বিয়ে ও সন্তানে আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা, নেই সামর্থ্য—বলছে জাতিসংঘ
বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, স্থিতিশীল কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে বিয়ে এবং সন্তান প্রতিপালনের মতো প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের প্রথাগত মাইলফলক অর্জন করতে হিমশিম খাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) এক নতুন গবেষণায় এই উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। পূর্ববর্তী যেকোনো প্রজন্মের চেয়ে বর্তমান তরুণেরা বেশি শিক্ষিত এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে বেশি দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও, জীবনের কাঙ্ক্ষিত স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় চাকরি, আবাসন ও আর্থিক সামর্থ্য নিশ্চিত করতে লাখ লাখ তরুণ-তরুণী কঠোর সংগ্রামের মুখোমুখি হচ্ছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ইউএনএফপিএ-র ‘স্টেট অব ওয়ার্ল্ড পপুলেশন’ (বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাব-সাহারা আফ্রিকায় এই চাপ সবচেয়ে বেশি। সীমিত অর্থনৈতিক সুযোগ এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেখানকার সরকারগুলো ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।
প্রতিবেদনে দেখা যায়, তরুণেরা শ্রমবাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। ২০২৪ সালের তথ্যানুযায়ী, সেনেগালের এক-তৃতীয়াংশের বেশি তরুণ এবং মালির ৩০ শতাংশ তরুণ বেকার।
বৈশ্বিক চিত্রে দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী প্রতি পাঁচজন তরুণের মধ্যে একজন কোনো ধরনের কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের মধ্যে নেই। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে প্রতি পাঁচজন তরুণ প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে চারজনেরই কোনো সুনির্দিষ্ট বা স্থায়ী বেতনভুক্ত চাকরি নেই।
ইউএনএফপিএ-র নির্বাহী পরিচালক দিনা কেইটা প্রতিবেদনটি প্রকাশের দিন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘ঘাটতি তরুণদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় নয়, ঘাটতি রয়েছে তাদের সুযোগে। আজকের তরুণেরা আগের যে কোনো প্রজন্মের চেয়ে বেশি শিক্ষিত, তথ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার নিয়ে বেড়ে উঠেছে এবং তাদের শেখানো হয়েছে যে তাদের অধিকার রয়েছে। জনস্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির কল্যাণে তারা সাফল্য প্রত্যাশা করতেই পারে। এই সব মানদণ্ডে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল তরুণ প্রজন্ম হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাদের অনেকে এখনো সেই সফলতার মুখ দেখেনি।’
ইউএনএফপিএ বিশ্বের ৭৩টি দেশ ও ভূখণ্ডের ১ লাখেরও বেশি তরুণ প্রাপ্তবয়স্কের ওপর এই জরিপ চালায়। এতে দেখা যায়, তরুণ প্রজন্ম বিয়ে বা সন্তান গ্রহণে অনিচ্ছুক—এমন প্রচলিত ধারণাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।
জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, ৯০ শতাংশের বেশি উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা অন্তত একটি সন্তান চান। ৭০ শতাংশ তরুণ বলেছেন, বিয়েই তাদের জন্য আদর্শ সম্পর্কের রূপ। উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও বেশি জানিয়েছেন, সঙ্গী খোঁজার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হলো আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা।
প্রায় তিন-চতুর্থাংশ তরুণ সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকটকে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রায় ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, অভিভাবক বা পিতা-মাতা হওয়ার প্রস্তুতির জন্য আর্থিক নিরাপত্তা একটি মৌলিক পূর্বশর্ত।
প্রতিবেদনে সাব-সাহারা আফ্রিকার মেয়েদের বিশেষ চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে দারিদ্র্য, বাল্যবিয়ে এবং কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ শিক্ষা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। এর মধ্যে আফ্রিকার দেশ বেনিনে আর্থিক সংকট, বাল্যবিয়ে এবং গর্ভধারণের কারণে তিনজনের মধ্যে একজন মেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম পাঠ শেষ করতে পারে।
আফ্রিকার আরেক দেশ চাদে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির হার মাত্র ৪১ শতাংশ এবং ৬০ শতাংশের বেশি নারীর ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যায়।
কিছু ইতিবাচক উদাহরণও রয়েছে। যেমন; নাইজেরিয়ায় বিনা মূল্যে শিক্ষা, দুপুরের খাবার এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার ফলে ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার হার এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাল্যবিয়ে কমেছে।
তবে তরুণদের সামনের চ্যালেঞ্জ কেবল অর্থনীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, যুদ্ধ ও সংঘাতের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রের ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী তরুণের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে বর্তমানে ৩৪ কোটিতে পৌঁছেছে।
এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সাহায্য ও অর্থায়ন হ্রাসের কারণে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার অগ্রগতি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। ইউএনএফপিএ সতর্ক করে জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক সহায়তার এই ঘাটতি অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে অন্তত ২ কোটি ২০ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে, অথচ বরাদ্দ স্বাভাবিক থাকলে এই মৃত্যুগুলো সহজেই ঠেকানো যেত।