বানিয়ে ফেলুন প্যানা কোটা

ইতালিয়ান খাবারের কথা উঠলেই পাস্তা, পিৎজা বা তিরামিসুর কথা মনে আসে আমাদের। তবে ইতালির মিষ্টির জগতে রয়েছে বেশ কিছু জনপ্রিয় পদ, যেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্যানা কোটা। এর বাংলা অর্থ রান্না করা ক্রিম। নামের মতোই এটি মূলত ক্রিম, চিনি, ভ্যানিলা ও জেলাটিন দিয়ে তৈরি একধরনের নরম ও সুস্বাদু ডেজার্ট। মুখে দিলেই যেন গলে যায় এমন স্বাদ এর বড় আকর্ষণ। পাঁচটি সাধারণ উপকরণে ঘরেই তৈরি করা যায় এই ইতালিয়ান ডেজার্ট।
উপকরণ
স্কিম মিল্ক আধা কাপ, জেলাটিন ১ প্যাকেট, হেভি ক্রিম পরিমাণমতো, সাদা চিনি আধা কাপ এবং ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট দেড় চা-চামচ।
প্রণালি
প্রথমে একটি বাটিতে দুধ নিয়ে এর ওপর জেলাটিন ছড়িয়ে দিন। ভালোভাবে নেড়ে কয়েক মিনিট রেখে দিন, যাতে জেলাটিন দুধে মিশে যায়। এবার একটি সস প্যানে হেভি ক্রিম ও চিনি একসঙ্গে নিয়ে হালকা আঁচে গরম করুন। ক্রিম ফুটে উঠলে সতর্ক থাকতে হবে; কারণ, এটি দ্রুত উপচে পড়তে পারে। ক্রিম ফুটে উঠতেই এতে দুধ ও জেলাটিনের মিশ্রণটি ঢেলে দিন। জেলাটিন পুরোপুরি গলে যাওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে নেড়ে প্রায় ১ মিনিট রান্না করুন। চুলা বন্ধ করে ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট মিশিয়ে দিন। এরপর তৈরি মিশ্রণটি ছয়টি ছোট পরিবেশন পাত্রে সমানভাবে ঢেলে দিন। প্রায় ২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা হতে দিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা হলে প্রতিটি পাত্র প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ঢেকে অন্তত ৪ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন।
পরিবেশন
ভালোভাবে সেট হয়ে গেলে ঠান্ডা পরিবেশন করুন। চাইলে ওপরে তাজা স্ট্রবেরি, বেরি, আম, ক্যারামেল সস বা চকলেট সস দিয়ে সাজিয়ে নিতে পারেন।
সূত্র: অল রেসিপিস