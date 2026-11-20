আজকের রাশিফল: মুখ ফসকালেই বাধবে কেলেঙ্কারি, আসছে বিদেশ গমনের সুখবর
মেষ রাশি (২১ মার্চ–১৯ এপ্রিল)
মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের আজ সকাল থেকেই মেজাজটা তুরস্কের আন্টালিয়ায় চলমান কপ-৩১ জলবায়ু সম্মেলনের মতোই উত্তপ্ত থাকতে পারে। আপনার পকেটের অবস্থা দেশের ৮.২৭ শতাংশ মূল্যস্ফীতির চেয়েও দ্রুতগতিতে সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই কাঁচাবাজারে যাওয়ার আগে বুকে পাথর বেঁধে যাওয়াই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে বস আজ বিশ্বব্যাংকের মতোই আপনার পারফরম্যান্স নিয়ে ‘লো-গ্রোথ’ বা নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধির সতর্কবার্তা দিতে পারেন, তবে আপনি তাতে দমে না গিয়ে চায়ের কাপে ঝড় তুলুন। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর অভিমান ভাঙাতে গিয়ে আজ আপনার অবস্থা সেন্টমার্টিনগামী জাহাজ বন্ধ হয়ে আটকে পড়া দেড় হাজার পর্যটকের মতোই অসহায় হতে পারে। দিনশেষে অযথা তর্কে না জড়িয়ে শীতের আগমনী বার্তায় লেপ-কম্বল রোদে দেওয়ার মতো গঠনমূলক কাজে মন দিন, কারণ গ্যাস-বিদ্যুতের বিল যেভাবে বাড়ছে তাতে প্রাকৃতিক উষ্ণতাই একমাত্র ভরসা।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল–২০ মে)
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি অর্থনৈতিকভাবে বেশ সংবেদনশীল, বিশেষ করে যেখানে ডলারের দর ১২২-১২৩ টাকার ঘরে স্থিতিশীল থাকলেও আপনার মানিব্যাগের স্থিতিশীলতা আজ নড়বড়ে। অফিসে সহকর্মীদের ফিসফাস আজ চীনে ট্রাম্প-সি-পুতিনের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের চেয়েও রহস্যজনক মনে হতে পারে, তবে কানকথায় কান না দিয়ে নিজের কাজে মন দিন। খাদ্যের মূল্যস্ফীতি সামান্য কমলেও নন-ফুড বা আনুষঙ্গিক খরচ যেভাবে বাড়ছে, তাতে আজ আপনার শখের কোনো কেনাকাটা স্থগিত রাখতে হতে পারে। পারিবারিক জীবনে আজ কোনো পুরোনো ইস্যু আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) রায়ের মতোই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আপনার পক্ষে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটু সচেতন থাকুন, কারণ বাইরের ধুলাবালি ও ঢাকার বাতাসের মান আজ আপনার ফুসফুসের সঙ্গে কোনো আপস করবে না।
মিথুন রাশি (২১ মে–২০ জুন)
মিথুন রাশির জাতকদের যোগাযোগ দক্ষতা আজ তুঙ্গে থাকবে, তবে সাবধানে কথা বলুন নতুবা আপনার মুখ ফসকে বের হওয়া কোনো কথা ব্যাংকিং খাতের গোপন অডিট রিপোর্টের মতো ফাঁস হয়ে কেলেঙ্কারি বাধাতে পারে। আজ আপনার মাথায় এমন সব উদ্ভট ব্যবসার আইডিয়া আসবে যা দেখে খোদ অর্থনীতিবিদেরাও ভিড়মি খাবেন, তবে কোনো ঋণের চক্করে না পড়াই মঙ্গল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজ কোনো পোস্ট দেওয়ার আগে দশবার ভাবুন, নতুবা সাইবার জগতের কোনো অদৃশ্য শক্তির রোষানলে পড়ে আপনার দিনটাই মাটি হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে আজ এমন সব তাত্ত্বিক আলোচনা চলবে যা শুনে মনে হবে আপনারা দুজন কোনো টক-শোতে বসে দেশ উদ্ধার করছেন। বিকেলের দিকে কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে পকেটের কথা ভুলে ফুচকা বা চায়ের বিলটা আপনাকেই দিতে হতে পারে।
কর্কট রাশি (২১ জুন–২২ জুলাই)
কর্কট রাশির জাতকেরা আজ ভীষণ আবেগপ্রবণ থাকবেন এবং দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও নিত্যপণ্যের বাজারদর ভেবে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারেন। ঘরের ভেতর আজ আপনার দাপট থাকবে একচ্ছত্র, তবে বাইরে পা রাখলেই যানজট আর সড়কের অস্থিরতা আপনার ধৈর্যের চরম পরীক্ষা নেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রাপ্য সম্মান বা ইনক্রিমেন্ট আজ দেশের সাধারণ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হারের মতোই শ্লথগতিতে এগোবে, তাই হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরুন। মায়ের হাতের রান্না বা ঘরোয়া কোনো আয়োজনে আজ দারুণ তৃপ্তি পাবেন, যা বাইরের রেস্তোরাঁর ১৪ শতাংশ মূল্যস্ফীতির খাঁড়া থেকে আপনার পকেটকে বাঁচাবে। রাতের বেলা অহেতুক দুশ্চিন্তা না করে পছন্দের কোনো বই বা সিনেমায় ডুবে থাকুন, কারণ পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান এক রাতে আপনার মাথায় আসবে না।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২২ আগস্ট)
সিংহ রাশির জাতকদের আজ রাজকীয় মেজাজে থাকার ইচ্ছা থাকলেও বাসা ভাড়া ও ইউটিলিটি বিলের খাতা খুললেই আপনার সিংহগর্জন মিউমিউ শব্দে পরিণত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনি নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাবেন, তবে অধীনস্থরা আজ গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির মতোই আপনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে, তাই কৌশলী হোন। রাজনৈতিক বা সামাজিক আড্ডায় আজ আপনিই মধ্যমণি হয়ে থাকবেন এবং বিশ্ব রাজনীতি থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের দোকানের গসিপ—সব বিষয়েই বিশেষজ্ঞ মতামত দেবেন। প্রেমের সম্পর্কে আজ একটু ছাড় দেওয়ার মানসিকতা রাখুন, নতুবা সামান্য ইগোর লড়াইয়ে সম্পর্কটা লকডাউনের কবলে পড়তে পারে। দিনের শেষে নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করুন এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিন যে সুদিন আসছে।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট–২২ সেপ্টেম্বর)
কন্যা রাশির জাতকেরা আজ খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে নিজের এবং আশপাশের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পারেন। আপনি আজ সংসারের বাজেট মেলাতে গিয়ে এমন সূক্ষ্ম হিসাব কষবেন যা দেখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কর্মকর্তারাও লজ্জা পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার নিখুঁত কাজের প্রশংসা মিলবে, তবে অতিরিক্ত কাজের চাপে আপনার ঘাড় ও পিঠের ব্যথা আজ নতুন করে মাথাচাড়া দিতে পারে। প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজনের কোনো অযাচিত উপদেশ আজ আপনার কাছে কার্বন নিঃসরণের চেয়েও ক্ষতিকর মনে হবে, তাই এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিন। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ বাস্তববাদী হোন, কারণ আকাশের চাঁদ এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার চেয়ে এই বাজারে এক হালি ডিম কিনে দেওয়া অনেক বেশি রোমান্টিক।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর–২২ অক্টোবর)
তুলা রাশির জাতকদের আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে রীতিমতো সার্কাসের দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে। একদিকে মাসের মাঝামাঝি সময়ের আর্থিক টানাপোড়েন, অন্যদিকে প্রিয়জনের আবদার—এই দুইয়ের চাপে আপনি আজ চিড়েচ্যাপ্টা হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো জটিল সমস্যার সমাধানে আজ আপনার কূটনৈতিক বুদ্ধি দারুণ কাজে আসবে, যা দেখে মনে হবে জাতিসংঘের কোনো শান্তিরক্ষী মিশনে আপনার ডাক পড়া উচিত। কেনাকাটার নেশা আজ আপনাকে পেয়ে বসতে পারে, তবে অনলাইন শপিংয়ের ‘অ্যাড টু কার্ট’ বাটনে চাপ দেওয়ার আগে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্সের কথা স্মরণ করুন। দাম্পত্য জীবনে আজ মিষ্টিমধুর খুনসুটি লেগে থাকবে, যা দিনের ক্লান্তি দূর করতে দারুণ টনিক হিসেবে কাজ করবে।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর–২১ নভেম্বর)
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্মদিনের মৌসুম চললেও আজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ রহস্যময় ও নাটকীয়তায় ভরা থাকবে। আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আজ এতটাই প্রখর থাকবে যে, আশপাশের মানুষের মনের গোপন অভিসন্ধি আপনি সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের আগেই ধরে ফেলবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো গোপন শত্রু আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও দিনশেষে তারা নিজেরাই নিজেদের পাতা ফাঁদে আটকা পড়বে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আজ চরম সতর্কতা অবলম্বন করুন, নতুবা কোনো প্রতারকের মিষ্টি কথায় ভুলে কষ্টার্জিত টাকা গচ্চা দিতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে আজ গভীরতা বাড়বে, তবে সঙ্গীর ওপর অহেতুক সন্দেহ বাতিকগ্রস্ততা পরিহার না করলে অশান্তি অনিবার্য।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)
ধনু রাশির জাতকদের মন আজ ভ্রমণের নেশায় পাগলপারা হয়ে উঠবে, কিন্তু পাসপোর্ট-ভিসার জটিলতা আর বিমান ভাড়ার আকাশছোঁয়া দাম দেখে আপনার সেই স্বপ্ন আপাতত কক্সবাজারের বদলে ধানমন্ডি লেক বা হাতিরঝিলেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। উচ্চশিক্ষা বা বিদেশে পাড়ি জমানোর চেষ্টায় যারা আছেন, তাদের জন্য আজ কোনো আশাব্যঞ্জক খবর আসতে পারে, তবে দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীদের থেকে সাবধান থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার স্পষ্টবাদিতা আজ অনেকের কাছে অপ্রিয় সত্যের মতো শোনাবে, তাই কথা বলার সময় একটু মিষ্টি প্রলেপ লাগিয়ে নিন। স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও বাইরের ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন, নতুবা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আজ আপনাকে কাবু করে ফেলবে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–১৯ জানুয়ারি)
মকর রাশির জাতকেরা আজ কাজের চাপে এতটাই ডুবে থাকবেন যে, বাইরে শীত পড়ছে নাকি গরম তা টের পাওয়ারও ফুরসত মিলবে না। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায় আজ আপনাকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখবে, যদিও তাৎক্ষণিক আর্থিক লাভের আশা করাটা বোকামি হবে। পারিবারিক কোনো দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আজ আপনার সঞ্চয়ে হাত পড়তে পারে, যা নিয়ে মনে সামান্য খচখচানি থাকলেও দিনশেষে তৃপ্তি পাবেন। প্রবীণ কোনো ব্যক্তির পরামর্শ আজ আপনার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, তাই গুরুজনদের কথা অবহেলা করবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ আপনি একটু বেরসিক আচরণ করতে পারেন, তাই সঙ্গীকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন নতুবা অভিমানের বরফ গলানো কঠিন হবে।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)
কুম্ভ রাশির জাতকদের মাথায় আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর চেয়েও দ্রুতগতিতে নতুন নতুন আইডিয়া ঘুরপাক খাবে। আপনি আজ প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে এমন কিছু করতে চাইবেন যা দেখে সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ভ্রু কুঁচকাতে পারেন, কিন্তু আপনার তাতে বয়েই গেছে। বন্ধুদের আড্ডায় আজ আপনি মধ্যমণি হয়ে থাকবেন এবং দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন—সব বিষয়েই আপনার অভিনব সমাধান শুনে সবাই তাজ্জব বনে যাবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মোটামুটি কাটবে, তবে কোনো বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়ার আগে সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তা ঠান্ডা মাথায় ভেবে নেবেন। দিনের শেষে একাকী কিছুটা সময় কাটালে মানসিক প্রশান্তি পাবেন।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)
মীন রাশির জাতকেরা আজ কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে গিয়ে বাস্তবের কঠিন মাটিতে হোঁচট খেতে পারেন। আপনি আজ এমন সব আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখবেন যার সঙ্গে আপনার বর্তমান ব্যাংক ব্যালেন্স বা দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির কোনো মিলই নেই। কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজে আজ আপনার দারুণ সুনাম হবে, তবে সময়ের কাজ সময়ে শেষ না করলে বসের ঝাড়ি খাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রিয়জনের সঙ্গে আজ কোনো ভুল বোঝাবুঝি হলে তা দীর্ঘায়িত না করে দ্রুত মিটিয়ে ফেলুন, কারণ এই অস্থির সময়ে মানসিক শান্তিটাই সবচেয়ে বড় সম্পদ। রাতের বেলা ঘুমাতে যাওয়ার আগে মোবাইল ফোনটি দূরে সরিয়ে রাখুন, নতুবা নিউজফিডের নেতিবাচক খবর দেখে আপনার রাতের ঘুম হারাম হতে পারে।