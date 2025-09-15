Ajker Patrika
কাজের ভুলেই বাড়তে পারে মাছির উপদ্রব

বাড়িতে মাছি বা উড়ন্ত পোকার উপদ্রব বেড়েছে? ভিনেগার, কীটনাশক—কোনোটায় কাজ হচ্ছে না? দৈনন্দিন কাজের ভুলেও বাড়িতে এ ধরনের পোকার উপদ্রব হয়। একটু সচেতন হলে এড়ানো সম্ভব।

রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা

মাছির উপদ্রব কমাতে সবার আগে দেখতে হবে রান্নার কাজ শেষ করার পর নিয়মিত রান্নাঘরটি পরিষ্কার করা হচ্ছে কি না। রান্নাঘরের সিংক ও তার পাশের কাটাকাটির জায়গাটি এবং ময়লার ঝুড়ি প্রতিদিন সাবান দিয়ে মেজে পরিষ্কার করতে হবে।

সবজি ফ্রিজে রাখুন

বাড়িতে সবজি আনার পর সেগুলো টেবিলে বা রান্নাঘরে ফেলে না রেখে কাগজে পেঁচিয়ে ফ্রিজে রাখুন। অর্ধেক কাটা কোনো সবজি ঢাকনাওয়ালা কৌটোয় ভরে ফ্রিজে রাখা যেতে পারে। তাহলে মাছি আসার আশঙ্কা থাকবে না।

শুকনা খাবার বয়ামে রাখা

বাজার থেকে চিনি, গুড়, চাল বা ডাল এনে বেশিক্ষণ খোলা অবস্থায় না রেখে দ্রুততম সময়ে পরিষ্কার এয়ারটাইট বয়ামে রাখুন। ঢালার সময় এসব খাবার টেবিল, কাউন্টার বা মেঝেতে পড়লে ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিন।

ময়লার ঝুড়ি পরিষ্কার করা

রান্নাঘরে যেখানে ফল ও সবজির খোসা, চা-পাতা ও খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়, সেই অংশ নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন। বাসায় যেন আবর্জনা জমা না থাকে, তার ব্যবস্থা করুন। আবর্জনার গন্ধে মাছি বা উড়ন্ত পোকা আকৃষ্ট হতে পারে।

