন আবর্জনা জমা না থাকে, তার ব্যবস্থা করুন। আবর্জনার গন্ধে মাছি বা উড়ন্ত পোকা আকৃষ্ট হতে পারে।
সূত্র: হেলথলাইন ও অন্যান্য
বাড়িতে মাছি বা উড়ন্ত পোকার উপদ্রব বেড়েছে? ভিনেগার, কীটনাশক—কোনোটায় কাজ হচ্ছে না? দৈনন্দিন কাজের ভুলেও বাড়িতে এ ধরনের পোকার উপদ্রব হয়। একটু সচেতন হলে এড়ানো সম্ভব।
রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা
মাছির উপদ্রব কমাতে সবার আগে দেখতে হবে রান্নার কাজ শেষ করার পর নিয়মিত রান্নাঘরটি পরিষ্কার করা হচ্ছে কি না। রান্নাঘরের সিংক ও তার পাশের কাটাকাটির জায়গাটি এবং ময়লার ঝুড়ি প্রতিদিন সাবান দিয়ে মেজে পরিষ্কার করতে হবে।
সবজি ফ্রিজে রাখুন
বাড়িতে সবজি আনার পর সেগুলো টেবিলে বা রান্নাঘরে ফেলে না রেখে কাগজে পেঁচিয়ে ফ্রিজে রাখুন। অর্ধেক কাটা কোনো সবজি ঢাকনাওয়ালা কৌটোয় ভরে ফ্রিজে রাখা যেতে পারে। তাহলে মাছি আসার আশঙ্কা থাকবে না।
শুকনা খাবার বয়ামে রাখা
বাজার থেকে চিনি, গুড়, চাল বা ডাল এনে বেশিক্ষণ খোলা অবস্থায় না রেখে দ্রুততম সময়ে পরিষ্কার এয়ারটাইট বয়ামে রাখুন। ঢালার সময় এসব খাবার টেবিল, কাউন্টার বা মেঝেতে পড়লে ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিন।
ময়লার ঝুড়ি পরিষ্কার করা
রান্নাঘরে যেখানে ফল ও সবজির খোসা, চা-পাতা ও খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়, সেই অংশ নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন। বাসায় যেন আবর্জনা জমা না থাকে, তার ব্যবস্থা করুন। আবর্জনার গন্ধে মাছি বা উড়ন্ত পোকা আকৃষ্ট হতে পারে।
সূত্র: হেলথলাইন ও অন্যান্য
ঋতুর হিসাবে এটি মূলত শরৎকাল। এ সময়ের বৃষ্টির চরিত্র খানিক তরল। অর্থাৎ হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি তো আবার খাঁ খাঁ রোদ। এই যেমন কয়েক দিন ধরে প্রায় সারা দেশে চলছে গুঁড়ি গুঁড়ি কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি। খুব সহজে আবহাওয়ার এই খেয়ালি আচরণের ছাপ পড়ে মানুষের শরীরে, বিশেষ করে ত্বক ও চুলে।১৪ মিনিট আগে
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অনেক জায়গা মানুষের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু সব কৌতূহলের শেষ হয় না। কারণ, কিছু কিছু জায়গা রহস্যে ঘেরা, আবার কিছু স্থান এতটাই বিপজ্জনক যে সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।১৪ মিনিট আগে
আপনার আশপাশে এমন ব্যক্তি পাবেন, যাঁদের প্রায় সবাই পছন্দ করেন। তাঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সবাই সম্পর্ক সুন্দর রাখতে চায়। এর কারণ, তাঁরা যে সব সময় উচ্চ স্বরে কথা বলেন বা নিজেদের সম্পর্কে বেশি বলেন, তা নয়। শুধু আচরণ ও কথা বলার ভঙ্গির কারণে তাঁরা সবার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন।১৩ ঘণ্টা আগে
পোল্যান্ডের ছোট্ট গ্রাম পনিয়েভো। চারপাশে শান্ত-নিরিবিলি গ্রামীণ দৃশ্য। দেশের সমতলের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই এখানে বিস্তীর্ণ ফসলের খেত, খোলা আকাশ আর মাঝেমধ্যে সবুজ বনভূমি। ওপরে প্রথম দেখায় সবকিছু সাধারণ মনে হয়। কিন্তু মাটির নিচে লুকিয়ে আছে অন্য এক জগৎ—জার্মান নাৎসিদের গড়া ভূগর্ভস্থ শহর।১৭ ঘণ্টা আগে